Στα εγκαίνια του κεντρικού τζαμιού στο Λονδίνο βρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κάποια στιγμή γονάτισε μαζί με τους υπόλοιπους πιστούς που βρίσκονταν μέσα στον λατρευτικό χώρο κι άρχισε να προσεύχεται.

Στη συνέχεια, πήρε το μικρόφωνο στο χέρι του κι έψαλε το κοράνι.

[ VIDEO ] Turkish President #RecepTayyipErdogan recited the Holy Quran at the opening ceremony of the #CambridgeCentralMosque in #London pic.twitter.com/2wqryi0jsM

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 6, 2019