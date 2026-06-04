Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»

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Μια ματιά και μόνο στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι αρκετή για να εξακριβώσει κάποιος το τεράστιο ταλέντο που έχουν τα «λιοντάρια» στο φετινό Μουντιάλ.

Οι Άγγλοι θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθεί κάποιος στο αφιέρωμα που έκανε η αγγλική ιστοσελίδα Goal.com στον 23χρονο μέσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, Έλιοτ Άντερσον.

Το έγκριτο αγγλικό σάιτ αποθέωσε το ταλέντο και τις δυνατότητες που έχει ο διεθνής άσος των reds, αναφέροντας πως είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά για την Εθνική ομάδα της Αγγλίας, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αγγλική ιστοσελίδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηγετικά χαρακτηριστικά του διεθνούς μέσου, αναφέροντας πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ ποντάρει πολλά πάνω του για το ανασταλτικό αλλά και το δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα χαρακτηρίζει τον Άντερσον «συνδετικό κρίκο» της αμυντικής με την επιθετική γραμμή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας.

Γίνεται επίσης ιδιαίτερη αναφορά στα μεγάλα ρεκόρ του Άντερσον στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, καθώς ο διεθνής άσος της Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε μυθικές εμφανίσεις παίζοντας είτε στο «έξι» είτε στο «οκτώ».

Οι επιδόσεις του μέσου των reds σε κερδισμένες μονομαχίες, σε τάκλιν και μεταβιβάσεις στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, είναι ενδεικτικές των δυνατοτήτων του Άντερσον, καθώς κανείς άλλος χαφ δεν… πλησίασε τα νούμερα του Άντερσον.

Κι εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Άντερσον βρήκε στη Νότιγχαμ ακριβώς τον ρόλο που του ταιριάζει και ο Τούχελ θεωρεί απαραίτητη την παρουσία του 23χρονου άσου στη βασική εντεκάδα της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Είναι ο παίκτης που είχε στο μυαλό του ο Γερμανός τεχνικός για το βασικό σχήμα των «λιονταριών» και δεν είναι τυχαίο πως όλοι στην Αγγλία μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον διεθνή άσο.

Το Goal.com θεωρεί πως ο Έλιοτ Άντερσον θα έχει κομβικό ρόλο στο πλάνο του προπονητή της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, αναφέροντας μάλιστα πως ο 23χρονος χαφ είναι αυτός που θα έχει ηγετικό ρόλο δίπλα σε Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλινγκχαμ.