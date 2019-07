View this post on Instagram

Υπάρχει κι αυτή η περίπτωση αλλά εμείς κάναμε απλώς μια φωτογράφιση #backstage #photoshooting #τουκουτρουληογαμος @tou_koutrouli_o_gamos #ερχεται #απότονΟκτώβριο #νεοθεατροβασιλακου @eugeniasamara @people_entertainment_group 💍