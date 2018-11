Οι τεχνογνωσίες που συνδέονται με το άρωμα της Γκρας (διαμέρισμα Αλπ-Μαριτίμ) εντάχθηκαν σήμερα στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανθρωπότητας από την ειδική επιτροπή της UNESCO που συνεδρίασε στο Πορ-Λουί, πρωτεύουσα του Μαυρίκιου.

Οι τεχνογνωσίες αυτές καλύπτουν τρεις διαφορετικές πλευρές, αναλύει η UNESCO σε ανακοίνωσή της: «την καλλιέργεια του αρωματικού φυτού, τη γνώση των πρώτων υλών και της μεταμόρφωσής τους και την τέχνη της σύνθεσης του αρώματος».

Η πόλη Γκρας, κοιτίδα της παγκόσμιας αρωματοποιίας, υπολόγιζε στην εγγραφή της σ’ αυτό τον κατάλογο για να προστατεύσει καλύτερα τις καλλιέργειες των αρωματικών φυτών της, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Εδώ και 70 χρόνια, οι καλλιέργειες αυτές υφίστανται πλήγματα από την πίεση της αγοράς ακινήτων, την άνοδο των συνθετικών προϊόντων και τον ανταγωνισμό από άλλα κέντρα παραγωγής. Η ετικέτα UNESCO αναμένεται ότι θα δώσει τη δυνατότητα να μπλοκάρονται εκτάσεις για να χρησιμοποιηθούν από νέους αγρότες και θα ενθαρρύνει τις αρωματοποιίες να υπογράφουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια ώστε οι καλλιεργητές να έχουν την εγγύηση πως θα μπορέσουν να ζήσουν από τις συγκομιδές τους.

Η πόλη Γκρας στην Κυανή Ακτή έγινε κοιτίδα της αρωματοποιίας τον 16ο αιώνα, καθώς τα βυρσοδεψεία της ζητουσαν αρωματικές πρώτες ύλες για να κατεργάζονται τα δέρματα και να αρωματίζουν τα γάντια.

