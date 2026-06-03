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Τσουκαλάς: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η ΝΔ πρώτη, το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 03 Ιουνίου 2026, 15:44

Τσουκαλάς: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η ΝΔ πρώτη, το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση

Ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ «βάζει πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο από τη ΝΔ, το ΕΛΑΣ και το κόμμα Καρυστιανού που βάζουν στόχο τον αυτοδυναμία. Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, και εκεί να δούμε αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας»

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Για «μήνα του μέλιτος για τα νεοϊδρυθέντα κόμματα» έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, και εκτίμησε πως «όταν κάτσει η σκόνη από την επικοινωνία και το μάρκετινγκ, και μπουν τα πραγματικά διλήμματα πάνω σε σχέδια, προγράμματα και πολιτικό προσωπικό, εκεί ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο: ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα εγγυάται το ΠΑΣΟΚ», όπως είπε.

Σχολιάζοντας, παράλληλα, τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι «η ιδιαιτερότητα του 2023 με την πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης έχει διαμορφώσει όρους, ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα, παρά τις αποτυχίες της στην οικονομική, την κοινωνική πολιτική και τους θεσμούς».

Αναφέρθηκε, δε, στην πολύ μεγάλη αντίφαση μεταξύ δημοσκοπήσεων που κατέδειξε το ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας πως «μία μέτρηση, όταν επικοινωνηθεί, ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, όμως υπήρχε μια αντίφαση».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Και η συνέπεια και η αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο, στο τέλος, ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά έχουμε μετρήσιμους στόχους για την αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στον Real FM 97,8.

«Πιο ρεαλιστικός ο στόχος του ΠΑΣΟΚ» για τις εκλογές

Όσον αφορά στους στόχους των κομμάτων ενόψει των εθνικών εκλογών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι η Χαριλάου Τρικούπη «βάζει πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο από τη Νέα Δημοκρατία, το ΕΛΑΣ και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, που βάζουν στόχο τον αυτοδυναμία. Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, και εκεί να δούμε αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο, επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.

«Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Γιατί, για εμάς, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ», ξεκαθάρισε.

Τόνισε, δε, ότι «η φρασεολογία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο λόγο αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι προτιμούν να έχουν απέναντί τους το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, γιατί τους επανασυσπειρώνει».

Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έχουμε δικές μας προτάσεις για άρθρα 86 και 16»

Αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση, προκειμένου να είναι πειστική η πρότασή της» και τόνισε ότι «με κάποιες από τις προτάσεις, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Διαφωνούμε επίσης με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο, το οποίο θα είναι πολύ πιο θεσμικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Κα, βέβαια, και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση».

«Όσο για τα πανεπιστήμια, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων, η οποία όμως θα έχει μια διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστήμιου και θα βάζει και τα κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα ιδιωτικών κολεγίων του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια».

«Μόνο έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο Γεωργιάδης»

Ερωτηθείς για την περιβόητη φωτογραφία που απεικονίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο τραπέζι με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, με την ανάρτησή του στην ουσία, ομολόγησε ότι πήγε και έκατσε εκεί για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Φαίνεται ότι μόνο έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κ. Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι τα είπε μόνος του».

Σε ερώτηση με την οποία κλήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επικείμενη αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη εντός του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε πως «αυτά τα σενάρια είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι μύχιοι πόθοι συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων».

«Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε προτάσεις για την ακρίβεια – Η κυβέρνηση τις απορρίπτει συνεχώς»

Τοποθετούμενος επί της οικονομίας, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «είναι έβδομος συνεχόμενος μήνας, όπου ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα, είναι ξεκάθαρο ότι, ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν στρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτήν την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας».

Παρέθεσε, παράλληλα, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τις οποίες απορρίπτει συνεχώς η κυβέρνηση: «Εμείς λέμε να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα γίνονται μόνο γραφειοκρατικοί έλεγχοι στο ράφι στο τέλος. Δεύτερον, είχαμε θέσει το ζήτημα του ελέγχου των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Τρίτον, είχαμε πει ότι το πλαφόν δεν αρκεί να είναι μόνο στις τιμές, αλλά πρέπει να είναι και στα διυλιστήρια. Και είδαμε μια υπερκερδοφορία των διυλιστηρίων το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026», σημείωσε.

«Τέταρτον, το ζήτημα της έμμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, ο κ. Σάντσες ανακοίνωσε στις 20 Μαρτίου μια μείωση προσωρινή της έμμεσης φορολογίας και πράγματι τον Απρίλιο η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου μειώθηκε το πληθωρισμός, ενώ πράγματι πάλι ευρωπαϊκά έχει μια αυξητική τάση. Πέμπτον, το ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικές που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία», προσέθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Επιπλέον, έκανε λόγο για χαμένη μάχη της κυβέρνησης στο μέτωπο της ακρίβειας, όπως ακριβώς συνέβη και με το στεγαστικό, εξηγώντας ότι «τα μέτρα που παίρνει έρχονται πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου και το αποτέλεσμα είναι οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο για την οικονομική επιστήμη: ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και η μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019 για κοινωνική κινητικότητα και αυτορρύθμιση της αγοράς με τον παραγόμενο πλούτο να φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα 20% μέρος της κοινωνίας να ζει πραγματικά καλύτερα και το υπόλοιπο μέρος να ζει πραγματικά καθηλωμένο ή και χειρότερα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αποπροσανατολιστική και υποκριτική η σύγκρουση που επέλεξε η κυβέρνηση με την EPPO»

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «η άρση ασυλίας είναι η απόλυτη προστασία των πολιτικών προσώπων, ώστε να συνεχίζει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής, ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Αφού ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να αρθεί η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση, για εκείνους που θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας η υπόθεση να μπει στο αρχείο, και για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσες ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα ,δεν βλέπω το παράδοξο.

«Εδώ αντιθέτως», υπογράμμισε, «το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε τη δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα, αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική».

«Κυβέρνηση που διακινεί τα fake news»

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε επί της αναφοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση «που διακινεί τα fake news».

«Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη που προβλέπει ότι μπορείς στον εξωδικαστικό, αν έχεις δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσεις και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο. Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη, μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί και μόλις σήμερα μπήκε σε διαβούλευση. Το λέω για να αντιληφθούμε, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία διακινεί τα fake news. Οι συνεργάτες του δεν προστατεύουν καν τον πρωθυπουργό της χώρας», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

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Αλεξάνδρα Φωτάκη
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Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

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«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο
Σφαιρική εικόνα 03.06.26

«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο

Το νέο δελτίο ειδήσεων «MEGA News Επικαιρότητα» θα προσφέρει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση, με εκτενή ρεπορτάζ, αναλύσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους
Ελλάδα 03.06.26

Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους

Η ψηφοφορία είναι το πρώτο βήμα για την ανάδειξη της ηγεσίας ενόψει της αποχώρησης λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας από το δικαστικό σώμα της προέδρου του Αρείου Πάγου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.06.26

Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής - «Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις

«Εάν ο κ. Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο αυτή την εβδομάδα. Επομένως δεν την έκανε, και δεν είναι πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε τον κ. Δούκα προς ποιον είναι», τόνισε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης

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Λεωνίδιο: Νεαρή αναρριχήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας
Ειδοποίηση μέσω 112 03.06.26

Νεαρή αναρριχήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου

Η 26χρονη από τη Γερμανία έκανε αναρρίχηση στο αναρριχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112

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«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» – Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»
Αντίο! 03.06.26

«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» - Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»

Η συγκινητική ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια από τις θρυλικές εκπομπές της τηλεόρασης, «3 στον Αέρα».

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Καλαμάτα: Ζητούν τη μητέρα τους τα παιδιά της 39χρονης – Ειδικοί στο πλευρό τους, θα ζητήσει την επιμέλεια η θεία τους
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Ζητούν τη μητέρα τους τα παιδιά της 39χρονης – Ειδικοί στο πλευρό τους, θα ζητήσει την επιμέλεια η θεία τους

Σοκαρισμένα τα ανήλικα κορίτσια από την απώλεια της μητέρας τους - Η θεία τους έχει εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει την επιμέλειά τους

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Χαρίτσης: Η ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων και ενότητα της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Χαρίτσης: Η ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων και ενότητα της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ

Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου κόμματος δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και «τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο»

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Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα
Επικαιρότητα 03.06.26

Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα

Η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι απαιτείται διεύρυνση στη Χαριλάου Τρικούπη, υπογράμμισε ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχει ηττοπαθές σενάριο στο ΠΑΣΟΚ», ενώ τόνισε ότι η διαγραφή κάποιου στελέχους δεν θα λύσει τα προβλήματα.

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Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο
10 Ιουνίου 2026 03.06.26

Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο

Έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν φέρνουν στο προσκήνιο τον Μπιλ Γκέιτς, τις προσωπικές του σχέσεις και τους χειρισμούς του περιβάλλοντός του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν 5 ελικόπτερα
Συναγερμός 03.06.26 Upd: 16:03

Φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν 5 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Για την κατάσβεση επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

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Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)
Άλλα Αθλήματα 03.06.26

Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)

Τεράστια τιμή για τον θρυλικό Πύρρο Δήμα και την άρση βαρών της χώρας μας, καθώς ο 54χρονος μύθος του ελληνικού αθλητισμού ανακοινώθηκε ως ο νέος Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

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Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ
Ελλάδα 03.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας εκτόξευσαν πυρά κατά του ελληνικού δημοσίου για τη δήλωσή του, πώς απάντησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Παρών στη δίκη μόνον τέσσερις κατηγορούμενοι 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
Κόσμος 03.06.26

Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα στην Δανία με 38 έδρες

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Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια
Λέξεις ζωής 03.06.26

Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια

O Άγγελος Αντωνόπουλος έγινε αστρόσκονη. Βαθιά αριστερός, ακραία γοητευτικός και ένας εργάτης της υποκριτικής με άοκνο πνεύμα, αυτή είναι η σοφία του με δικά του λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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