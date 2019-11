Εντολή να κλείσει ο Λευκός Οίκος εξέδωσαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, πρωί της Τρίτης, κάνοντας λόγο για έκτακτη ανάγκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συναγερμός σήμανε έπειτα από παραβίαση του εναέριο χώρου της Ουάσιγκτον, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το «κλείσιμο» του Λευκού Οίκου και του Καπιτωλίου.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq

— j.d. durkin (@jiveDurkey) November 26, 2019