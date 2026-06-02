Η Meta Platforms ανακοίνωσε ότι μπάλωσε σοβαρό κενό ασφάλειας στο Instagram έπειτα από καταγγελίες για αγνώστους που απέκτησαν πρόσβαση σε ξένους λογαριασμούς με τη βοήθεια του chatbot της ίδιας της πλατφόρμας.

Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε στους χάκερ να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης των προφίλ και τις αντίστοιχες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάτι που σημαίνει ότι οι πραγματικοί κάτοχοι των λογαριασμών κλειδώθηκαν έξω από την πλατφόρμα.

Πολλοί μάλιστα διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν βρήκαν κάποια γραμμή υποστήριξης της Meta για να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

«Το ζήτημα έχει επιλυθεί και λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των λογαριασμών που επηρεάστηκαν», ανακοίνωσε στο Χ ο εκπρόσωπος της Meta Άντι Στόουν.

Απαντώντας σε ανάρτηση άλλου χρήστη στο X, ο Στόουν υποστήριξε ότι οι αναφορές για κατάληψη λογαριασμών που ανήκουν σε ηγέτες χωρών είναι «εντελώς ψευδείς».

Η ιστοσελίδα 404 Media που καλύπτει θέματα τεχνολογίας ανέφερε ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης συνέπεσε χρονικά με «μια σειρά από παραβιάσεις λογαριασμών υψηλού προφίλ στο Instagram», ανάμεσά τους και ένας επαληθευμένος λογαριασμός που χρησιμοποιούσε ο Μπαράκ Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο λογαριασμός του Ομπάμα (@obamawhitehouse) πόσταρε αναρτήσεις υπέρ του Ιράν πριν ανακτηθεί.

Λειτουργία ανάκτησης

Παραμένει ασαφές πόσοι λογαριασμοί επηρεάστηκαν από το κενό ασφάλειας. Ένα από τα θύματα ήταν πάντως η Τζέιν Μάντσουν Γουόνγκ, ερευνήτρια κυβερνοασφάλειας και πρώην εργαζόμενη της Meta, αναφέρει το BBC.

Η Γουόνγκ έγραψε στο Χ ότι ο κωδικός της στο Instagram «άλλαξε εν αγνοία μου και δεχόμουν διάφορες προσπάθειες επαναφοράς κωδικού όλη τη χθεσινή ημέρα».

Οι χάκερ φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη διαδικασία ανάκτησης που προσφέρει το Instagram στην περίπτωση που ξεχάσουν τον κωδικό τους.

Βίντεο που ανάρτησε στο X ερευνητής κυβερνοασφάλειας με ψευδώνυμο «Dark Web Informer», φέρεται να δείχνει τον τρόπο δράσης. Ο χρήστης που εμφανίζεται στο βίντεο χρησιμοποιεί δίκτυο VPN ώστε να δείχνει ότι βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία με τον πραγματικό κάτοχο του προφίλ.

Στη συνέχεια, επιλέγει τον λογαριασμό που θέλει να παραβιάσει και μετά ζητά από τον βοηθό ΑΙ να αντιστοιχήσει τον λογαριασμό με μια νέα διεύθυνση email και να στείλει εκεί έναν κωδικό επιβεβαίωσης.

Και πράγματι, το chatbot έστειλε το email που του ζητήθηκε, μέσω του οποίου οι χάκερ μπορούσαν να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης.

Ορισμένοι χρήστες διαμαρτυρήθηκαν ότι η Meta δεν προσέφερε «υποστήριξη από ανθρώπους» για την επαναφορά των λογαριασμών.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου μια τεχνητή νοημοσύνη κλέβει τον λογαριασμό και μια άλλη δεν μπορεί να το διορθώσει, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να παρεμβαίνει σε στη διαδικασία» διαμαρτυρήθηκε ένας χρήστης στο X.

Η Meta έχει επανειλημμένα δεχτεί επικρίσεις για ελλιπή τεχνική υποστήριξη. Την περασμένη εβδομάδα, ο ανεξάρτητος οργανισμός Appeals Centre Europe, ο οποίος εξετάζει καταγγελίες χρηστών των social media στην Ευρώπη, ανέφερε ότι η εταιρεία σχεδόν ποτέ δεν απαντά σε χρήστες που υποστηρίζουν ότι οι λογαριασμοί τους μπλοκαρίστηκαν χωρίς ουσιαστικό λόγο.