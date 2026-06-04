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Η Αναστασία έχει το hit του καλοκαιριού: Το «Σπάστε Τα» κατευθείαν στο Νο1 του Spotify Greece
Music Stage 04 Ιουνίου 2026, 08:01

Η Αναστασία έχει το hit του καλοκαιριού: Το «Σπάστε Τα» κατευθείαν στο Νο1 του Spotify Greece

Πρόκειται για το πρώτο Νο1 της καριέρας της στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ένα επίτευγμα που έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή πορεία γεμάτη επιτυχίες

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Η Αναστασία συνεχίζει να γράφει τη δική της ξεχωριστή πορεία στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία, καθώς το νέο της τραγούδι «Σπάστε Τα» κατέκτησε την κορυφή του Spotify Ελλάδας, πραγματοποιώντας ντεμπούτο στο Νο1 κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Πρόκειται για το πρώτο Νο1 της καριέρας της στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ένα επίτευγμα που έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή πορεία γεμάτη επιτυχίες, η οποία περιλαμβάνει ήδη οκτώ διαμαντένιες διακρίσεις και δεκάδες εκατομμύρια streams.

Το «Σπάστε Τα» ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, δημιουργώντας έντονη δυναμική στα social media πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα, ενώ μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να μετατραπεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της χώρας.

Δείτε εδώ το βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε:

YouTube thumbnail

Με αφορμή την επιτυχία, η Αναστασία θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό της μέσα από τα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο γεμάτο ενθουσιασμό.

Το «Σπάστε Τα» μετράει ήδη 600.000 streams μέσα σε μόλις 3 μέρες, και είναι διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

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