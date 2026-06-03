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Ανακοίνωσε τον Ατανάσοφ ο Ολυμπιακός
Βόλεϊ 03 Ιουνίου 2026, 12:58

Ανακοίνωσε τον Ατανάσοφ ο Ολυμπιακός

Την απόκτηση ενός εκ των κορυφαίων ακραίων στην Ευρώπη, του Βούλγαρου, Μάρτιν Ατανάσοφ, ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.

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Με τα «ερυθρόλευκα» θα αγωνίζεται και επίσημα την επόμενη σεζόν ένας από τους κορυφαίους βολεϊμπολίστες στην Ευρώπη! Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Βούλγαρου, Μάρτιν Ατανάσοφ, ο οποίος εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ, συμπληρώνοντας έτσι τη γραμμή των ακραίων για τη νέα χρονιά.

Ο Βούλγαρος ακραίος αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στην ιταλική Μόντσα και στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου στη Τζακάρτα της Ινδονησίας. Αποτελεί σταθερό στέλεχος της Εθνικής Βουλγαρίας, με την οποία πέρσι (2025) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ σε συλλογικό επίπεδο είναι σταθερά εκ των κορυφαίων στη θέση του στα ευρωπαϊκά γήπεδα εδώ και πολλά χρόνια.

Με εμπειρία από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα και με ένα παλμαρέ γεμάτο τίτλους και προσωπικά βραβεία, όπως του Καλύτερου Ακραίου του Champions League για δύο συνεχόμενες σεζόν (2022, 2023), είναι περιττό να αναφερθεί ότι θα είναι το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν και φυσικά μια ατραξιόν για τα ελληνικά γήπεδα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση από τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για τον Ατανάσοφ:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μάρτιν Ατανάσοφ. Ο διεθνής Βούλγαρος ακραίος (27/9/1996, 1,99μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Μάρτιν Ατανάσοφ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ακραίους στην Ευρώπη. Στη σπουδαία καριέρα του έχει αναδειχθεί δύο φορές καλύτερος ακραίος του CEV Champions League (2022-23, 2021-22). Διαθέτει τεράστια εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα, αφού έχει αγωνιστεί σε Τουρκία (Μπελεντίγεσπορ, Ζιράτ, Γαλατάσαραϊ), Ιταλία (Μόντσα), Ρωσία (Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ), Γαλλία (Σομόν) και Γερμανία (Φριντριχσάφεν), κερδίζοντας τίτλους και ατομικά βραβεία. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει, μεταξύ άλλων, τρία πρωταθλήματα Τουρκίας.

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, στο κορυφαίο ιταλικό πρωτάθλημα με την Μόντσα, ο Βούλγαρος ακραίος μέτρησε κατά μέσο όρο 8,8 πόντους και 46% στην επίθεση (39% αποτελεσματικότητα), 16 άσους και 15 μπλοκ, ενώ ήταν πολύ σταθερός και στο κομμάτι της υποδοχής.

Ο Μάρτιν Ατανάσοφ είναι βασικό μέλος της Εθνικής Βουλγαρίας, με την οποία αναδείχθηκε δευτεραθλητής κόσμου, τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα (2025).

Η δήλωση του Μάρτιν Ατανάσοφ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που είμαι, πλέον, μέλος του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και να ενταχθώ στην ομάδα για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Πάντα έχω μεγάλους στόχους. Να εξελιχθώ ως παίκτης και ως άνθρωπος και φυσικά, να κατακτήσω τίτλους. Σίγουρα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσουμε τα πάντα τη νέα σεζόν! Θα δώσω τα πάντα για να κερδίσει ο σύλλογος αυτά που αξίζει. Οταν ήμουν νεότερος, πάντα φανταζόμουν τον εαυτό μου να παίζει στον Ολυμπιακό! Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος και ιστορικός σύλλογος, σε μία όμορφη πόλη, με μεγάλη παράδοση, ιστορία και καταπληκτικούς φιλάθλους. Ενιωθα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και δεν ήταν τόσο… δύσκολο για εμένα να πάρω την απόφαση και να κάνω αυτό το βήμα! Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, θέλω να αγωνίζομαι σε ένα γεμάτο γήπεδο, μέσα σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και να πανηγυρίζουμε νίκες μαζί με τον κόσμο μας. Τα λέμε σύντομα! Πάμε, Ολυμπιακέ».

Προηγούμενες ομάδες:

2026 Τζακάρτα (Ινδονησία)
2025-26 Μόντσα (Ιταλία)
2024-25 Γαλατασαράι (Τουρκία)
2023-24 Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ (Ρωσία)
2020-23 Ζιράτ (Τουρκία)
2018-20 Σομόν (Γαλλία)
2017-18 Φριντριχσάφεν (Γερμανία)
2016-17 Μπελεντίγεσπορ (Τουρκία)
2014-16 Ντόμπρουτζα (Βουλγαρία)

Τίτλοι:

3 Πρωταθλήματα Τουρκίας
2 Super Cup Τουρκίας
1 Πρωτάθλημα Ασίας
1 Κύπελλο Γερμανίας
1 Super Cup Γερμανίας
1 Πρωτάθλημα Βουλγαρίας
1 Κύπελλο Βουλγαρίας
1 Ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (2025)

Ατομικά βραβεία:

Καλύτερος ακραίος του CEV Champions League (2022-23)
Καλύτερος ακραίος του Κυπέλλου Τουρκίας (2021-22)
Καλύτερος ακραίος του CEV Champions League (2021-22)
Καλύτερος ακραίος του πρωταθλήματος Τουρκίας (2020-21)
MVP του πρωταθλήματος Βουλγαρίας (2015-16)
Καλύτερος ακραίος του πρωταθλήματος Βουλγαρίας (2015-16)
Καλύτερος υποδοχέας του πρωταθλήματος Βουλγαρίας (2015-16)
Καλύτερος ακραίος του Κυπέλλου Βουλγαρίας (2015-16)
MVP του Κυπέλλου Βουλγαρίας (2015-16)»

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