ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά
«Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος, οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Το έχει συνήθειο ο Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και προσθέτει πως «τρανταχτό παράδειγμα η ακρίβεια, όπου και σήμερα ‘διαφημίζει’ την επιδότηση diesel. Λες και δεν ξέρει ότι όλα τα pass που μοιράζει, τα καταπίνει αμέσως η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια».
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «ο . Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων, είναι ακραία τα κέρδη των εταιρειών».
Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να ξεκινήσει την κυριακάτικη ανάρτησή του με ευχές και συμβουλές προς τους υποψηφίους που παίρνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο ίδιος, βέβαια, έχει οδηγήσει σε απαξίωση τα δημόσια πανεπιστήμια και έχει χαράξει με συνέπεια τη γραμμή ‘δεν έχουν σημασία τα μόρια, αν έχεις λεφτά’ τσαλακώνοντας το Σύνταγμα, για να επιτρέψει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του κ. Μητσοτάκη στην τριτοβάθμια παιδεία: ότι πλέον μπορείς να πληρώνεις μια ζωή και για να σπουδάσεις.
Αλλά το έχει συνήθειο ο Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Τρανταχτό παράδειγμα η ακρίβεια, όπου και σήμερα ‘διαφημίζει’ την επιδότηση diesel. Λες και δεν ξέρει ότι όλα τα pass που μοιράζει, τα καταπίνει αμέσως η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, για τις οποίες δεν λαμβάνει κανένα πραγματικό μέτρο, μην τυχόν και δυσαρεστήσει τους ισχυρούς φίλους τους με τα παντοδύναμα καρτέλ. Να του θυμίσουμε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ‘τρέχει’ με ρυθμό πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι στην Ευρώπη;
Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων, είναι ακραία τα κέρδη των εταιρειών. Πόσα εκατομμύρια πρέπει να φτάσουν τα κέρδη των εταιρειών για να αλλάξει πολιτική ο κ. Μητσοτάκης και να σταματήσει να τους επιδοτεί μέσω της ακρίβειας;
Ο πρωθυπουργός έχει κι άλλη μια κακή συνήθεια: Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά.
Ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο 1 στους 2 Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα ‘δανεικά κι αγύριστα’ της Νέας Δημοκρατίας.
Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος, οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο. Είναι η ώρα της προοδευτικής παράταξης και της πλατύτερης δυνατής ενότητας για να γυρίσει η χώρα σελίδα».
