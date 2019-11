Το τιμητικό βραβείο «Ερεν Βικτώρια» για όσα έχει προσφέρει στην Ευρώπη και στο Ευρώ απένειμε η Κριστίν Λαγκάρντ στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Στην πρώτη της ομιλία από τότε που ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ βράβευσε έναν από τους σφοδρούς επικριτές της χαλαρής νομισματικής πολιτικής, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα ότι θα επιδιώξει ρόλο ειρηνοποιού και θα συνεργαστεί με όλα τα «στρατόπεδα».

Έτσι το πρωί της Τρίτης η κυρία Λαγκάρντ ανήρτησε το ακόλουθο τουίτ στο λογαριασμό της.

I was honoured to present my friend Wolfgang Schäuble with the “Ehren-Victoria” award. Few have done so much for Europe and the euro. His commitment, rigour and statesmanship are a source of inspiration. pic.twitter.com/gbJuFtCLUn

