Σαν κεραυνός εν αιθρία ήρθε η είδηση ότι η Νορβηγική πετρελαϊκή εταιρεία Dolphin Drilling, αποφάσισε να κηρύξει την πτώχευση του διάσημου Harland & Wolff ναυπηγείου, που της ανήκει.

Κατόπιν ασυμφωνίας της εταιρείας με τους πιστωτές της και με χρέη που ξεπερνούν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, η πετρελαϊκή αναγκάστηκε να κηρύξει χρεοκοπία.

I know how vital Harland and Wolff is to Northern Ireland.

With it now facing closure, Boris Johnson must listen to the workers and back Labour's call to take it back into public ownership, so £1bn of shipbuilding contracts can be delivered in the UK.#SaveOurShipyard pic.twitter.com/5mJW5XmblO

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 31, 2019