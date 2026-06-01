100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο οίκος δημοπρασιών Julien’s Auctions διοργανώνει στις 4 Ιουνίου μια ιστορική δημοπρασία με εκατό εμβληματικά αντικείμενα από την πολυτάραχη ζωή της Μέριλιν Μονρόε να βγαίνουν στο σφυρί, προσφέροντας στους συλλέκτες μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν κομμάτια από την προσωπική της καθημερινότητα.

Από ανέκδοτες φωτογραφίες και προσωπικά σημειώματα μέχρι μεταξωτές τουαλέτες, χρησιμοποιημένα καλλυντικά, ακόμα και την ξύλινη κεντρική πύλη της θρυλικής της κατοικίας, η συλλογή αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα τη λάμψη, το ταλέντο αλλά και τη βαθιά ευάλωτη φύση του μεγαλύτερου sex symbol του Χόλιγουντ.

Το πιο ακριβό και αναπάντεχο έκθεμα της δημοπρασίας είναι η αυθεντική ξύλινη κεντρική πύλη από την κατοικία της Μονρόε στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες —το σπίτι όπου βρέθηκε νεκρή στις 5 Αυγούστου 1962, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η πύλη αναμένεται να αγγίξει τιμή πώλησης μεταξύ 30.000 και 50.000 δολαρίων.

Στην κατηγορία της υψηλής ραπτικής, ξεχωρίζει η περίφημη ιβουάρ μεταξωτή βραδινή τουαλέτα του οίκου Jeanne Lanvin Paris από τη δεκαετία του ’50.

To κομμάτι εκτιμάται στα 20.000 με 30.000 δολάρια, έχοντας πίσω του ένα «βαρύ ιστορικό» από τις εμβληματικές δημοπρασίες των Christie’s (1999) και της συλλογής Λι Στράσμπεργκ (2016).

Η δημοπρασία περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό που παρέμενε κρυφό για δεκαετίες.

Ανάμεσά τους, μια υπογεγραμμένη φωτογραφία του 1954 με την ίδια και τον τότε σύζυγό της, Τζο Ντι Μάτζιο, κατά την άφιξή τους στην Ιαπωνία για τον μήνα του μέλιτος, καθώς και ένα συγκλονιστικό, ανέκδοτο πορτρέτο της από το 1962, τραβηγμένο μόλις έναν μήνα πριν από τον θάνατό της.

Επίσης, ξεχωρίζουν φωτογραφίες από το αρχείο της Φρίντα Χαλ, μέλους των Monroe Six (της διάσημης ομάδας νεαρών θαυμαστών που ακολουθούσαν παντού τη σταρ και με τους οποίους η Μέριλιν είχε αναπτύξει αληθινή φιλία), με την αξία της καθεμίας να υπολογίζεται στα 4.000 έως 6.000 δολάρια.

Η αρχιτεκτονική της φιγούρας της

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συλλεκτών αναμένεται να βρεθούν και τα προσωπικά εσώρουχα της Μέριλιν Μονρόε, τα οποία βγαίνουν στο σφυρί με εκτιμώμενη τιμή από 1.000 έως 2.000 δολάρια.

Πρόκειται για κομμάτια της προσωπικής της γκαρνταρόμπας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κατασκευή του μύθου της.

Όπως επισημαίνει ο οίκος δημοπρασιών «τα συγκεκριμένα ενδύματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μοναδικής, μεταπολεμικής αμερικανικής θηλυκότητας».

Ήταν τα «κρυφή όπλα» της αρχιτεκτονικής του σώματός της, που τη βοήθησαν να καθιερωθεί ως το απόλυτο και διαχρονικό sex symbol του Χόλιγουντ, αποτυπώνοντας ανάγλυφα τον συνδυασμό αισθησιασμού και αίγλης που χαρακτήριζε την εικόνα της τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Το νεσεσέρ της Μέριλιν και τα σημειωμένα σενάρια

Για τους λάτρεις της ομορφιάς, το ενδιαφέρον χτυπάει κόκκινο στα προσωπικά καλλυντικά της σταρ.

Το Max Factor Lip Pomade (απόχρωση 7-22) σε έντονο πορτοκαλί χρώμα, το οποίο φορούσε στα γυρίσματα της τελευταίας, ημιτελούς ταινίας της Something’s Got To Give, αναμένεται να πουληθεί έως και 5.000 δολάρια, ενώ η αγαπημένη της μάσκαρα Helena Rubinstein υπολογίζεται στα 600 με 800 δολάρια.

Iδιαίτερη ιστορική αξία έχει το ίδιο το σενάριο του Something’s Got To Give, γεμάτο από εκτενείς χειρόγραφες σημειώσεις και διορθώσεις της Μέριλιν (εκτίμηση: 6.000 – 8.000 δολάρια), καθώς και η επίσημη κάρτα μέλους της στο Σωματείο Ηθοποιών (SAG) από το 1956, αποδεικνύοντας ότι πίσω από το απόλυτο sex symbol υπήρχε πάντα μια σπουδαία επαγγελματίας που πάλευε για την καλλιτεχνική της εξέλιξη.