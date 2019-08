View this post on Instagram

Έτοιμοι! Πίτερ Πάνικ! Μια κωμωδία καταστροφής! Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή. #θεατροπεροκε #theatroperoke #gianniskapetanios #piterpanic #markosseferlis #theatro #theater #greekactors #comedy #actor #actorlife