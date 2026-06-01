100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Go Fun 01 Ιουνίου 2026, 06:02

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν στο φως

Ο οίκος δημοπρασιών Julien’s Auctions διοργανώνει στις 4 Ιουνίου μια ιστορική δημοπρασία με εκατό εμβληματικά αντικείμενα από την πολυτάραχη ζωή της Μέριλιν Μονρόε να βγαίνουν στο σφυρί, προσφέροντας στους συλλέκτες μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν κομμάτια από την προσωπική της καθημερινότητα.

Από ανέκδοτες φωτογραφίες και προσωπικά σημειώματα μέχρι μεταξωτές τουαλέτες, χρησιμοποιημένα καλλυντικά, ακόμα και την ξύλινη κεντρική πύλη της θρυλικής της κατοικίας, η συλλογή αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα τη λάμψη, το ταλέντο αλλά και τη βαθιά ευάλωτη φύση του μεγαλύτερου sex symbol του Χόλιγουντ.

Το πιο ακριβό και αναπάντεχο έκθεμα της δημοπρασίας είναι η αυθεντική ξύλινη κεντρική πύλη από την κατοικία της Μονρόε στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες —το σπίτι όπου βρέθηκε νεκρή στις 5 Αυγούστου 1962, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η πύλη αναμένεται να αγγίξει τιμή πώλησης μεταξύ 30.000 και 50.000 δολαρίων.

Στην κατηγορία της υψηλής ραπτικής, ξεχωρίζει η περίφημη ιβουάρ μεταξωτή βραδινή τουαλέτα του οίκου Jeanne Lanvin Paris από τη δεκαετία του ’50.

To κομμάτι εκτιμάται στα 20.000 με 30.000 δολάρια, έχοντας πίσω του ένα «βαρύ ιστορικό» από τις εμβληματικές δημοπρασίες των Christie’s (1999) και της συλλογής Λι Στράσμπεργκ (2016).

Η δημοπρασία περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό που παρέμενε κρυφό για δεκαετίες.

Ανάμεσά τους, μια υπογεγραμμένη φωτογραφία του 1954 με την ίδια και τον τότε σύζυγό της, Τζο Ντι Μάτζιο, κατά την άφιξή τους στην Ιαπωνία για τον μήνα του μέλιτος, καθώς και ένα συγκλονιστικό, ανέκδοτο πορτρέτο της από το 1962, τραβηγμένο μόλις έναν μήνα πριν από τον θάνατό της.

Επίσης, ξεχωρίζουν φωτογραφίες από το αρχείο της Φρίντα Χαλ, μέλους των Monroe Six (της διάσημης ομάδας νεαρών θαυμαστών που ακολουθούσαν παντού τη σταρ και με τους οποίους η Μέριλιν είχε αναπτύξει αληθινή φιλία), με την αξία της καθεμίας να υπολογίζεται στα 4.000 έως 6.000 δολάρια.

Η αρχιτεκτονική της φιγούρας της

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συλλεκτών αναμένεται να βρεθούν και τα προσωπικά εσώρουχα της Μέριλιν Μονρόε, τα οποία βγαίνουν στο σφυρί με εκτιμώμενη τιμή από 1.000 έως 2.000 δολάρια.

Πρόκειται για κομμάτια της προσωπικής της γκαρνταρόμπας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κατασκευή του μύθου της.

Όπως επισημαίνει ο οίκος δημοπρασιών «τα συγκεκριμένα ενδύματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μοναδικής, μεταπολεμικής αμερικανικής θηλυκότητας».

Ήταν τα «κρυφή όπλα» της αρχιτεκτονικής του σώματός της, που τη βοήθησαν να καθιερωθεί ως το απόλυτο και διαχρονικό sex symbol του Χόλιγουντ, αποτυπώνοντας ανάγλυφα τον συνδυασμό αισθησιασμού και αίγλης που χαρακτήριζε την εικόνα της τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Το νεσεσέρ της Μέριλιν και τα σημειωμένα σενάρια

Για τους λάτρεις της ομορφιάς, το ενδιαφέρον χτυπάει κόκκινο στα προσωπικά καλλυντικά της σταρ.

Το Max Factor Lip Pomade (απόχρωση 7-22) σε έντονο πορτοκαλί χρώμα, το οποίο φορούσε στα γυρίσματα της τελευταίας, ημιτελούς ταινίας της Something’s Got To Give, αναμένεται να πουληθεί έως και 5.000 δολάρια, ενώ η αγαπημένη της μάσκαρα Helena Rubinstein υπολογίζεται στα 600 με 800 δολάρια.

Iδιαίτερη ιστορική αξία έχει το ίδιο το σενάριο του Something’s Got To Give, γεμάτο από εκτενείς χειρόγραφες σημειώσεις και διορθώσεις της Μέριλιν (εκτίμηση: 6.000 – 8.000 δολάρια), καθώς και η επίσημη κάρτα μέλους της στο Σωματείο Ηθοποιών (SAG) από το 1956, αποδεικνύοντας ότι πίσω από το απόλυτο sex symbol υπήρχε πάντα μια σπουδαία επαγγελματίας που πάλευε για την καλλιτεχνική της εξέλιξη.

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
H ημέρα που ο Μπρους Ντερν συνόδευσε την Μέριλιν Μονρόε στο σπίτι της, ενώ έβρεχε και τα ταξί απουσίαζαν

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε στη βροχερή Νέα Υόρκη.

Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο
Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά
Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά

Ο Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η πρόβλεψή του, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι η «Αποκάλυψη για τις θέσεις εργασίας», πιθανότατα δεν θα συμβεί. Νιώθει μάλιστα «ευγνώμων» που ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα παραμείνει σημαντικός.

Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού
Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί από το υλικό του διαδικτύου. Έτσι, οι απαντήσεις της, όσο λεπτομερείς και αν είναι, στερούνται πληροφοριών και ποικιλομορφίας. Είτε αυτό είναι επιστημονικά στοιχεία είτε πολιτισμική ποικιλομορφία.

Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Ούτε ο αριστερός υποψήφιος αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κολομβία

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Ο πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Φονικό πλήγμα του Ισραήλ σε καφενείο

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης ζητά ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

Κολομβία: Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια κατά του αριστερού Σεπέδα στον β΄ γύρο των προεδρικών

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα αναμετρηθούν ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια που προηγείται με 43,73%, και ο αριστερός Ιβάν Σεπέδα που εξασφαλίζει το 40,91%.

Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα
Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα

Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στις ΗΠΑ και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα αγοράζοντας premium προϊόντα και υπηρεσίες

Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της
Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της

Τι λένε οι φιλορωσικές αρχές για την επίθεση της Ουκρανίας στη Χερσώνα - Η ανακοίνωση των αρχών του Ντνιπροπετρόφσκ για το πλήγμα στη Νικόπολ - Νέα συνέντευξη Ζελένσκι

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας
Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας

H φινλανδο-αμερικανική startup έχει πουλήσει 5,5 εκατ. δαχτυλίδια παγκοσμίως από το 2013 και η αξία της ανέρχεται στα 11 δισ. δολάρια – Τι προσδοκά από το νέο μοντέλο «Ring 5»

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες

Δημοψήφισμα οργάνωσε ο δήμος του Αμβούργου για να ρωτήσει τους κατοίκους, αν θέλουν η πόλη να θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και απάντησαν αρνητικά, και για τις τρεις επόμενες διοργανώσεις.

Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη
Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη

Στη Σερβία αναφέρουν πως ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται να πάρει για προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο κάτι που αν ισχύσει ο δρόμος ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να καταλήξει στον Άρη θα είναι... ορθάνοιχτος!

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

