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Αθήνα σε Κίεβο για drone: Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες
Διπλωματία 03 Ιουνίου 2026, 23:10

Αθήνα σε Κίεβο για drone: Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες

Σαφές μήνυμα της Ελλάδας στην Ουκρανία για το drone πως με την εξαγωγή του πολέμου στη Μεσόγειο «διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική μας οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
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Σαφής ως προς τις προθέσεις της απέναντι στην Ουκρανία σχετικά με το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εμφανίζεται η Αθήνα, με βάση και τα διαβήματα που έγιναν προς το Κίεβο.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση από την εκπρόσωπο, Λάνα Ζωχιού, αφότου παρέλαβε το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, για το ουκρανικό USV (Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας), ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, για τα αποτελέσματα του πορίσματος της έρευνας, είχε επικοινωνία με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενώ έθεσε το ζήτημα δια ζώσης, στον Ουκρανό ομόλογό του στο περιθώριο της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Gymnich» στη Λεμεσό.

Στις 28 και 29 Μαΐου τα διαβήματα της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το drone

Πέμπτη 28 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου, η Αθήνα προχώρησε και στα επίσημα διαβήματα της προς το Κίεβο, προφορικά και γραπτά επισημαίνοντας ότι «το Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία».

Στα διαβήματα της ελληνικής πλευράς υπογραμμίζεται επίσης ότι «με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου, διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική μας οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα».

Η αυτοάμυνα δεν δικαιολογεί τέτοιες ενέργειες

Ενώ καθίσταται σαφές ότι «το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ η Ελλάδα εξέφρασε «την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου Μη Επανδρωμένου Σκάφους Επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο».

Μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει απαντήσει επισήμως, με την Αθήνα να αναμένει την απάντηση του Κιέβου.

Για την Αθήνα πάντως είναι ξεκάθαρο ότι στηρίζει μεν τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, διαμηνύοντας ωστόσο σε κάθε περίπτωση πως όλοι, ανεξαιρέτως, πρέπει να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο, την εθνική κυριαρχία, τις ανθρώπινες ζωές, το θαλάσσιο περιβάλλον.

Με την Ζωχιού να τονίζει ότι «η Ελλάδα στηρίζει τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Και, όπως έχει πει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του».

Για την ελληνική πλευρά πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει αμφιβολία, δεδομένου και του πορίσματος ότι είναι ουκρανικής κατασκευής.

Η Ελλάδα εξέφρασε επίσημα τη διαμαρτυρία της

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, «η Ελλάδα, μέσω των διαβημάτων αυτών, διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για τον εντοπισμό οπλισμένου μη επανδρωμένου πλωτού σκάφους στα εθνικά χωρικά ύδατα».

Η βλάβη στο drone

Πληροφορίες του in ανέφεραν ότι το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, το οποίο δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθεί, τουλάχιστον επισήμως, το θαλάσσιο drone βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή μεταφερόμενο από άλλο σκάφος και δεν εκτέλεσε την αποστολή του λόγω βλάβης. Βλάβη η οποία, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ήταν αποτέλεσμα εισροής υδάτων που προκάλεσε βραχυκύκλωμα.

Αυτό που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί είναι το δικονομικό πόρισμα το οποίο θα διαβιβαστεί στο Λιμενικό Σώμα και από εκεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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