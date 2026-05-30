magazin
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
Culture Live 30 Μαΐου 2026, 23:00

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι την φοβίζει η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και, αυτός είναι ο λόγος που επέλεξε να μην βασιστεί σε αυτά κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης σκηνής στην επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day».

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία Σπίλμπεργκ ακολουθεί μια μετεωρολόγο από το Κάνσας Σίτι, την οποία υποδύεται η Μπλαντ, η οποία ξαφνικά κατακλύζεται από μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη, ενώ βρίσκεται σε ζωντανή σύνδεση.

«Πλησιάζουμε»

Η Έμιλι Μπλαντ αποκάλυψε στον παρουσιαστή της εκπομπής «Hot Ones», Σον Έβανς, ότι η βασική σκηνή της ταινίας παρουσιάζει τον χαρακτήρα της να μιλάει σε μια μη ανθρώπινη γλώσσα.

«Πρόκειται για ένα πλάνο τεσσάρων λεπτών που γυρίσαμε και που οδηγεί σε εκείνη τη στιγμή όπου αυτή σταδιακά διαλύεται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνεις αυτό. Μπορείς να ακολουθήσεις την οδό της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που με τρομάζει λίγο. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να βγάλω μερικούς παράξενους ήχους [δίχως την βοήθεια αυτής της τεχνολογίας]».

«Είπα ότι ίσως θα μπορούσα να έρθω και να κάνουμε απλώς μια σειρά από περίεργους ήχους. Και αυτό ακριβώς κάναμε», είπε. «Τα στρατηγικά τοποθετημένα μικρόφωνα επέτρεψαν στην ομάδα ήχου να καταγράψει όλα όσα χρειαζόταν», είπε η Μπλαντ.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιτ Ράσελ και Χένρι Λόιντ-Χιούζ, αναφέρει: «Αν ανακαλύπτατε ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σας το έδειχνε, σας το αποδείκνυε, θα σας τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην… ‘Ημέρα της Αποκάλυψης’».

YouTube thumbnail

Ποια είναι η αγαπημένη ταινία της Έμιλι Μπλαντ;

Το «Disclosure Day» είναι η 37η ταινία που σκηνοθετεί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ από το ντεμπούτο του το 1964 — και όπως αναφέρει το Variety, συμπτωματικά, η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά (όταν ήταν μόλις 17 χρονών!) με τίτλο «Firelight», ήταν επίσης sci-fi. Ωστόσο, αργότερα ο σκηνοθέτης την αποκήρυξε, χαρακτηρίζοντας την «μία από τις πέντε χειρότερες ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ».

Τα τελευταία χρόνια, ο σκηνοθέτης έχει επιστρέψει στο είδος με ταινίες όπως: «Jurassic Park» και «War of the Worlds», «Close Encounters of the Third Kind», «E.T. the Extra-Terrestrial», «Minority Report», «A.I. Artificial Intelligence» και «Ready Player One».

Επίσης, η Έμιλι Μπλαντ αποκάλυψε στο «Hot Ones» ότι η κλασική ταινία του Σπίλμπεργκ «Jaws» του 1975 είναι η αγαπημένη της ταινία όλων των εποχών.

«Πολλοί από τους γνωστούς μου την είδαν όταν ήταν παιδιά», είπε. «Νομίζω ότι αν την δεις ως ενήλικας, αποκτά μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Το «Disclosure Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου.

*Με πληροφορίες από: Variety | People

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

World
Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Cape Fear 30.05.26

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Σύνταξη
Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Τρόμος 29.05.26

Ούρλιαζαν από τον φόβο τους: Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει και είναι πιο αιματηρός από ποτέ

Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Παρασκήνιο 29.05.26

Το Βρετανικό Μουσείο ξανά στο στόχαστρο - Η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο - Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γκρουέφσκι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα – «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Νίκολα Γκρούεφσκι 30.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα - «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Γκρούεφσκι διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον σύμμαχό του Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»
Προκαλούν γέλια 30.05.26

Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»

Ποιός θα περίμενε ότι ενώ οι Ευρωπαίοι κάποτε έλυναν και έδεναν στη Μέση Ανατολή, συντελώντας εν πολλοίς στα δεινά της περιοχής, προκαλούν σήμερα γέλια σε σατιρικές εκπομπές με την επιζήμια απουσία τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών
Μελετητής 30.05.26

«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών από τις βάσεις στην Ευρώπη
Κόσμος 30.05.26

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών της από τις βάσεις στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία αφού ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ
Μαξιμαλιστικές απαιτήσεις 30.05.26

Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ

Τα ισραηλινά κανάλια Kan και i24 μετέφεραν τις απαιτήσεις του Ισραηλινού στρατού προς αυτόν του Λιβάνου, γνωρίζοντας πως όλη την στρατιωτική δύναμη στην χώρα την έχει η Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
Υπάρχουν ελπίδες 30.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα

Το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει εμβόλιο. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν εμβόλια και δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας».

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Champions League 30.05.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)

Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

Σύνταξη
Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ
Κόσμος 30.05.26

Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ

Στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους εννέα μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία
ΗΠΑ 250 30.05.26

Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία

Ο Τραμπ δεν μπορεί να κρύψει την οργή του για το γεγονός ότι μια σειρά από καλλιτέχνες αποσύρονται από τις συναυλίες για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό τον εαυτό του, που είναι «πιο δημοφιλής από τον Έλβις».

Σύνταξη
Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)

Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, η Εθνική Ελπίδων είχε ευκαιρίες απέναντι στην Κροατία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1

Σύνταξη
«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies