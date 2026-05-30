Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις
«Τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα , υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς
«Η χώρα καθημερινά χάνει τη μάχη της στεγαστικής κρίσης και είναι πλέον καθαρό πως η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να γυρίσει το παιχνίδι», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, όπως αναφέρει, η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,6%.
Παράλληλα, ένας στους τέσσερις πολίτες στη χώρα δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη. Ο δείκτης ενοικίων HICP της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει φτάσει το 113,4 και παρουσιάζει σωρευτική αύξηση 22,9 % για την περίοδο 2022-2025.
«Η χώρα δεν περνά μια στεγαστική δυσκολία αλλά βρίσκεται πλέον σε μόνιμο καθεστώς στεγαστικής πίεσης με συνέπειες στην κοινωνική συνοχή», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας πως «τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς».
«Κυβερνητική εμμονή σε λάθος λύσεις»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «κυβερνητική εμμονή σε λάθος λύσεις», ενώ υπογραμμίζει ότι «η συνεχιζόμενη αδράνεια στοιχίζει στη χώρα, υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών».
«Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να συζητήσει το αναλυτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη στέγαση. Όταν άλλες χώρες επενδύουν στη στέγη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει πως δε βλέπει το πρόβλημα», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Υπογραμμίζοντας πως η Ισπανία προωθεί 50.000 κατοικίες για κοινωνική και προσιτή στέγαση, η Πορτογαλία έχει θεσπίσει επίδομα επιτοκίου στεγαστικών δανείων και άλλες χώρες ασκούν «ενεργητικές πολιτικές», ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι «η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο με προσιτή στέγη, γιατί η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων».
