magazin
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
01.06.2026 | 17:51
Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Culture Live 01 Ιουνίου 2026, 17:20

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Φωνές-φαντάσματα της ηθοποιού Τζέιν Ράσελ και του διάσημου σκηνοθέτη Τζον Χιούστον μοιράζονται μυστικά από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Αναπολούν τη Μέριλιν Μονρόε, την πρωταγωνίστρια των ταινιών «Μερικοί το Προτιμούν Καυτό», «Νιαγάρα» και «Επτά Χρόνια Φαγούρα».

Η Ράσελ, συμπρωταγωνίστρια της Μονρόε στην ταινία του 1953 «Οι άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές», θυμάται πώς, όταν άρχισαν να γυρίζουν οι κάμερες, η Μονρόε υπέστη μια μαγική μεταμόρφωση. «Ήταν σαν να άναψε ένα ολόκληρο φως», λέει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

Το πρόβλημα

Ο Χιούστον, σκηνοθέτης της ταινίας «The Misfits» (Οι Αταίριαστοι, 1961), θυμάται την αλλαγή που είχε παρατηρήσει στη Μονρόε όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά στην ταινία του 1950 «The Asphalt Jungle» (Η Ζούγκλα της Ασφάλτου).

«Δεν ήταν πια το φρέσκο κοριτσάκι που είχα δει», λέει. «Πολύ σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν πρόβλημα. Δεν ήταν το ποτό, το πρόβλημα ήταν τα ναρκωτικά».

Αυτές οι μέχρι τώρα αδημοσίευτες αναμνήσεις -που αντικατοπτρίζουν τη δραματική άνοδο και πτώση της σταρ- καταγράφηκαν σε κασέτα από τον Άντονι Σάμερς, τον συγγραφέα του βιβλίου «Goddess», της βιογραφίας της Μονρόε που εκδόθηκε το 1985.

Αν και ο Σάμερς πήρε συνεντεύξεις από περισσότερους από 650 ανθρώπους, χρησιμοποίησε μόνο ένα μικρό μέρος του ηχογραφημένου υλικού στο βιβλίο του και σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix που προβλήθηκε το 2022.

Ήταν μία από τις πρώτες σταρ που μίλησε για τον αντίκτυπο της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων -αυτό συνέβη τη δεκαετία του 1950, όταν το θέμα ήταν ακόμα ταμπού- και έδωσε δημόσιες μάχες με τον εθισμό και τις ψυχικές ασθένειες

Μονρόε

Την 1η Ιουλίου του 2026 η Μέριλιν Μονρόε θα γινόταν 100 ετών / Wikimedia Commons

Αιώνιο θέμα έμπνευσης

«Πώς προχωρά κανείς στο να γράψει μια ιστορία ζωής;» αναρωτιέται ο συγγραφέας Άντριου Γουίλσον στους Times και συνεχίζει:

«Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Μονρόε, καθώς αποτελεί μία από τις πιο μελετημένες πολιτιστικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, θέμα περίπου 600 βιβλίων, μεταξύ των οποίων βιογραφίες των Νόρμαν Μέιλερ, της Γκλόρια Στάινεμ και του Ντόναλντ Σπότο, και πρωταγωνίστρια σε μυθιστορήματα των Τζόις Κάρολ Όουτς, Άντριου Ο’Χάγκαν και Λιν Κάλεν, καθώς και στο “Maybe Marilyn” της Λόις Κάχαλ, που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ένα μυθιστόρημα που εξερευνά τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν είχε πεθάνει τον Αύγουστο του 1962, σε ηλικία 36 ετών».

Σεξουαλικότητα και αθωότητα

Ενώ πολλές σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ έχουν ξεθωριάσει, η Μονρόε συνεχίζει να μαγεύει και να γοητεύει. Με τον μοναδικό συνδυασμό αθωότητας και σεξουαλικότητας, φωτίζει την οθόνη σε κλασικές ταινίες όπως το Some Like It Hot, που συχνά κατατάσσεται ως η καλύτερη κωμική ταινία όλων των εποχών.

Υπάρχει επίσης κάτι απίστευτα σύγχρονο σε αυτήν, και έχει την ικανότητα να προσελκύει νέες γενιές θαυμαστών. Ήταν μία από τις πρώτες σταρ που μίλησε για τον αντίκτυπο της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων -αυτό συνέβη τη δεκαετία του 1950, όταν το θέμα ήταν ακόμα ταμπού- και έδωσε δημόσιες μάχες με τον εθισμό και τις ψυχικές ασθένειες.

Και το γεγονός ότι πέθανε σε ηλικία 36 ετών σημαίνει ότι θα παραμείνει για πάντα νέα.

Μια συνέντευξη της Μέριλιν Μονρόε, το 1956

YouTube thumbnail

Φέτος η Μονρόε θα γινόταν 100 χρονών

Την 1η Ιουνίου 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή της -μια έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων και μια σειρά ταινιών στο BFI συγκαταλέγονται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου.

«Είχα εξ αρχής σκοπό να εκδώσω το βιβλίο μου φέτος, αλλά όταν ξεκίνησα ένιωθα αποθαρρυμένος και, ειλικρινά, μερικές φορές λίγο τρομοκρατημένος. Τι θα γινόταν αν δεν έβρισκα νέο υλικό; Θα μου μιλούσαν τα βασικά πρόσωπα που εμπλέκονταν και τι θα έλεγαν; Τι θα μπορούσα να προσθέσω στην ιστορία;» λέει ο Άντριου Γουίλσον και συνεχίζει:

«Κι έτσι ξεκίνησα την πρόχειρη αναζήτησή μου για έγγραφα, ψάχνοντας στα αρχεία για αδημοσίευτες επιστολές, ημερολόγια και χειρόγραφα».

Πρόσβαση σε ηχητικό υλικό

«Ήμουν τυχερός που συνάντησα τον Σάμερς σε τόσο πρώιμο στάδιο της έρευνάς μου. Όχι μόνο συμφώνησε να μου δώσει πρόσβαση στις μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις του -αντίγραφα των οποίων φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη Margaret Herrick στο Λος Άντζελες- αλλά μου παραχώρησε και απεριόριστη πρόσβαση στο αρχείο του, χιλιάδες σελίδες εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς κάθε πτυχή της σύντομης ζωής της Μονρόε, πολλά από τα οποία δεν είχαν δημοσιευτεί ποτέ» εξηγεί ο Άντριου Γουίλσον.

«Ο Μίλερ υπέφερε από αισθήματα ανεπάρκειας και αυτή από ψυχρότητα… Η Μονρόε δυσκολευόταν να έχει συνεχόμενους οργασμούς με το ίδιο άτομο»

Μέριλιν Μονρόε και Άρθουρ Μίλερ / Wikimedia Commons

Ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής

Το αρχείο αποδείχθηκε ένας θησαυρός πληροφοριών, ιδίως τα αρχεία του Δρ Ραλφ Γκρίνσον, του τελευταίου και πιο σημαντικού ψυχιάτρου και ψυχαναλυτή της Μονρόε.

Η Μονρόε ξεκίνησε θεραπεία με τον Γκρίνσον τον Φεβρουάριο του 1960 και τον επισκεπτόταν καθημερινά μέχρι τον θάνατό της, δύο χρόνια αργότερα.

Ο Σάμερς έλαβε άδεια από τη χήρα του Γκρίνσον, Χίλντι, να αντιγράψει υλικό από τα αρχεία του συζύγου της, έγγραφα που προσφέρουν μια άνευ προηγουμένου εικόνα για τη ταραγμένη ζωή της σταρ.

Απογοήτευση και δυσαρέσκεια

«Η κατάσταση με τον σύζυγό της, τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, έχει επιδεινωθεί και πάλι» έγραψε ο Γκρίνσον στη Δρ Μαριάν Κρις, τη θεραπεύτρια της Μονρόε στη Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο του 1960.

Σύμφωνα με τον Γκρίνσον, ο γάμος κατέρρευσε λόγω μιας θεμελιώδους σεξουαλικής ασυμβατότητας. «Ο Μίλερ υπέφερε από αισθήματα ανεπάρκειας και αυτή από ψυχρότητα… Η Μονρόε δυσκολευόταν να έχει συνεχόμενους οργασμούς με το ίδιο άτομο».

Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο γάμος της με τον Μίλερ κατέρρευσε. Είπε στον Γκρίνσον ότι ένιωθε «απογοήτευση» και «δυσαρέσκεια» όταν ο Μίλερ δεν την υποστήριζε στην καριέρα της.

Τα προβλήματα του εθισμού της δυσκόλευαν τον Μίλερ να την αντιμετωπίσει. Επίσης, συνέβαλε η σχέση της Μονρόε το 1960 με τον συμπρωταγωνιστή της Ιβ Μοντάν στα γυρίσματα της ταινίας «Let’s Make Love» (Έλα ν’ αγαπηθούμε)

Μονρόε

Κουβεντιάζοντας με τον Ιβ Μοντάν, το 1960 / Wikimedia Commons

Αυτοκαταστροφή

Τα προβλήματα του εθισμού της δυσκόλευαν τον Μίλερ να την αντιμετωπίσει. Επίσης, συνέβαλε η σχέση της Μονρόε το 1960 με τον συμπρωταγωνιστή της Ιβ Μοντάν στα γυρίσματα της ταινίας «Let’s Make Love» (Έλα ν’ αγαπηθούμε).

«Η αυτοκαταστροφή της Μονρόε ήταν τρομακτική, και σίγουρα ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου να την ελέγξω» είπε ο Μίλερ στον βιογράφο του. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω, αλλά αμφιβάλλω αν θα μπορούσε κανείς».

Ο Γκρίνσον μίλησε επίσης στον Κρις για την ψυχική κατάρρευση της Μονρόε στα γυρίσματα της ταινίας The Misfits (Οι Αταίριαστοι), για την οποία ο Μίλερ είχε γράψει το σενάριο, και για το πώς η ηθοποιός είχε κλειστεί σε ψυχιατρική κλινική, κατά τη διάρκεια της οποίας η ιατρική ομάδα είχε προσπαθήσει να της δημιουργήσει απεξάρτηση από τα βαρβιτουρικά.

Η Μονρόε υπέφερε, είπε, από έναν επικίνδυνο συνδυασμό «καταθλιπτικών αντιδράσεων» και «παρορμητικών επιθυμιών».

Άλλη μια «κακομαθημένη πλούσια σκύλα»

Όταν η συμβατική ψυχανάλυση απέτυχε, ο Γκρίνσον πήρε την ανορθόδοξη απόφαση να υποδεχτεί τη Μονρόε στον δικό του οικογενειακό κύκλο. Η ηθοποιός δεν είχε ποτέ δική της οικογένεια: γεννημένη εκτός γάμου, δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της.

Στη μητέρα της, τη Γκλάντις, είχε διαγνωστεί σχιζοφρένεια και, κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε ιδρύματα, αναγκάστηκε να εμπιστευτεί τη φροντίδα της κόρης της σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία.

Μετά από μια συνεδρία θεραπείας, ο γιατρός ενθάρρυνε τη διάσημη ασθενή του να συναναστραφεί με τη σύζυγό του και τα δύο ενήλικα παιδιά του, τη Τζόαν, που σπούδαζε τέχνες, και τον Ντάνι, φοιτητή ιατρικής και μετέπειτα ψυχίατρο.

Όταν ο Ντάνι έμαθε για πρώτη φορά ότι ο πατέρας του θεράπευε τη Μονρόε, υπέθεσε ότι θα ήταν απλώς άλλη μια «κακομαθημένη πλούσια σκύλα» -είχε δει αρκετά από την πελατεία του πατέρα του στο Μπέβερλι Χιλς- αλλά καθώς την γνώρισε, η γνώμη του άλλαξε.

«Δεν την είδα ποτέ με μακιγιάζ -η μόνη φορά που θα μπορούσα να την δω έτσι ήταν όταν βρισκόταν στο φέρετρό της. Φαινόταν πολύ ευγενική, πολύ ζεστή, πολύ αυθεντική και ελαφρώς υστερική, αλλά αυτή φαινόταν να είναι η πραγματική της προσωπικότητα»

Ποτέ με μακιγιάζ

«Αν και η Μέριλιν δεν είχε μόρφωση και δεν ήταν εκλεπτυσμένη, το ένστικτό της ήταν πάντα με το μέρος των αδύναμων» είπε ο Ντάνι σε μια μέχρι τώρα αδημοσίευτη συνέντευξη με τον Σάμερς.

«Δεν έμοιαζε καθόλου με τον τυπικό άνθρωπο του Χόλιγουντ. Δεν την είδα ποτέ με μακιγιάζ -η μόνη φορά που θα μπορούσα να την δω έτσι ήταν όταν βρισκόταν στο φέρετρό της. Φαινόταν πολύ ευγενική, πολύ ζεστή, πολύ αυθεντική και ελαφρώς υστερική, αλλά αυτή φαινόταν να είναι η πραγματική της προσωπικότητα».

Πραγματικά διαμαντάκια

«Καθώς συνέχιζα να επεξεργάζομαι τις ηχογραφημένες κασέτες, αναζήτησα και άλλες αρχειακές πηγές, κυρίως από αμερικανικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες» συνεχίζει ο Άντριου Γουίλσον στους Times.

«Βρήκα μερικά πραγματικά διαμάντια, έγγραφα που ρίχνουν νέο φως στη Μονρόε. Διάβασα τις αδημοσίευτες αναμνήσεις της Νατάσα Λάιτς, της δασκάλας υποκριτικής της Μονρόε μεταξύ 1948 και 1956, πριν η Μονρόε την εγκαταλείψει για τη Μέθοδο που δίδασκαν ο Λι και η Πόλα Στράσμπεργκ, μια τεχνική υποκριτικής που αξιοποιεί τις προσωπικές αναμνήσεις και την ψυχοσύνθεση του ηθοποιού».

Η Λάιτς έβλεπε την προστατευόμενή της σαν μια «γυναίκα με πέπλο» -όταν η Μονρόε ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική, «κούναγε το δεξί της χέρι μπρος-πίσω σαν φίδι που χορεύει στον αέρα»

Μέριλιν Μονρόε και Νατάσα Λάιτς / Wikimedia Commons

Οι δύο γυναίκες

Το χειρόγραφο, που φυλάσσεται στο Harry Ransom Center του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, περιγράφει τον εξαιρετικό δεσμό μεταξύ των δύο γυναικών: σε κάποια φάση, η Μονρόε και η Λάιτς μάλιστα μοιράζονταν το ίδιο σπίτι στη North Harper Avenue στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η Λάιτς έβλεπε την προστατευόμενή της σαν μια «γυναίκα με πέπλο» -όταν η Μονρόε ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική, «κούναγε το δεξί της χέρι μπρος-πίσω σαν φίδι που χορεύει στον αέρα».

«Ήθελα επίσης να διαλευκάνω τη φήμη ότι η Μονρόε είχε σχέσεις με γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της Λάιτς» προσθέτει ο Άντριου Γουίλσον.

Ο γάμος των εννέα μηνών

«Όσο περισσότερο ερευνούσα, τόσο περισσότερα πράγματα ανακάλυπτα που με εξέπλητταν -και μερικές φορές με συγκινούσαν» λέει ο Γουίλσον και συνεχίζει:

«Μετά τον θάνατό της, ανακαλύφθηκε ανάμεσα στα προσωπικά της αντικείμενα ένα ημιτελές γράμμα που είχε γράψει στον δεύτερο σύζυγό της, τον αστέρα του μπέιζμπολ Τζο Ντιμάτζιο, στο οποίο δήλωνε: “Αν καταφέρω να σε κάνω ευτυχισμένο, θα έχω πετύχει το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει, δηλαδή, να κάνω έναν άνθρωπο απόλυτα ευτυχισμένο».

Αν και ο γάμος του 1954 διήρκεσε μόνο εννέα μήνες, γνωρίζουμε ότι οι δύο παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος.

Το τελευταίο γνωστό βίντεο της Μέριλιν Μονρόε που τραβήχτηκε πριν από το θάνατό της στις 4 Αυγούστου 1962

YouTube thumbnail

«Παρανοϊκή με σχιζοφρενικά στοιχεία»

«Έμαθα ότι η Μονρόε είχε παρακολουθήσει μια εβδομάδα θεραπείας με την Άννα Φρόιντ, την κόρη του Σίγκμουντ, ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της ταινίας “Ο Πρίγκιπας και η Χορεύτρια”, το καλοκαίρι του 1956» αποκαλύπτει ο Γουίλσον.

Αν και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς τι συζητήθηκε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Φρόιντ είχε διαγνώσει στην ηθοποιό ότι έπασχε από «συναισθηματική αστάθεια, υπερβολική παρορμητικότητα, συνεχή ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση, αδυναμία να είναι μόνη, τάση προς κατάθλιψη σε περίπτωση απόρριψης, παρανοϊκή με σχιζοφρενικά στοιχεία».

«Κακό αίμα»

«Ερεύνησα το οικογενειακό ιστορικό της σταρ, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Νόρμα Τζιν Μόρτενσον» συνεχίζει ο Άντριου Γουίλσον.

«Ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας της, Ότις Μονρόε, έπασχε από ψυχική ασθένεια, η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της, Ντέλα, είχε διαγνωστεί με μανιοκαταθλιπτική ψύχωση και πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Αύγουστο του 1927, όταν η Νόρμα Τζιν ήταν μόλις ενός έτους.

»Και η μητέρα της, Γκλάντις, έπασχε από παραληρητικές ιδέες και παραισθήσεις. Η θετή μητέρα της Νόρμα Τζιν, Ίντα Μπόλεντερ, πίστευε πάντα ότι η προστατευόμενή της υπέφερε από αυτό που περιέγραφε ως “κακό αίμα”» παραθέτει ο Γουίλσον.

«Είχε αυτή την εμμονή με το να είναι γυμνή -δε φορούσε ποτέ εσώρουχα. Και μπορώ να σας πω ότι με τέτοια ζέστη στα γυρίσματα στη Νεβάδα, χαίρομαι που δεν ήμουν η ενδυματολόγος που έπρεπε να ασχοληθεί με τα ρούχα της»

Σκληρή άποψη

«Υπάρχουν στοιχεία ότι η ψυχική ασθένεια μπορεί να κληρονομηθεί, αλλά μήπως κάτι άλλο κρυβόταν κάτω από την επιφάνεια; Η Γκλάντις είπε στην μεγαλύτερη κόρη της, τη Μπερνίς -την ετεροθαλή αδελφή της Μονρόε- ότι ο Ότις είχε πεθάνει από δηλητηρίαση από μπογιά» αποκαλύπτει ο βιογράφος.

«Στην πραγματικότητα, ο Ότις έπασχε από γενική πάρεση, μια μορφή νευροσύφιλης. Είναι πιθανό ο Ότις να μετέδωσε την αφροδίσια νόσο στη Ντέλα, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να την έχει μεταδώσει στη Γκλάντις.

»Εκτός από την έρευνα στα αρχεία, ήθελα πολύ να μιλήσω με όσους περισσότερους ζωντανούς ανθρώπους γνώριζαν τη Μονρόε. Δεδομένου ότι η σταρ είχε γεννηθεί πριν από 100 χρόνια, ήξερα ότι οι πιθανότητες ήταν ελάχιστες.

»Αλλά όταν ανέφερα τη βιογραφία σε έναν φίλο, τον ραδιοφωνικό παραγωγό Μάθιου Σουίτ, αυτός με σύστησε στην Άντζελα Άλεν, η οποία είχε εργαστεί ως υπεύθυνη σεναρίου -τότε γνωστή ως continuity girl- στην ταινία «Οι Αταίριαστοι». Σήμερα 97 ετών και κάτοικος Λονδίνου, ήταν πανέξυπνη. Ωστόσο, η σκληρή άποψή της για τη σταρ με εξέπληξε» ομολογεί ο Άντριου Γουίλσον.

Ποτέ εσώρουχα

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο γύρισμα, και αν και δεν το συνειδητοποιούσαμε τότε, βλέπαμε την κατάρρευση ενός γάμου» είπε απόλυτα η Άντζελα Άλεν.

Πράγματι, η Μονρόε και ο Μίλερ χώρισαν λίγο μετά το τέλος των γυρισμάτων.

«Μια μέρα ήταν ιδιαίτερα κακιά. Αποδείχθηκε ότι με είχε κατηγορήσει ότι είχα σχέση με τον Άρθουρ. Ποτέ δεν αντιμετώπισα τη Μέριλιν για αυτή την ψευδή φήμη. Είχε αυτή την εμμονή με το να είναι γυμνή -δε φορούσε ποτέ εσώρουχα. Και μπορώ να σας πω ότι με τέτοια ζέστη στα γυρίσματα στη Νεβάδα, χαίρομαι που δεν ήμουν η ενδυματολόγος που έπρεπε να ασχοληθεί με τα ρούχα της» συνέχισε η Άλεν.

H Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει το Hally Birthday στον Τζον Φ. Κένεντι

YouTube thumbnail

Θύμα; Πάλι θύμα;

«Ήταν σημαντικό για μένα να μην παρουσιάσω τη Μονρόε απλώς ως θύμα, όπως έχει γίνει σε ορισμένες βιογραφίες και βιογραφικές ταινίες, όπως η ταινία Blonde του 2022, με πρωταγωνίστρια την Άνα ντε Άρμας» ξεκαθαρίζει ο Γουίλσον και συνεχίζει:

«Η Μονρόε είχε τσαγανό, ήταν μια επιζώσα σε έναν σκληρό κλάδο και, το 1955, ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες στο Χόλιγουντ που ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής.

»Ήθελα επίσης να διαλύσω τους πολλούς μύθους που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη σταρ, ειδικά εκείνους που αφορούν τον μυστηριώδη θάνατό της.

»Ενθουσιάστηκα όταν ανακάλυψα μια συλλογή εγγράφων που φυλάσσονται σε βιβλιοθήκη αμερικανικού πανεπιστημίου και αποδεικνύουν πώς, στα μέσα της δεκαετίας του ’60, ένα ύποπτο δίκτυο δεξιών παραγόντων κατασκεύασε μια θεωρία συνωμοσίας που συνέδεε τον Ρόμπερτ Κένεντι, τότε γενικό εισαγγελέα, με τη Μονρόε, με μοναδικό σκοπό να τον δυσφημίσει.

»Αυτή η έρευνα αποδεικνύει σε κάποιο βαθμό ότι η Μονρόε δεν δολοφονήθηκε από τους Κένεντι, όπως πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν».

To αντίθετο

«Αλλά η Μονρόε είναι κάτι περισσότερο -πολύ περισσότερο- από τον θάνατό της. Στόχος μου είναι να την αποτυπώσω σε όλη της την εκθαμβωτική πολυπλοκότητα, κάτι που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους το βιβλίο δεν είναι γραμμένο ως μια απλή αφήγηση από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο, αλλά σε 100 “πλάνα”» διευκρινίζει ο Άντριου Γουίλσον.

«Όποιος και αν ήταν ο τρόπος που πέθανε», είπε ο δημοσιογράφος Ντάμπλιγιου Τζέι Γουέδερμπι, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τη Μονρόε αρκετές φορές, «υπήρχαν πάντα δολοφόνοι στη ζωή της, που προσπαθούσαν να εξοντώσουν 999 από τις πλευρές της και να την αφήσουν ως μια χαζή ξανθιά. Κάνουν το ίδιο σήμερα με τη μνήμη της».

«Στόχος μου είναι να κάνω το αντίθετο» καταλήγει ο Γουίλσον στους Times.

*Η βιογραφία της Μέριλιν Μονρόε I Wanna Be Loved By You του Άντριου Γουίλσον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Simon & Schuster.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο σκηνοθέτης Μπίλι Γουάιλντερ και η ηθοποιός Μέριλιν Μονρόε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Μερικοί το Προτιμούν Καυτό», το 1959. 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Κόσμος
Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream magazin
Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Θα έρθει η λύτρωση; Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

Η «ιστορική συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Cape Fear 30.05.26

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Σύνταξη
Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Τρόμος 29.05.26

Ούρλιαζαν από τον φόβο τους: Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει και είναι πιο αιματηρός από ποτέ

Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Παρασκήνιο 29.05.26

Το Βρετανικό Μουσείο ξανά στο στόχαστρο - Η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Σύνταξη
Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Σύνταξη
Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Αυτοκίνητο 01.06.26

Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα

Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ στον Λίβανο - Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Σύνταξη
Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Ραγδαίες εξελίξεις 01.06.26

Το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Σύνταξη
Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Θα έρθει η λύτρωση; Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Σύνταξη
Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Σύνταξη
Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Σύνταξη
Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Για τον Λίβανο 01.06.26

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies