To chatbot της Meta βοήθησε χάκερ να καταλάβουν ξένους λογαριασμούς στο Instagram
Τεχνολογία 02 Ιουνίου 2026, 17:39

To chatbot της Meta βοήθησε χάκερ να καταλάβουν ξένους λογαριασμούς στο Instagram

Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης επέτρεπε στους χάκερ κλειδώνουν τους κατόχους των λογαριασμών εκτός Instagram.

Η Meta Platforms ανακοίνωσε ότι μπάλωσε σοβαρό κενό ασφάλειας στο Instagram έπειτα από καταγγελίες για αγνώστους που απέκτησαν πρόσβαση σε ξένους λογαριασμούς με τη βοήθεια του chatbot της ίδιας της πλατφόρμας.

Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε στους χάκερ να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης των προφίλ και τις αντίστοιχες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάτι που σημαίνει ότι οι πραγματικοί κάτοχοι των λογαριασμών κλειδώθηκαν έξω από την πλατφόρμα.

Πολλοί μάλιστα διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν βρήκαν κάποια γραμμή υποστήριξης της Meta για να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

«Το ζήτημα έχει επιλυθεί και λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των λογαριασμών που επηρεάστηκαν», ανακοίνωσε στο Χ ο εκπρόσωπος της Meta Άντι Στόουν.

Απαντώντας σε ανάρτηση άλλου χρήστη στο X, ο Στόουν υποστήριξε ότι οι αναφορές για κατάληψη λογαριασμών που ανήκουν σε ηγέτες χωρών είναι «εντελώς ψευδείς».

Η ιστοσελίδα 404 Media που καλύπτει θέματα τεχνολογίας ανέφερε ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης συνέπεσε χρονικά με «μια σειρά από παραβιάσεις λογαριασμών υψηλού προφίλ στο Instagram», ανάμεσά τους και ένας επαληθευμένος λογαριασμός που χρησιμοποιούσε ο Μπαράκ Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο λογαριασμός του Ομπάμα (@obamawhitehouse) πόσταρε αναρτήσεις υπέρ του Ιράν πριν ανακτηθεί.

Λειτουργία ανάκτησης

Παραμένει ασαφές πόσοι λογαριασμοί επηρεάστηκαν από το κενό ασφάλειας. Ένα από τα θύματα ήταν πάντως η Τζέιν Μάντσουν Γουόνγκ, ερευνήτρια κυβερνοασφάλειας και πρώην εργαζόμενη της Meta, αναφέρει το BBC.

Η Γουόνγκ έγραψε στο Χ ότι ο κωδικός της στο Instagram  «άλλαξε εν αγνοία μου και δεχόμουν διάφορες προσπάθειες επαναφοράς κωδικού όλη τη χθεσινή ημέρα».

Οι χάκερ φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη διαδικασία ανάκτησης που προσφέρει το Instagram στην περίπτωση που ξεχάσουν τον κωδικό τους.

Βίντεο που ανάρτησε στο X ερευνητής κυβερνοασφάλειας με ψευδώνυμο «Dark Web Informer», φέρεται να δείχνει τον τρόπο δράσης. Ο χρήστης που εμφανίζεται στο βίντεο χρησιμοποιεί δίκτυο VPN ώστε να δείχνει ότι βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία με τον πραγματικό κάτοχο του προφίλ.

Στη συνέχεια, επιλέγει τον λογαριασμό που θέλει να παραβιάσει και μετά ζητά από τον βοηθό ΑΙ να αντιστοιχήσει τον λογαριασμό με μια νέα διεύθυνση email και να στείλει εκεί έναν κωδικό επιβεβαίωσης.

Και πράγματι, το chatbot έστειλε το email που του ζητήθηκε, μέσω του οποίου οι χάκερ μπορούσαν να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης.

Ορισμένοι χρήστες διαμαρτυρήθηκαν ότι η Meta δεν προσέφερε «υποστήριξη από ανθρώπους» για την επαναφορά των λογαριασμών.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου μια τεχνητή νοημοσύνη κλέβει τον λογαριασμό και μια άλλη δεν μπορεί να το διορθώσει, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να παρεμβαίνει σε στη διαδικασία» διαμαρτυρήθηκε ένας χρήστης στο X.

Η Meta έχει επανειλημμένα δεχτεί επικρίσεις για ελλιπή τεχνική υποστήριξη. Την περασμένη εβδομάδα, ο ανεξάρτητος οργανισμός Appeals Centre Europe, ο οποίος εξετάζει καταγγελίες χρηστών των social media στην Ευρώπη, ανέφερε ότι η εταιρεία σχεδόν ποτέ δεν απαντά σε χρήστες που υποστηρίζουν ότι οι λογαριασμοί τους μπλοκαρίστηκαν χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο
H άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο ίσως σπάσει το ρεκόρ ζέστης το 2024,.

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας
H φινλανδο-αμερικανική startup έχει πουλήσει 5,5 εκατ. δαχτυλίδια παγκοσμίως από το 2013 και η αξία της ανέρχεται στα 11 δισ. δολάρια – Τι προσδοκά από το νέο μοντέλο «Ring 5»

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία
Από την ανάλυση του τρόπου βάδισης μέχρι την κλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομετρική τεχνολογία;

«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

