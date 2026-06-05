Νέο ρομπότ πιάνει δουλειά στην Amazon, αυξάνονται οι απολύσεις

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Το τελευταίο της ρομπότ αποθήκης παρουσίασε η Amazon, το οποίο μπορεί να δέχεται εντολές σε φυσική γλώσσα, υπογραμμίζοντας την πρόοδο της αυτοματοποίησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, οι εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να μειώνουν το εργατικό δυναμικό τους χάρη στην αύξηση της αποδοτικότητας που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κατευθύνουν το νέο Proteus με απλή γλώσσα, χωρίς τεχνικές εντολές ή κάποιο interface

Το Proteus νέας γενιάς του τεχνολογικού γίγαντα είναι ένα αυτόνομο κινητό ρομπότ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να κατανοεί εντολές σε φυσική γλώσσα από τους εργαζόμενους και να μεταφέρει αντικείμενα στις αποθήκες. Παρουσιάστηκε στην εκδήλωση «Delivering the Future» της εταιρείας στο Λονδίνο την Πέμπτη.

🤖 What if your next co-worker was a robot you could actually talk to? Amazon’s latest version of Proteus can understand human commands and carry out tasks on its own. 📦⚡ Could this AI-powered robot be the future of warehouses — and faster deliveries? 👀@shivanibazaz gets… pic.twitter.com/gPoKDwIzS6 — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) June 5, 2026

Το αρχικό Proteus χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα κέντρα διανομής της Amazon το 2022 για να βοηθά τους εργαζόμενους, μεταξύ άλλων στη μεταφορά βαρέων καροτσιών βάρους έως 400 κιλών. Σήμερα χρησιμοποιείται σε 25 κέντρα διανομής στις ΗΠΑ, ενώ η τελευταία έκδοση του ρομπότ αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κατευθύνουν το νέο Proteus με απλή γλώσσα, χωρίς τεχνικές εντολές ή κάποιο interface Αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την επέκταση της τεχνολογίας στην Ευρώπη, με την Amazon να δεσμεύεται επίσης να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών διανομής στην περιοχή τα επόμενα χρόνια.

Άλλες εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής περιλαμβάνουν το πρώτο ρομπότ της εταιρείας με αίσθηση αφής, το Vulcan, καθώς και ένα ρομποτικό σύστημα διακίνησης κιβωτίων με την ονομασία STARK.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η Amazon συνεχίζει να προχωρά σε απολύσεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής 14.000 θέσεων εργασίας σε διοικητικά στελέχη τον Οκτώβριο, καθώς επιδιώκει να επενδύσει περαιτέρω στην τεχνολογία αυτή. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα απολύσει επιπλέον 16.000 εργαζομένους τον Ιανουάριο, με στόχο τη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων και της γραφειοκρατίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Andy Jassy δήλωσε στο προσωπικό πέρυσι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού της Amazon τα επόμενα χρόνια.

«Θα χρειαστούμε λιγότερα άτομα για να κάνουν ορισμένες από τις εργασίες που γίνονται σήμερα και περισσότερα άτομα για να κάνουν άλλου είδους εργασίες», ανέφερε ο Jassy σε ένα σημείωμα προς τους υπαλλήλους. «Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς πού θα καταλήξει αυτό με την πάροδο του χρόνου, αλλά τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε ότι αυτό θα μειώσει το συνολικό εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.»

Αρκετοί τεχνολογικοί γίγαντες, όπως η Microsoft, η Salesforce και η IBM ευθύνονται για χιλιάδες απολύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης το 2025, με την τεχνολογία αυτή να ευθύνεται για πάνω από 50.000 απολύσεις στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους. Πιο πρόσφατα, η Block, η Oracle και η Meta ήταν μεταξύ των εταιρειών που προχώρησαν σε περικοπές θέσεων εργασίας.

Amazon, ρομποτική και νέες θέσεις εργασίας

«Από τότε που επενδύσαμε στη ρομποτική, έχουμε δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας», δήλωσε την Πέμπτη ο Tye Brady, επικεφαλής τεχνολόγος της Amazon Robotics, στο CNBC.

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τις έξυπνες μηχανές δημιουργούν θέσεις εργασίας, είπε ο Brady, προσθέτοντας ότι η Amazon δημιουργεί θέσεις εργασίας σε κλίμακα που δεν έχει ξαναδεί η Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο Αντιπρόεδρος της Amazon και Διευθυντής για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, John Boumphrey, δήλωσε στο CNBC ότι η επένδυσή της στη ρομποτική στην πραγματικότητα την υποχρεώνει να προσλάβει περισσότερους εργαζόμενους στα κέντρα διανομής, με την εταιρεία να δυσκολεύεται να βρει άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες.

«Θα στοιχημάτιζα ότι θα χρειαστούμε πάρα πολλούς ανθρώπους στο αποθηκευτικό μας κέντρο στο μέλλον… απασχολούμε περισσότερους ανθρώπους στον ίδιο χώρο, οπότε στην πραγματικότητα, η εμπειρία μας με τα ρομπότ είναι ότι αυξάνουν την απασχόληση και όχι το αντίθετο», δήλωσε ο Boumphrey στο CNBC.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι η ρομποτική δεν θα οδηγήσει σε μείωση του εργατικού δυναμικού.

Τα ρομπότ ΑΙ θα ξεπεράσουν τον ενεργό πληθυσμό

Έχει ήδη προβλεφθεί ότι τα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης θα ξεπεράσουν τον ενεργό πληθυσμό τις επόμενες δεκαετίες, με μια έκθεση της Citi του 2024 να δείχνει ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 1,3 δισεκατομμύρια έως το 2035 και σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Ο Rob Garlick, πρώην επικεφαλής καινοτομίας, τεχνολογίας και μέλλοντος της εργασίας της Citi Global Insights, δήλωσε στο CNBC τον Φεβρουάριο ότι οι ηγέτες θα προχωρήσουν στην αντικατάσταση των εργαζομένων, καθώς τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν ήδη ταχύτερη περίοδο απόσβεσης από τους ανθρώπους.

«Έχουμε ένα σύστημα ηγεσίας σε οικονομικούς και επιχειρηματικούς όρους που εξυμνεί την κερδοφορία», είπε ο Garlick τότε. «Όταν συνδυάζεις την κερδοφορία με την τεχνολογική πρόοδο, έχουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία, η οποία ουσιαστικά σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να κάνει όλο και περισσότερα, όλο και καλύτερα, όλο και φθηνότερα, και ότι θα μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους».

Πηγή: ot.gr