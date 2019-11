Συναγερμός σήμανε στον Λευκό Οίκο όταν ένα όχημα,το οποίο δεν είχε σχετική άδεια, προσπάθησε να μπει στο εσωτερικό του, όπως ανακοίνωσε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ στον λογαριασμό της στο Twitter.

Το εν λόγω όχημα ακολουθούσε ένα άλλο αυτοκίνητο και προσπάθησε να παραβιάσει εξωτερικό σημείο ελέγχου.

Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός του συνελήφθη από τους άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές το σταμάτησαν και τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό συνελήφθησαν.

An unauthorized vehicle attempted to gain entry to the White House complex by following another vehicle that was lawfully entering at an external complex checkpoint.

The vehicle was stopped and the individual was immediately taken into custody by Secret Service U.D. Officers. pic.twitter.com/ex406WNK87

— U.S. Secret Service (@SecretService) November 21, 2019