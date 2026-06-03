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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι τελικοί «αιωνίων» στη Stoiximan GBL
Μπάσκετ 03 Ιουνίου 2026, 08:47

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι τελικοί «αιωνίων» στη Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το βράδυ της Τετάρτης (3/6) τον Παναθηναϊκό στο Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL.

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Και τώρα οι δυο τους: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν στη μάχη του τίτλου με το Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με το πρώτο τζάμπολ να είναι το βράδυ της Τετάρτης (21:00, 3/6).

Ο Ολυμπιακός έφτασε στους τελικούς έχοντας κάνει το απόλυτο με το 24/24 της κανονικής περιόδου και αποκλείοντας στα playoffs με 2-0 νίκες τον Κολοσσό H Hotels Collection και την ΑΕΚ. Έτσι συμπλήρωσε ένα χρόνο αήττητος στη Stoiximan GBL, αφού η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη της 30ής Μαΐου 2025, στον 1ο τελικό των περσινών playoffs από τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας με 80-68. Ο Ολυμπιακός έγινε η πέμπτη ομάδα που έφτασε αήττητη στους τελικούς του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, όμως σε καμία από τις προηγούμενες τέσσερις φορές –δύο ο Ολυμπιακός, δύο ο Παναθηναϊκός- δεν το διατήρησε εκεί.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τερμάτισε 2ος στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 19-5 και προκρίθηκε στους τελικούς αποκλείοντας με 2-0 νίκες τη Μύκονο Betsson στα προημιτελικά και τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Αυτή είναι η 13η φορά από το 2003, όταν και καθιερώθηκε το σημερινό σύστημα διεξαγωγής των playoffs, που οι «πράσινοι» πέρασαν χωρίς ήττα τις δύο πρώτες φάσεις τους. Η τελευταία φορά που δεν το κατάφεραν ήταν το 2023 όταν χρειάστηκε πέντε παιχνίδια για να αποκλείσει το Περιστέρι στα ημιτελικά ενώ είχε περάσει με 2-0 το εμπόδιο του Άρη στα προημιτελικά.

Τι γίνεται με τους ξένους

Στην τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμα να κάνει στην οκτάδα των ξένων, ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, προχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο τεχνικός της ομάδας του μεγάλου λιμανιού άλλαξε τον Μόντε Μόρις με τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο πρόσφατο Final Four της Euroleague και βοήθησε τα μέγιστα τους Ερυθρόλευκους να πάρουν το βαρύτιμό τρόπαιο. Εκτός από τον Μόντε Μόρις, δεν υπολογίζονται για τους τελικούς επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουστάφα Φαλ, που βρίσκονται και αυτοί εκτός της οκτάδας των ξένων.

Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αποτελείται πλέον από τους: Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς. Υπενθυμίζουμε ότι από αυτούς σε κάθε παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να επιλέγει τους έξι.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των ξένων του, μία μέρα πριν την εκκίνηση των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ. Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ -που ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που είχε- πήρε τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος μετακομίζει στη Ζάλγκιρις Κάουνας. Πλέον, η λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού εν όψει της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό αποτελείται από τους: Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς.

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