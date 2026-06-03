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Δημήτρης Χούπης: Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου
Διπλωματία 03 Ιουνίου 2026, 13:58

Δημήτρης Χούπης: Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, συναντήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς με τον τούρκο ομόλογό - Επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για σχέσεις καλής γειτονίας

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Κατά τη 19η Διαβαλκανική Σύνοδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων 2026 στη Θεσσαλονίκη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης καλωσόρισε με δήλωσή του τους ομολόγους του σημειώνοντας ότι: «η σημαντική αυτή περιφερειακή πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε μια πολύτιμη πλατφόρμα για διάλογο, αμοιβαία κατανόηση και ουσιαστική στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των βαλκανικών χωρών» και πρόσθεσε ότι αυτή «βασίζεται στη συμμετοχή, στις κοινές αξίες, στα κοινά συμφέροντα και στη συλλογική δέσμευση για ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή μας».

Στο περιθώριο της Συνόδου είχε διμερή συνάντηση, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, με τον τούρκο ομόλογό του Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου. Οι δυο τους επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για σχέσεις καλής γειτονίας μέσα στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Η σύνοδος Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων (Α/ΓΕΕΔ) των βαλκανικών κρατών (Διαβαλκανική) αποτελεί μια ελληνική πρωτοβουλία και λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση. Η πρώτη Διαβαλκανική Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2007. Σκοπός της είναι η προαγωγή της σταθερότητας, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) των συμμετεχουσών χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης και η δημιουργία – διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας.

Στην εν λόγω σύνοδο συμμετέχουν ως κύρια μέλη οι κ.κ. Α/ΓΕΕΔ της Αλβανίας, Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας, Σερβίας και Τουρκίας. Παραδοσιακά επίσης προσκαλούνται ως παρατηρητές ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής (EUMC) της ΕΕ, ο Διοικητής της Allied Joint Force Command (JFC) Naples, οι A/ΓΕΕΔ Κροατίας και Σλοβενίας καθώς και ένας κύριος ομιλητής (key note speaker), διεθνούς κύρους και κοινής αποδοχής, μετά από πρόταση των διοργανωτών, για την παρουσίαση ενός θέματος κοινού ενδιαφέροντος.

Η προεδρία της πρωτοβουλίας αναλαμβάνεται από τον αντίστοιχο κ. Α/ΓΕΕΔ, μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου, για περίοδο ενός έτους με σκοπό την προετοιμασία και τον συντονισμό των ενεργειών της επόμενης διοργάνωσης. Η σειρά διοργάνωσης των Συνόδων καθορίστηκε αλφαβητικά σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του ονόματος της πρωτεύουσας των κρατών -μελών.

Αναλυτικά η δήλωση Χούπη

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά να καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των βαλκανικών χωρών, ενόψει της 19ης Συνόδου των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών για τη στρατιωτική συνεργασία.

Η σημαντική αυτή περιφερειακή πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε μια πολύτιμη πλατφόρμα για διάλογο, αμοιβαία κατανόηση και ουσιαστική στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των βαλκανικών χωρών. Βασίζεται στη συμμετοχή, στις κοινές αξίες, στα κοινά συμφέροντα και στη συλλογική δέσμευση για ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή μας.

Eίναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και ολοένα πιο σύνθετων προκλήσεων ασφάλειας. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, υπενθυμίζοντάς μας παράλληλα τις βαθιές ανθρωπιστικές επιπτώσεις του σύγχρονου πολέμου, ιδιαίτερα στους άμαχους πληθυσμούς.

Προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες του πολέμου

Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή Σύνοδος είναι αφιερωμένη στο θέμα: «Προκλήσεις και Καινοτομία στην Πολιτική Προστασία: Προσαρμογή στις Νέες Πραγματικότητες του Πολέμου». Το θέμα αυτό είναι επίκαιρο, σημαντικό και ουσιώδες. Αντικατοπτρίζει την ανάγκη να ενσωματώσουμε περαιτέρω την Πολιτική Προστασία στη στρατιωτική σχεδίαση και διεξαγωγή των αποστολών, ιδιαίτερα σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κατά τις επόμενες δύο ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με το εξελισσόμενο περιβάλλον ασφάλειας, να αξιολογήσουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας και να διερευνήσουμε νέους τρόπους ενίσχυσης του συντονισμού, της ανταλλαγής πληροφοριών, της εκπαίδευσης, των ασκήσεων και της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας.

Θα επωφεληθούμε επίσης από τις πολύτιμες εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών, οι οποίοι θα προσφέρουν σημαντικές προσεγγίσεις σχετικά με την καινοτομία, την αμυντική βιομηχανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και τις ευρύτερες προκλήσεις που επηρεάζουν την περιοχή μας και πέραν αυτής.

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανοικτή επικοινωνία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συντονισμένη δράση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στη γειτονιά μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων για την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη και για τη συνεχή δέσμευσή τους σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

Είμαι βέβαιος ότι η φετινή Σύνοδος θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μας και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την επαύξηση της ανθεκτικότητας στην περιοχή μας.

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Η Βιλερμπάν αλλάζει τον «χάρτη» της Euroleague: Η «χρυσή» πρόταση σε Γιαμπουσέλε και οι κινήσεις για Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό!
Euroleague 03.06.26

Η Βιλερμπάν αλλάζει τον «χάρτη» της Euroleague: Η «χρυσή» πρόταση σε Γιαμπουσέλε και οι κινήσεις για Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό!

Η Βιλερμπάν προσπαθεί να αλλάξει τον «χάρτη» της Euroleague και «σκάει» χρήματα για να κάνει σπουδαίες μεταγραφές – Η πρόταση στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και οι Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό

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Μήνυμα ειρήνης, αποδοχής και συνύπαρξης από το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά
Έδειξαν τον δρόμο 03.06.26

Μήνυμα ειρήνης, αποδοχής και συνύπαρξης από το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά

Η σημαντική εκδήλωση στο Δήμο Πειραιά αποτέλεσε μια πολυθεματική γιορτή πολιτισμού και δημιουργίας, στην οποία συμμετείχαν σχολεία, εκπαιδευτικές δομές, οργανώσεις και συλλογικότητες.

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