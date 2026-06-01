Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Φωνές-φαντάσματα της ηθοποιού Τζέιν Ράσελ και του διάσημου σκηνοθέτη Τζον Χιούστον μοιράζονται μυστικά από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Αναπολούν τη Μέριλιν Μονρόε, την πρωταγωνίστρια των ταινιών «Μερικοί το Προτιμούν Καυτό», «Νιαγάρα» και «Επτά Χρόνια Φαγούρα».

Η Ράσελ, συμπρωταγωνίστρια της Μονρόε στην ταινία του 1953 «Οι άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές», θυμάται πώς, όταν άρχισαν να γυρίζουν οι κάμερες, η Μονρόε υπέστη μια μαγική μεταμόρφωση. «Ήταν σαν να άναψε ένα ολόκληρο φως», λέει.

Το πρόβλημα

Ο Χιούστον, σκηνοθέτης της ταινίας «The Misfits» (Οι Αταίριαστοι, 1961), θυμάται την αλλαγή που είχε παρατηρήσει στη Μονρόε όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά στην ταινία του 1950 «The Asphalt Jungle» (Η Ζούγκλα της Ασφάλτου).

«Δεν ήταν πια το φρέσκο κοριτσάκι που είχα δει», λέει. «Πολύ σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν πρόβλημα. Δεν ήταν το ποτό, το πρόβλημα ήταν τα ναρκωτικά».

Αυτές οι μέχρι τώρα αδημοσίευτες αναμνήσεις -που αντικατοπτρίζουν τη δραματική άνοδο και πτώση της σταρ- καταγράφηκαν σε κασέτα από τον Άντονι Σάμερς, τον συγγραφέα του βιβλίου «Goddess», της βιογραφίας της Μονρόε που εκδόθηκε το 1985.

Αν και ο Σάμερς πήρε συνεντεύξεις από περισσότερους από 650 ανθρώπους, χρησιμοποίησε μόνο ένα μικρό μέρος του ηχογραφημένου υλικού στο βιβλίο του και σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix που προβλήθηκε το 2022.

Αιώνιο θέμα έμπνευσης

«Πώς προχωρά κανείς στο να γράψει μια ιστορία ζωής;» αναρωτιέται ο συγγραφέας Άντριου Γουίλσον στους Times και συνεχίζει:

«Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Μονρόε, καθώς αποτελεί μία από τις πιο μελετημένες πολιτιστικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, θέμα περίπου 600 βιβλίων, μεταξύ των οποίων βιογραφίες των Νόρμαν Μέιλερ, της Γκλόρια Στάινεμ και του Ντόναλντ Σπότο, και πρωταγωνίστρια σε μυθιστορήματα των Τζόις Κάρολ Όουτς, Άντριου Ο’Χάγκαν και Λιν Κάλεν, καθώς και στο “Maybe Marilyn” της Λόις Κάχαλ, που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ένα μυθιστόρημα που εξερευνά τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν είχε πεθάνει τον Αύγουστο του 1962, σε ηλικία 36 ετών».

Σεξουαλικότητα και αθωότητα

Ενώ πολλές σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ έχουν ξεθωριάσει, η Μονρόε συνεχίζει να μαγεύει και να γοητεύει. Με τον μοναδικό συνδυασμό αθωότητας και σεξουαλικότητας, φωτίζει την οθόνη σε κλασικές ταινίες όπως το Some Like It Hot, που συχνά κατατάσσεται ως η καλύτερη κωμική ταινία όλων των εποχών.

Υπάρχει επίσης κάτι απίστευτα σύγχρονο σε αυτήν, και έχει την ικανότητα να προσελκύει νέες γενιές θαυμαστών. Ήταν μία από τις πρώτες σταρ που μίλησε για τον αντίκτυπο της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων -αυτό συνέβη τη δεκαετία του 1950, όταν το θέμα ήταν ακόμα ταμπού- και έδωσε δημόσιες μάχες με τον εθισμό και τις ψυχικές ασθένειες.

Και το γεγονός ότι πέθανε σε ηλικία 36 ετών σημαίνει ότι θα παραμείνει για πάντα νέα.

Μια συνέντευξη της Μέριλιν Μονρόε, το 1956

Φέτος η Μονρόε θα γινόταν 100 χρονών

Την 1η Ιουνίου 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή της -μια έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων και μια σειρά ταινιών στο BFI συγκαταλέγονται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου.

«Είχα εξ αρχής σκοπό να εκδώσω το βιβλίο μου φέτος, αλλά όταν ξεκίνησα ένιωθα αποθαρρυμένος και, ειλικρινά, μερικές φορές λίγο τρομοκρατημένος. Τι θα γινόταν αν δεν έβρισκα νέο υλικό; Θα μου μιλούσαν τα βασικά πρόσωπα που εμπλέκονταν και τι θα έλεγαν; Τι θα μπορούσα να προσθέσω στην ιστορία;» λέει ο Άντριου Γουίλσον και συνεχίζει:

«Κι έτσι ξεκίνησα την πρόχειρη αναζήτησή μου για έγγραφα, ψάχνοντας στα αρχεία για αδημοσίευτες επιστολές, ημερολόγια και χειρόγραφα».

Πρόσβαση σε ηχητικό υλικό

«Ήμουν τυχερός που συνάντησα τον Σάμερς σε τόσο πρώιμο στάδιο της έρευνάς μου. Όχι μόνο συμφώνησε να μου δώσει πρόσβαση στις μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις του -αντίγραφα των οποίων φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη Margaret Herrick στο Λος Άντζελες- αλλά μου παραχώρησε και απεριόριστη πρόσβαση στο αρχείο του, χιλιάδες σελίδες εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς κάθε πτυχή της σύντομης ζωής της Μονρόε, πολλά από τα οποία δεν είχαν δημοσιευτεί ποτέ» εξηγεί ο Άντριου Γουίλσον.

«Ο Μίλερ υπέφερε από αισθήματα ανεπάρκειας και αυτή από ψυχρότητα… Η Μονρόε δυσκολευόταν να έχει συνεχόμενους οργασμούς με το ίδιο άτομο»

Ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής

Το αρχείο αποδείχθηκε ένας θησαυρός πληροφοριών, ιδίως τα αρχεία του Δρ Ραλφ Γκρίνσον, του τελευταίου και πιο σημαντικού ψυχιάτρου και ψυχαναλυτή της Μονρόε.

Η Μονρόε ξεκίνησε θεραπεία με τον Γκρίνσον τον Φεβρουάριο του 1960 και τον επισκεπτόταν καθημερινά μέχρι τον θάνατό της, δύο χρόνια αργότερα.

Ο Σάμερς έλαβε άδεια από τη χήρα του Γκρίνσον, Χίλντι, να αντιγράψει υλικό από τα αρχεία του συζύγου της, έγγραφα που προσφέρουν μια άνευ προηγουμένου εικόνα για τη ταραγμένη ζωή της σταρ.

Απογοήτευση και δυσαρέσκεια

«Η κατάσταση με τον σύζυγό της, τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, έχει επιδεινωθεί και πάλι» έγραψε ο Γκρίνσον στη Δρ Μαριάν Κρις, τη θεραπεύτρια της Μονρόε στη Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο του 1960.

Σύμφωνα με τον Γκρίνσον, ο γάμος κατέρρευσε λόγω μιας θεμελιώδους σεξουαλικής ασυμβατότητας. «Ο Μίλερ υπέφερε από αισθήματα ανεπάρκειας και αυτή από ψυχρότητα… Η Μονρόε δυσκολευόταν να έχει συνεχόμενους οργασμούς με το ίδιο άτομο».

Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο γάμος της με τον Μίλερ κατέρρευσε. Είπε στον Γκρίνσον ότι ένιωθε «απογοήτευση» και «δυσαρέσκεια» όταν ο Μίλερ δεν την υποστήριζε στην καριέρα της.

Αυτοκαταστροφή

Τα προβλήματα του εθισμού της δυσκόλευαν τον Μίλερ να την αντιμετωπίσει. Επίσης, συνέβαλε η σχέση της Μονρόε το 1960 με τον συμπρωταγωνιστή της Ιβ Μοντάν στα γυρίσματα της ταινίας «Let’s Make Love» (Έλα ν’ αγαπηθούμε).

«Η αυτοκαταστροφή της Μονρόε ήταν τρομακτική, και σίγουρα ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου να την ελέγξω» είπε ο Μίλερ στον βιογράφο του. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω, αλλά αμφιβάλλω αν θα μπορούσε κανείς».

Ο Γκρίνσον μίλησε επίσης στον Κρις για την ψυχική κατάρρευση της Μονρόε στα γυρίσματα της ταινίας The Misfits (Οι Αταίριαστοι), για την οποία ο Μίλερ είχε γράψει το σενάριο, και για το πώς η ηθοποιός είχε κλειστεί σε ψυχιατρική κλινική, κατά τη διάρκεια της οποίας η ιατρική ομάδα είχε προσπαθήσει να της δημιουργήσει απεξάρτηση από τα βαρβιτουρικά.

Η Μονρόε υπέφερε, είπε, από έναν επικίνδυνο συνδυασμό «καταθλιπτικών αντιδράσεων» και «παρορμητικών επιθυμιών».

Άλλη μια «κακομαθημένη πλούσια σκύλα»

Όταν η συμβατική ψυχανάλυση απέτυχε, ο Γκρίνσον πήρε την ανορθόδοξη απόφαση να υποδεχτεί τη Μονρόε στον δικό του οικογενειακό κύκλο. Η ηθοποιός δεν είχε ποτέ δική της οικογένεια: γεννημένη εκτός γάμου, δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της.

Στη μητέρα της, τη Γκλάντις, είχε διαγνωστεί σχιζοφρένεια και, κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε ιδρύματα, αναγκάστηκε να εμπιστευτεί τη φροντίδα της κόρης της σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία.

Μετά από μια συνεδρία θεραπείας, ο γιατρός ενθάρρυνε τη διάσημη ασθενή του να συναναστραφεί με τη σύζυγό του και τα δύο ενήλικα παιδιά του, τη Τζόαν, που σπούδαζε τέχνες, και τον Ντάνι, φοιτητή ιατρικής και μετέπειτα ψυχίατρο.

Όταν ο Ντάνι έμαθε για πρώτη φορά ότι ο πατέρας του θεράπευε τη Μονρόε, υπέθεσε ότι θα ήταν απλώς άλλη μια «κακομαθημένη πλούσια σκύλα» -είχε δει αρκετά από την πελατεία του πατέρα του στο Μπέβερλι Χιλς- αλλά καθώς την γνώρισε, η γνώμη του άλλαξε.

Ποτέ με μακιγιάζ

«Αν και η Μέριλιν δεν είχε μόρφωση και δεν ήταν εκλεπτυσμένη, το ένστικτό της ήταν πάντα με το μέρος των αδύναμων» είπε ο Ντάνι σε μια μέχρι τώρα αδημοσίευτη συνέντευξη με τον Σάμερς.

«Δεν έμοιαζε καθόλου με τον τυπικό άνθρωπο του Χόλιγουντ. Δεν την είδα ποτέ με μακιγιάζ -η μόνη φορά που θα μπορούσα να την δω έτσι ήταν όταν βρισκόταν στο φέρετρό της. Φαινόταν πολύ ευγενική, πολύ ζεστή, πολύ αυθεντική και ελαφρώς υστερική, αλλά αυτή φαινόταν να είναι η πραγματική της προσωπικότητα».

Πραγματικά διαμαντάκια

«Καθώς συνέχιζα να επεξεργάζομαι τις ηχογραφημένες κασέτες, αναζήτησα και άλλες αρχειακές πηγές, κυρίως από αμερικανικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες» συνεχίζει ο Άντριου Γουίλσον στους Times.

«Βρήκα μερικά πραγματικά διαμάντια, έγγραφα που ρίχνουν νέο φως στη Μονρόε. Διάβασα τις αδημοσίευτες αναμνήσεις της Νατάσα Λάιτς, της δασκάλας υποκριτικής της Μονρόε μεταξύ 1948 και 1956, πριν η Μονρόε την εγκαταλείψει για τη Μέθοδο που δίδασκαν ο Λι και η Πόλα Στράσμπεργκ, μια τεχνική υποκριτικής που αξιοποιεί τις προσωπικές αναμνήσεις και την ψυχοσύνθεση του ηθοποιού».

Οι δύο γυναίκες

Το χειρόγραφο, που φυλάσσεται στο Harry Ransom Center του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, περιγράφει τον εξαιρετικό δεσμό μεταξύ των δύο γυναικών: σε κάποια φάση, η Μονρόε και η Λάιτς μάλιστα μοιράζονταν το ίδιο σπίτι στη North Harper Avenue στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η Λάιτς έβλεπε την προστατευόμενή της σαν μια «γυναίκα με πέπλο» -όταν η Μονρόε ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική, «κούναγε το δεξί της χέρι μπρος-πίσω σαν φίδι που χορεύει στον αέρα».

«Ήθελα επίσης να διαλευκάνω τη φήμη ότι η Μονρόε είχε σχέσεις με γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της Λάιτς» προσθέτει ο Άντριου Γουίλσον.

Ο γάμος των εννέα μηνών

«Όσο περισσότερο ερευνούσα, τόσο περισσότερα πράγματα ανακάλυπτα που με εξέπλητταν -και μερικές φορές με συγκινούσαν» λέει ο Γουίλσον και συνεχίζει:

«Μετά τον θάνατό της, ανακαλύφθηκε ανάμεσα στα προσωπικά της αντικείμενα ένα ημιτελές γράμμα που είχε γράψει στον δεύτερο σύζυγό της, τον αστέρα του μπέιζμπολ Τζο Ντιμάτζιο, στο οποίο δήλωνε: “Αν καταφέρω να σε κάνω ευτυχισμένο, θα έχω πετύχει το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει, δηλαδή, να κάνω έναν άνθρωπο απόλυτα ευτυχισμένο».

Αν και ο γάμος του 1954 διήρκεσε μόνο εννέα μήνες, γνωρίζουμε ότι οι δύο παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος.

Το τελευταίο γνωστό βίντεο της Μέριλιν Μονρόε που τραβήχτηκε πριν από το θάνατό της στις 4 Αυγούστου 1962

«Παρανοϊκή με σχιζοφρενικά στοιχεία»

«Έμαθα ότι η Μονρόε είχε παρακολουθήσει μια εβδομάδα θεραπείας με την Άννα Φρόιντ, την κόρη του Σίγκμουντ, ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της ταινίας “Ο Πρίγκιπας και η Χορεύτρια”, το καλοκαίρι του 1956» αποκαλύπτει ο Γουίλσον.

Αν και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς τι συζητήθηκε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Φρόιντ είχε διαγνώσει στην ηθοποιό ότι έπασχε από «συναισθηματική αστάθεια, υπερβολική παρορμητικότητα, συνεχή ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση, αδυναμία να είναι μόνη, τάση προς κατάθλιψη σε περίπτωση απόρριψης, παρανοϊκή με σχιζοφρενικά στοιχεία».

«Κακό αίμα»

«Ερεύνησα το οικογενειακό ιστορικό της σταρ, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Νόρμα Τζιν Μόρτενσον» συνεχίζει ο Άντριου Γουίλσον.

«Ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας της, Ότις Μονρόε, έπασχε από ψυχική ασθένεια, η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της, Ντέλα, είχε διαγνωστεί με μανιοκαταθλιπτική ψύχωση και πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Αύγουστο του 1927, όταν η Νόρμα Τζιν ήταν μόλις ενός έτους.

»Και η μητέρα της, Γκλάντις, έπασχε από παραληρητικές ιδέες και παραισθήσεις. Η θετή μητέρα της Νόρμα Τζιν, Ίντα Μπόλεντερ, πίστευε πάντα ότι η προστατευόμενή της υπέφερε από αυτό που περιέγραφε ως “κακό αίμα”» παραθέτει ο Γουίλσον.

Σκληρή άποψη

«Υπάρχουν στοιχεία ότι η ψυχική ασθένεια μπορεί να κληρονομηθεί, αλλά μήπως κάτι άλλο κρυβόταν κάτω από την επιφάνεια; Η Γκλάντις είπε στην μεγαλύτερη κόρη της, τη Μπερνίς -την ετεροθαλή αδελφή της Μονρόε- ότι ο Ότις είχε πεθάνει από δηλητηρίαση από μπογιά» αποκαλύπτει ο βιογράφος.

«Στην πραγματικότητα, ο Ότις έπασχε από γενική πάρεση, μια μορφή νευροσύφιλης. Είναι πιθανό ο Ότις να μετέδωσε την αφροδίσια νόσο στη Ντέλα, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να την έχει μεταδώσει στη Γκλάντις.

»Εκτός από την έρευνα στα αρχεία, ήθελα πολύ να μιλήσω με όσους περισσότερους ζωντανούς ανθρώπους γνώριζαν τη Μονρόε. Δεδομένου ότι η σταρ είχε γεννηθεί πριν από 100 χρόνια, ήξερα ότι οι πιθανότητες ήταν ελάχιστες.

»Αλλά όταν ανέφερα τη βιογραφία σε έναν φίλο, τον ραδιοφωνικό παραγωγό Μάθιου Σουίτ, αυτός με σύστησε στην Άντζελα Άλεν, η οποία είχε εργαστεί ως υπεύθυνη σεναρίου -τότε γνωστή ως continuity girl- στην ταινία «Οι Αταίριαστοι». Σήμερα 97 ετών και κάτοικος Λονδίνου, ήταν πανέξυπνη. Ωστόσο, η σκληρή άποψή της για τη σταρ με εξέπληξε» ομολογεί ο Άντριου Γουίλσον.

Ποτέ εσώρουχα

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο γύρισμα, και αν και δεν το συνειδητοποιούσαμε τότε, βλέπαμε την κατάρρευση ενός γάμου» είπε απόλυτα η Άντζελα Άλεν.

Πράγματι, η Μονρόε και ο Μίλερ χώρισαν λίγο μετά το τέλος των γυρισμάτων.

«Μια μέρα ήταν ιδιαίτερα κακιά. Αποδείχθηκε ότι με είχε κατηγορήσει ότι είχα σχέση με τον Άρθουρ. Ποτέ δεν αντιμετώπισα τη Μέριλιν για αυτή την ψευδή φήμη. Είχε αυτή την εμμονή με το να είναι γυμνή -δε φορούσε ποτέ εσώρουχα. Και μπορώ να σας πω ότι με τέτοια ζέστη στα γυρίσματα στη Νεβάδα, χαίρομαι που δεν ήμουν η ενδυματολόγος που έπρεπε να ασχοληθεί με τα ρούχα της» συνέχισε η Άλεν.

H Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει το Hally Birthday στον Τζον Φ. Κένεντι

Θύμα; Πάλι θύμα;

«Ήταν σημαντικό για μένα να μην παρουσιάσω τη Μονρόε απλώς ως θύμα, όπως έχει γίνει σε ορισμένες βιογραφίες και βιογραφικές ταινίες, όπως η ταινία Blonde του 2022, με πρωταγωνίστρια την Άνα ντε Άρμας» ξεκαθαρίζει ο Γουίλσον και συνεχίζει:

«Η Μονρόε είχε τσαγανό, ήταν μια επιζώσα σε έναν σκληρό κλάδο και, το 1955, ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες στο Χόλιγουντ που ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής.

»Ήθελα επίσης να διαλύσω τους πολλούς μύθους που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη σταρ, ειδικά εκείνους που αφορούν τον μυστηριώδη θάνατό της.

»Ενθουσιάστηκα όταν ανακάλυψα μια συλλογή εγγράφων που φυλάσσονται σε βιβλιοθήκη αμερικανικού πανεπιστημίου και αποδεικνύουν πώς, στα μέσα της δεκαετίας του ’60, ένα ύποπτο δίκτυο δεξιών παραγόντων κατασκεύασε μια θεωρία συνωμοσίας που συνέδεε τον Ρόμπερτ Κένεντι, τότε γενικό εισαγγελέα, με τη Μονρόε, με μοναδικό σκοπό να τον δυσφημίσει.

»Αυτή η έρευνα αποδεικνύει σε κάποιο βαθμό ότι η Μονρόε δεν δολοφονήθηκε από τους Κένεντι, όπως πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν».

To αντίθετο

«Αλλά η Μονρόε είναι κάτι περισσότερο -πολύ περισσότερο- από τον θάνατό της. Στόχος μου είναι να την αποτυπώσω σε όλη της την εκθαμβωτική πολυπλοκότητα, κάτι που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους το βιβλίο δεν είναι γραμμένο ως μια απλή αφήγηση από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο, αλλά σε 100 “πλάνα”» διευκρινίζει ο Άντριου Γουίλσον.

«Όποιος και αν ήταν ο τρόπος που πέθανε», είπε ο δημοσιογράφος Ντάμπλιγιου Τζέι Γουέδερμπι, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τη Μονρόε αρκετές φορές, «υπήρχαν πάντα δολοφόνοι στη ζωή της, που προσπαθούσαν να εξοντώσουν 999 από τις πλευρές της και να την αφήσουν ως μια χαζή ξανθιά. Κάνουν το ίδιο σήμερα με τη μνήμη της».

«Στόχος μου είναι να κάνω το αντίθετο» καταλήγει ο Γουίλσον στους Times.

*Η βιογραφία της Μέριλιν Μονρόε I Wanna Be Loved By You του Άντριου Γουίλσον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Simon & Schuster.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο σκηνοθέτης Μπίλι Γουάιλντερ και η ηθοποιός Μέριλιν Μονρόε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Μερικοί το Προτιμούν Καυτό», το 1959.