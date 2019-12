Το ότι δεν μιλάει Αγγλικά είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια.

Ο λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν φαίνεται να το παρατάει. Παρά τις προσπάθειές του, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο! Και η αντίδραση του Twitter είναι επίσης η ίδια!

Αυτή τη φορά, τροφή στο Twitter έδωσαν τα αγγλικά του πρώην πρωθυπουργού στο Παρίσι. Τόσο η προφορά όσο και η προσπάθεια να χρησιμοποιήσει ελληνικές εκφράσεις στην αγγλοσαξωνική, δεν αποδείχτηκαν… ιδιαίτερα επιτυχημένοι.

Μετά το αξέχαστο «I wish good success» στα νέα μέλη της Κομισιόν που είχε επίσης προκαλέσει σάλο, αλλά και το αλησμόνητο «We have already eaten the camel, we now have the queue!», ο Αλέξης Τσίπρας «ξαναχτύπησε».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα τις προηγούμενες ημέρες, συμμετείχε σε δείπνο των διοργανωτών της εκδήλωσης εγκαινίων της έδρας Δημοσίου Χρέους του Πανεπιστημίου Sciences Po, που έγινε προς τιμήν του, με την παρουσία διανοουμένων και ακαδημαϊκών, επιχειρηματιών και opinion makers.

Στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας θέλησε να χρησιμοποιήσει τον νεολογισμό της Ελληνικής «η ιστορία έχει δράκο» και το μετέφρασε απευθείας στα αγγλικά, λέγοντας: «The story has dragon».

Κάπου στο δρόμο χάθηκε εκείνη η αμερικανική προφορά του. Δείτε τον Τσίπρα να μιλάει αγγλικά από κείμενο, αλλά και εκτός κειμένου (όχι πως θα βρείτε μεγάλες διαφορές). pic.twitter.com/ZWzd89UB6U — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) November 28, 2019

Πάρτι στο Twitter

Οι χρήστες, όπως είναι αναμενόμενο, αδυνατούσαν να πιστέψουν τον λόγο που επέλεξε για μια ακόμα να μιλήσει Αγγλικά και δεν έβαλε απλώς έναν μεταφραστή.

Άπαντες εξέφρασαν την άποψή τους, άλλοι με περισσότερο και άλλοι με… λιγότερο κόσμιο τρόπο.