Τα ριμπάουντ θα κάνουν και πάλι την διαφορά για τον Ολυμπιακό

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Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στην σειρά των τελικών του πρωταθλήματος, επικρατώντας χθες του Παναθηναϊκού με 82-76 και οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν την Παρασκευή στο T center με στόχο να κάνουν την δεύτερη νίκη τους επί των «πράσινων».

Οι πρωταθλητές Ευρώπης περιμένουν να μάθουν αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί στον δεύτερο τελικό και γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως θα είναι σημαντικό για τον Μπαρτζώκα, να έχει στην διάθεσή του τον ομογενή γκαρντ.

Γι’ αυτό άλλωστε και ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι διατεθειμένος να περιμένει τον Ντόρσεϊ μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος, είναι η υπεροπλία του Ολυμπιακού στο «πέντε».

Οι πειραιώτες πήραν διπλάσια ριμπάουντ από τους «πράσινους» στον χθεσινό τελικό (47-23) και η κυριαρχία της ομάδας του λιμανιού στον συγκεκριμένο τομέα ήταν αδιαμφισβήτητη.

Αν μάλιστα σταθούμε στο ότι 16 από τα 47 συνολικά ριμπάουντ των πρωταθλητών Ευρώπης ήταν επιθετικά, τότε καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πως οι ψηλοί του Ολυμπιακού έκαναν την δουλειά τους και μάλιστα με το παραπάνω.

Κυριάρχησαν απόλυτα και ήταν ξεκάθαρο πως ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Η διαφορά στις φροντ λάιν των δύο ομάδων ήταν τεράστια κι αυτό άλλωστε «αποτυπώνεται» και από τον αριθμό των ριμπάουντ που προαναφέραμε.

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να κυριαρχήσει στα ριμπάουντ και στον δεύτερο τελικό της σειράς και θα είναι μεγάλη υπόθεση για τους πειραιώτες αν επιβεβαιώσουν και στον αυριανό αγώνα, την κυριαρχία τους και στις δύο ρακέτες.

Δεν θα είναι βέβαια εύκολο να πάρουν ξανά διπλάσια ριμπάουντ από τους «πράσινους» καθώς ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να περιορίσει την υπεροχή του Ολυμπιακού στο «πέντε».

Οι «ερυθρόλευκοι» ψηλοί έχουν κομβικό ρόλο στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα, όχι μόνο σε ότι αφορά τα ριμπάουντ και στο μεγάλο λιμάνι θέλουν να δουν Μιλουτίνοφ και Τζόουνς να κάνουν ξανά την διαφορά στο «πέντε».