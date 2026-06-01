Μετά από επτά χρόνια, τρεις σεζόν και 26 επεισόδια, η σειρά «Euphoria» έφτασε και επίσημα στο τέλος της.

Σε συνέντευξή του στο Popcast, ο Σαμ Λέβινσον, δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς, αποκάλυψε ότι το τελευταίο επεισόδιο της 3ης σεζόν, με τίτλο «In God We Trust», ήταν στην πραγματικότητα το φινάλε.

Τι μας περιμένει;

Στην πραγματικότητα, η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η πρωταγωνίστρια της σειράς, Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι η σειρά θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν.

Ακόμη και πριν από αυτό, τόσο το γεγονός ότι πέρασαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια μεταξύ της 2ης και της 3ης σεζόν, όσο και ότι η Ζεντάγια καθώς και αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές της έχουν γεμάτα προγράμματα με χολιγουντιανές και μη παραγωγές, μαρτυρούσε ότι επρόκειτο σύντομα να μας πούνε αντίο τα έφηβα παιδιά που γνωρίσαμε πολλά χρόνια πριν.

Σε συνέντευξη στους Times πριν από την πρεμιέρα της σεζόν, ο Σαμ Λέβινσον είπε ότι γράφει «κάθε σεζόν σαν να είναι η τελευταία» και δίστασε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για μια τέταρτη σεζόν.

«Δεν ξέρω [τι να σας απαντήσω]», είπε ο δημιουργός. «Προς το παρόν, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να περάσω χρόνο με τη γυναίκα και τα παιδιά μου, να διαβάσω λίγο Έλμορ Λέοναρντ και να ξαναδώ το Mrs. Miniver».

Ο Λέβινσον προειδοποίησε τους θαυμαστές της σειράς ότι δεν πρέπει να περιμένουν για να δουν τα τελευταία επεισόδια, καθώς θα κυκλοφορήσουν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

«Αν δεν παρακολουθήσετε τα επεισόδια επτά και οκτώ ζωντανά — τη στιγμή που θα κυκλοφορήσουν — θα σας χαλάσουν την έκπληξη», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Συμβαίνουν κάποια σημαντικά πράγματα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Λέβινσον είπε στο κοινό της American Cinematheque ότι πιστεύει ότι η τρίτη σεζόν «είναι αναμφισβήτητα η καλύτερή», αποκαλύπτοντας ότι θα δούμε να συμβαίνουν συνταρακτικά γεγονότα τα οποία, κάπως μαγικά, οδηγούν στο φινάλε.

Από την ταυτότητα στην πίστη

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά «Euphoria» ακολουθεί «μια ομάδα μαθητών λυκείου καθώς ανακαλύπτουν τα ναρκωτικά, το σεξ, την ταυτότητα, τα τραύματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον έρωτα και τη φιλία».

Στην 3η σεζόν, μετά από ένα μεγάλο χρονικό άλμα, τα πρόσωπα που είδαμε μεγαλώνουν, αλλάζουν, και αυτή τη φορά, ανακαλύπτουν την αξία της πίστης και της λύτρωσης, πέρα από το κακό.

Μαζί με τη Ζεντάγια, στο καστ συμμετείχαν οι Χάντερ Σέιφερ, Έρικ Ντέιν, Τζέικομπ Ελόρντι, Σίντνεϊ Σουίνι, Αλέξα Ντέμι, Μοντ Απατόου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι, Αντεουάλε Ακινουόγιε-Αγκμπάζε , Τόμπι Γουάλας και Κόλμαν Ντομίνγκο.

*Με πληροφορίες από: Variety