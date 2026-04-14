14.04.2026 | 16:17
Η Amazon εξαγοράζει την Globalstar για να ανταγωνιστεί το Starlink
Διάστημα 14 Απριλίου 2026, 17:39

Η Amazon εξαγοράζει την Globalstar για να ανταγωνιστεί το Starlink

Η Amazon με την απόκτηση της Globalstar θέλει να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, τo Starlink του Έλον Μάσκ

Στην από καιρό θρυλούμενη εξαγορά της Globalstar θα προχωρήσει η Amazon συμφωνα με την εταιρεία που δημιούργησε ο πολυδισεκατομμυριούχος Τζέφ Μπέζος.

Η συμφωνία ύψους 11,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την απόκτηση της εταιρείας δορυφόρων, θα ενισχύσει τη νεοσύστατη δορυφορική δραστηριότητα της Amazon  καθώς επιδιώκει να ανταγωνιστεί τον μεγαλύτερο αντίπαλό της, το Starlink της SpaceX, εταιρείας του επίσης πολυδισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Οι μετοχές της δορυφορικής εταιρείας Globalstar σημείωσαν άνοδο άνω του 9% στις προ-αγοραίες συναλλαγές, αφού είχαν κερδίσει πάνω από 6% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις συζητήσεις των εταιρειών. Η αξία της μετοχής είχε σχεδόν διπλασιαστεί πέρυσι και έχει αυξηθεί κατά περίπου 12% μέχρι στιγμής φέτος, πριν εμφανιστούν οι ειδήσεις για την εξαγορά. Οι μετοχές της Amazon σημείωσαν άνοδο περίπου 1% την Τρίτη.

Τι αποκτά η Amazon

Η συμφωνία παρέχει στην Amazon πρόσβαση στο δίκτυο της Globalstar, το οποίο αποτελείται από 24 δορυφόρους, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες του τεχνολογικού γίγαντα να ανταγωνιστεί τη Starlink, θυγατρική της SpaceX, η οποία διαθέτει σήμερα περίπου 10.000 μονάδες σε τροχιά.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της εταιρείας δορυφόρων μπορούν να επιλέξουν να λάβουν είτε 90 δολάρια σε μετρητά είτε 0,3210 μετοχές της Amazon για κάθε μετοχή της Globalstar που κατέχουν, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η Amazon εργάζεται για την ενίσχυση του δικτύου Leo με την ανάπτυξη περίπου 3.200 δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη έως το 2029, με περίπου τους μισούς να πρέπει να έχουν τοποθετηθεί έως την κανονιστική προθεσμία του Ιουλίου 2026.

Η εταιρεία λειτουργεί επί του παρόντος ένα δίκτυο με περισσότερους από 200 δορυφόρους και προετοιμάζεται να λανσάρει τις δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου της αργότερα φέτος.

Αντίθετα, το Starlink του Μασκ – ο κυρίαρχος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου μέσω δορυφόρου – εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από εννέα εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Ποια είναι η Globalstar

Η Globalstar, με έδρα το Covington της Λουιζιάνα, γνωστή ως η υπηρεσία που υποστηρίζει τη λειτουργία της λειτουργίας «Emergency SOS» της Apple , λειτουργεί περίπου δύο δωδεκάδες δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Στα τέλη του περασμένου έτους, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ένα νέο δίκτυο υπό ανάπτυξη, με την υποστήριξη της Apple, θα επεκτείνει τον αριθμό αυτό σε 54 δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού αριθμού εφεδρικών.
Η Globalstar προσφέρει υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων σε πελάτες σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής, κυβερνητικής και καταναλωτικής αγοράς.

Παράλληλα, η Amazon και η Apple – η οποία έχει επενδύσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Globalstar – έχουν υπογράψει συμφωνία για τη συνέχιση της υποστήριξης των δορυφορικών λειτουργιών ασφαλείας, όπως το Emergency SOS και το Find My, για τους χρήστες iPhone και Apple Watch.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές και της επίτευξης συγκεκριμένων ορόσημων ανάπτυξης δορυφόρων από την Globalstar.

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
«Καλώς ήρθατε σπίτι» - Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης - Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το Artemis II

Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες

Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; - Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

