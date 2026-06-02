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Το Harrods, το εμβληματικό πολυκατάστημα του Λονδίνου, θέλει να κόψει κάθε δεσμό με την διχαστική κληρονομιά του έκπτωτου μεγιστάνα Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και να σώσει τη φήμη και τα οικονομικά του.

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα The Times, η διοίκηση του Harrods ζήτησε την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου (High Court) με την ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026.

Στόχος του πολυκαταστήματος είναι ο διορισμός ανεξάρτητων επαγγελματιών εκτελεστών που θα διασφαλίσουν τη φερεγγυότητα της περιουσίας και την άμεση, ισότιμη αποζημίωση των εκατοντάδων γυναικών που έχουν προχωρήσει σε συγκλονιστικές καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση από τον Αλ Φαγέντ.

Εκατοντάδες γυναίκες έχουν καταγγείλει τον Αλ Φαγέντ για σεξουαλική κακοποίηση από το 2024

Η νομική κίνηση του αποτελεί μια προσπάθεια να σπάσει το τείχος σιωπής που έχουν υψώσει οι διαχειριστές της περιουσίας του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν το φως της δημοσιότητας εισέβαλε στις σκοτεινές πτυχές της δράσης του Αλ Φαγέντ, εκατοντάδες γυναίκες βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν για τα όσα εφιαλτικά έζησαν όσο εκείνος ήταν ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος.

Ο έκπτωτος μεγιστάνας απεβίωσε τον Αύγουστο του 2023 σε ηλικία 94 ετών χωρίς ποτέ να του ασκηθεί δίωξη.

«Εδώ και δύο χρόνια, δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια αναγνώριση από την πλευρά των διαχειριστών της περιουσίας του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ σχετικά με τη φρικτή συμπεριφορά του, ούτε μια δημόσια συγγνώμη προς τις επιζήσασες» είπε εκπρόσωπος του Harrods, στο περιοδικό Drapers.

«Εκατοντάδες θύματα έχουν πλέον βγει μπροστά με απίστευτο θάρρος. Όλες οι επιζήσασες και οι νομικοί τους εκπρόσωποι αξίζουν να λάβουν το ίδιο επίπεδο δέσμευσης και αναγνώρισης από την περιουσία του θύτη αυτής της φρικιαστικής κακοποίησης» συνέχισε εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ κατά της πλευράς του εκλιπόντος.

Η διοίκηση του Harrods καταγγέλλει ότι οι κληρονόμοι του μεγιστάνα αγνοούν κάθε προσπάθεια επικοινωνίας

Η ανησυχία της διοίκησης του Harrods δεν περιορίζεται μόνο στην ηθική διάσταση του ζητήματος, αλλά επεκτείνεται και στην οικονομική βιωσιμότητα της κληρονομιάς του Αλ Φαγέντ, καθώς ο όγκος των απαιτούμενων αποζημιώσεων είναι τεράστιος.

Η διοίκηση του πολυκαταστήματος αποκάλυψε ότι οι δικές της προσπάθειες να έρθει σε επαφή με τους κληρονόμους τα τελευταία τρία χρόνια έχουν πέσει στο κενό, καθώς οι υπεύθυνοι είτε αγνοούν τα αιτήματα είτε αρνούνται να δώσουν ακόμα και τις πιο βασικές πληροφορίες.

Η αίτηση για τον ορισμό ανεξάρτητων εκτελεστών, η οποία υποστηρίζεται θερμά από πολλές δικηγορικές εταιρείες που εκπροσωπούν θύματα προσωπικών τραυματισμών, θεωρείται κομβικής σημασίας.

Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία θα φύγει από τα χέρια του στενού περιβάλλοντος του Αλ Φαγέντ και θα περάσει σε ανεξάρτητους επαγγελματίες, διασφαλίζοντας ότι καμία γυναίκα δεν θα μείνει χωρίς τη δικαίωση και την αποζημίωση που δικαιούται.

Πώς ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ στοιχειώνει το Harrods

Το εμβληματικό πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου βρίσκεται αντιμέτωπο με την πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας του, καθώς επιχειρεί να αποτινάξει τη βαριά και σκοτεινή κληρονομιά του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

Άλλωστε ακόμη και σήμερα, μετά τις πολλαπλές καταγγελίες εις βάρος του έκπτωτου μεγιστάνα και πατέρα του συντρόφου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Ντόντι, οι επισκέπτες βλέπουν το πρόσωπό του να κοσμεί τις περίτεχνες ανάγλυφες κεφαλές στην αιγυπτιακή αίθουσα των κυλιόμενων σκαλών.

Πίσω όμως από τη χλιδή είναι καλά κρυμμένη μια «τοξική κουλτούρα μυστικότητας και εκφοβισμού», όπως παραδέχτηκε ακόμη και η σημερινή ιδιοκτήτρια του Harrods. H Qatar Investment Authority αγόρασε το κατάστημα το 2010 έναντι 1,5 δισ. λιρών.

Οι αρχές ερευνούν το δίκτυο προστασίας που επέτρεπε στον επιχειρηματία να δρα ανενόχλητος, με τρεις γυναίκες να βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο ως ύποπτες για συνέργεια σε σεξουαλικά αδικήματα.

Παράλληλα, η ίδρυση της ομάδας πίεσης Justice For Fayed and Harrods Survivors —με τη συμμετοχή θυμάτων, νομικών και βουλευτών— στοχεύει στην πρόκληση μιας επίσημης δημόσιας έρευνας.

Τα βέλη στρέφονται όχι μόνο κατά του πολυκαταστήματος, αλλά και κατά των θεσμών (αστυνομία, ιατρικοί φορείς) που απέτυχαν να προστατεύσουν τις εργαζόμενες για δεκαετίες.

Η υπόθεση έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα και στα οικονομικά μεγέθη του Harrods.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2025, το πολυκατάστημα κατέγραψε καθαρές ζημίες, επηρεασμένο από την ευρύτερη πίεση στον κλάδο των πολυτελών ειδών, με την τρέχουσα αξία του να εκτιμάται πλέον γύρω στο 1 δισεκατομμύριο λίρες.

Το μεγαλύτερο αγκάθι, ωστόσο, παραμένει η αξιοπιστία της σημερινής ηγεσίας σημειώνουν οι The Times.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Γουόρντ, ο οποίος διορίστηκε από τον ίδιο τον Φαγέντ το 2006, παραμένει στο τιμόνι της επιχείρησης.

Αν και ο Γουόρντ δήλωσε «αποτροπιασμό» μετά το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του BBC το 2024, οι επιζήσασες, όπως η Τσέσκα Χιλ-Γουντ και η Τζεν Μιλς, εμφανίζονται εξαιρετικά καχύποπτες.

«Είπαν ότι διεξήγαγαν έρευνα για τον καρκίνο που είχε εξαπλωθεί σε εκείνο το κατάστημα», δηλώνει χαρακτηριστικά μια πρώην εργαζόμενη. «Αν είναι έτσι, γιατί δεν δημοσιεύουν τα ευρήματα για να αποδείξουν ότι κανείς από τους υπεύθυνους δεν βρίσκεται πια εκεί;»

«Ήταν αηδιασμένη»

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ έκανε μια «ανήθικη πρόταση» στην αείμνηστη Νταϊάνα αποκάλυψε το 2024 πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπούρελ.

Ο Μπούρελ ισχυρίστηκε ότι, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής τους, ο Αλ Φαγέντ είπε στη Νταϊάνα ότι ήθελε να την παντρέψει με τον γιο του, Ντόντι, λέγοντάς της ότι «στην αιγυπτιακή παράδοση, ο πατέρας προηγείται».

Επίσης, της πρότεινε να κοιμηθεί μαζί του, προκαλώντας σοκ και αποτροπιασμό στη Νταϊάνα.

«Θέλω να παντρευτείς τον γιο μου αλλά στην αιγυπτιακή παράδοση πρώτος είναι ο πατέρας. Θα κοιμηθώ μαζί σου»

Σύμφωνα με τον Πολ Μπούρελ η πρόταση του Φαγέντ έκανε τη Νταϊάνα «να τρέμει από αηδία».

Η πριγκίπισσα αποκαλούσε τον ηλικιωμένο επιχειρηματία «φρικιό» και «Γιόντα», από τον χαρακτήρα της διάσημης ταινίας Star Wars.

Ο πρώην μπάτλερ, ο οποίος εργάστηκε για την Νταϊάνα μεταξύ 1987 και 1997, πρόσθεσε πως αν η Νταϊάνα ζούσε σήμερα θα ήταν στο πλευρό των γυναικών που κατηγορούν τον εκλιπόντα μεγιστάνα για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Μπούρελ ανέφερε ότι ο Αλ Φαγέντ φρόντιζε να της στέλνει δώρα, gadgets και παιχνίδια στο Παλάτι του Κένσινγκτον, τα οποία εκείνη επέστρεφε κάθε φορά.

Είχε, επίσης, επιτρέψει στην πριγκίπισσα να χρησιμοποιεί μια μυστική είσοδο στο πολυκατάστημά του, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να κερδίσει την εύνοιά της.

Το καλοκαίρι του 1997, η Νταϊάνα ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ, μετά από πρόσκληση του πατέρα του στην έπαυλη των 30 υπνοδωματίων στη Γαλλία, όπου πέρασαν τις διακοπές τους.

Οι φωτογραφίες τους από το πολυτελές γιοτ Jonikal έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Ο Μπούρελ πιστεύει ότι ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ ήταν αυτό που κίνησε τα νήματα για να δημιουργηθεί αυτή η σχέση, καθώς ήθελε να συνδέσει την οικογένειά του με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας.

Η Νταϊάνα πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι με τον γιο του Αλ Φαγέντ, Ντόντι, τον Αύγουστο του 1997.