Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Διεθνής Οικονομία 30 Μαΐου 2026, 15:00

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Φανταστείτε να έχετε ξυπνήσει νωρίς στο Λονδίνο και αυτό που χρειάζεστε είναι ένας καφές. Και πως έναν από τους καλύτερους θα τον βρείτε σε ένα υπαίθριο καρότσι σε ιταλικό στιλ. Η τιμή του όμως είναι λίγο… αλμυρή για καφέ στο χέρι: 5 λίρες. Ή σχεδόν 6 ευρώ.

Αλλά ο καφές είναι πραγματικά καλός. Υψηλής ποιότητας Arabica. Και παρασκευάζεται σε ακριβή μηχανή. Αλλά για έναν παγωμένο λάτε θέλεις 5,20 ευρώ, για έναν λάτε 4,7 ευρώ  και 4,50 ευρώ για έναν μικρό ν flat white.

Οι τιμές αυτές είναι υψηλές για τον μέσο Λονδρέζο. Αλλά είναι αυτές που πληρώνεις ακόμη και αν δεν είναι όλα τόσο «χειροποίητα». Είναι οι τιμές που έχει ο καφές ακόμη και στις μεγάλες αλυσίδες, που παραδοσιακά κρατούν πιο χαμηλά το κόστος.

Μια ακριβή αλυσίδα εφοδιασμού

Ο άντρας που εργάζεται στο ιταλικό καρότσι εξηγεί στο BBC ότι προσπαθεί να κρατά υπό έλεγχο τιμές. Αλλά επισημαίνει ότι «γίνεται όλο και πιο δύσκολο, επειδή κάθε μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει γίνει πιο ακριβό. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα πραγματικά σημαντικό ψυχολογικό όριο γύρω από αυτό το όριο των τεσσάρων λιρών».

Ο καφές, κάποτε πολυτέλεια για πλούσιους σήμερα απόλαυση και συνήθεια για όλους, είναι πλέον κάτι περισσότερο από όλα αυτά. Είτε τον καταναλώνεις το πρωί, με παρέα, μόνος, στη βόλτα. Είναι ένας δείκτης του πληθωρισμού και του γεωπολιτικού χάους. Αλλά και των πολιτιστικών αναφορών που αλλάζουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι εκεί, μέσα στο φλιτζάνι.

Προβλήματα στη βιομηχανία

Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία του καφέ έχει βρεθεί σε δυσκολίες. Και αυτές επηρεάζουν δύο από τις πιο δημοφιλείς ποικιλίες. Arabica και Robusta.

Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή. Μια σειρά από γεγονότα άμεσα συνδεδεμένα με το κλίμα ώθησαν τις τιμές προς τα πάνω. Και έφτασαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Στις αρχές του 2024, το Βιετνάμ υπέστη τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες, καθώς οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά 30%. Στα τέλη του 2025, ένας τυφώνας κατά τη συγκομιδή έπληξε και την παραγωγή. Και στη Βραζιλία, οι αγρότες εξακολουθούν να αγωνίζονται να ανακάμψουν από έναν σοβαρό παγετό το 2021 που κατέστρεψε την καλλιέργεια Arabica.

Κάπως έτσι, οι τιμές του Arabica ξεπέρασαν πέρυσι τα 4 δολάρια ανά λίβρα πράσινων κόκκων, από περίπου 1,20 δολάρια ιστορικά. Πλέον έχει σταθεροποιηθεί στα 3,08 δολάρια. Οι κόκκοι Robusta αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 2,59 δολάρια (1,92 λίρες) πριν σταθεροποιηθούν περίπου στα 1,56 δολάρια.

Σύμφωνα με την εταιρεία Lavazza, οι τιμές είναι απίθανο να μειωθούν σύντομα. «Δυστυχώς, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον δύο χρόνια. Επειδή χρειαζόμαστε δύο μεγάλες καλλιέργειες από τη Βραζιλία και το Βιετνάμ, που θα μπορούσαν να φτάσουν στην αγορά και να δημιουργήσουν μια διαφορετική κατάσταση στην αγορά».

Και χρηματιστηριακά παιχνίδια

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η κερδοσκοπία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Κάθε πρωί στις 4:30 π.μ., χιλιάδες Βιετναμέζοι καλλιεργητές καφέ ελέγχουν τα smartphones τους για να δουν τις τιμές (και τις προβλεπόμενες μελλοντικές τιμές) των κόκκων robusta.

Το γραφείο της Υπηρεσίας Εξωτερικού Γεωργίας των ΗΠΑ στο Ανόι αναφέρει ότι με τις πληροφορίες τιμών τόσο εύκολα διαθέσιμες στο διαδίκτυο, πολλοί αγρότες επιλέγουν να αποθηκεύουν, αντί να πωλούν, τους κόκκους καφέ τους μετά τη συγκομιδή. Έχουν την ελπίδα ότι οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Ουσιαστικά, παίζουν με τις αγορές.

Ελπίδες για μια πλούσια σοδειά

Η σοδειά του Ιουλίου στη Βραζιλία είναι το επόμενο σημείο καμπής. Ορισμένοι αναλυτές αναμένουν μια πλούσια σοδειά Arabica, η οποία θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και ο καφές ίσως γίνει πιο οικονομικός.

Από την άλλη πλευρά, η προοπτική ενός φαινομένου «σούπερ» Ελ Νίνιο, που προβλέπεται το φθινόπωρο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αναταραχή.

Ο Τραμπ και οι δασμοί του

Ο καφές επίσης ήταν από τα προϊόντα που επλήγησαν περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς. Οι δασμοί του προέδρου Τραμπ ήταν σαρωτικοί για τις χώρες του καφέ. Το Βιετνάμ επιβαρύνθηκε με 46%, η Ινδονησία με 32% και η Βραζιλία με 50%.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές καφέ. Οι εξαγωγές από τη Βραζιλία προς τις ΗΠΑ έπεσαν απότομα, κάτω από το μισό. Και οι τιμές των κόκκων καφέ από χώρες με χαμηλότερους δασμούς (όπως η Κολομβία) αυξήθηκαν επίσης. Οι Αμερικανοί προμηθευτές έσπευσαν να εισαγάγουν.

Το κατάλαβαν και οι Αμερικανοί καταναλωτές στην τσέπη τους. Ο καβουρδισμένος καφές ανατιμήθηκε κατά 17%. Ο στιγμιαίος καφές αυξήθηκε σχεδόν κατά 25%. Ένα σακουλάκι αλεσμένου καβουρδισμένου καφέ κόστιζε 4,30 δολάρια το 2020. Έφτασε τα 6,32 δολάρια το 2024 και τώρα κοστίζει 9,61 δολάρια. Και οδεύει προς τα 10 δολάρια.

Η οργή ήταν τόση στις ΗΠΑ, που ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επέτρεπε στους κόκκους καφέ να ξεφύγουν από τους σαρωτικούς δασμούς.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ –ίσως- πήρε ένα μάθημα: όταν καταρρέουν οι εισαγωγές, οι τιμές εκτοξεύονται. Και ακόμη δεν έχουν πέσει…

Οι κίνδυνοι της ναυσιπλοΐας

Ο καφές επηρεάστηκε επίσης από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα πλοία που μεταφέρουν κόκκους καφέ από το Βιετνάμ στην Ευρώπη, πρέπει να κάνουν κύκλους γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Έτσι αποφεύγουν την απειλή των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Ένα ταξίδι περίπου 4.000 μίλια μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν από το 2024.

Επίσης, οι νέοι κανόνες της ΕΕ κατά της αποψίλωσης των δασών, που θα τεθούν σε ισχύ το 2026 και το 2027, έχουν επίσης αντίκτυπο. Οι Βιετναμέζοι και Βραζιλιάνοι προμηθευτές σύντομα θα πρέπει να παράσχουν τις συντεταγμένες GPS των φυτειών τους. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια δορυφορικές εικόνες για να ελέγξουν ότι οι κόκκοι δεν προέρχονται από γη που ήταν δάσος τα τελευταία πέντε χρόνια. Η πολιτική έχει επανειλημμένα αναβληθεί, αλλά το κόστος για τους αγρότες ήδη συσσωρεύεται.

Αλλά ο καφές έχει κατανάλωση –αυξημένη

Μέχρι στιγμής, οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν. Ο καφές έχει ζήτηση ανελαστική.

Η εταιρεία Lavazza λέει ότι δεν βλέπει «καμία σημαντική μείωση όσον αφορά τον όγκο στις πιο σημαντικές χώρες».

Σε μια εποχή υψηλότερων τιμών, λέει, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν «διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του καφέ». Και η προσφορά ολοένα και πιο μοντέρνων κρύων ροφημάτων. Ή να προσφέρεις υπηρεσίες εξειδικευμένες.

Όπως η κινεζική εταιρεία Luckin, που πλέον επεκτείνεται στις ΗΠΑ. Η εταιρεία γνωρίζει ακριβώς πότε τα τηλέφωνα των πελατών τους βρίσκονται εντός εμβέλειας καταστήματος. Ο καφές σερβίρεται εξατομικευμένος, επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέγουν τα επίπεδα ζάχαρης και τις αναλογίες καφέ προς γάλα. Οι διαφορετικές συστάσεις που ενεργοποιούνται από τον ήλιο ή τη βροχή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει ένα κοινό που αγαπά τον καφέ και είναι πρόθυμο να πληρώσει το επιπλέον κόστος.

Η εκτίμηση είναι ότι τιμές θα παραμείνουν σταθερές, ακόμη και αν οι συγκομιδές στη Βραζιλία και στο Βιετνάμ ομαλοποιηθούν και η τιμή του ωμού καφέ μειωθεί λίγο. Ο καφές των 6 ευρώ μάλλον ήρθε για να μείνει.

• Με στοιχεία από το BBC

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις όταν παρέστη στις προσευχές του Eid φορώντας ένα σύνολο που συνδύαζε το ποδόσφαιρο και την πίστη.

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
«Αθλιο και παντελώς ανυπόστατο» χαρακτηρίζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento ο Νίκος Μαραντζίδης. Διερωτάται δε με νόημα και με τον Τσίπρα να έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, αν πίσω από «τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Παρακολουθήστε live στις 14:50 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός - Τηλεοπτικά από το ERT 2 Sports

Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Το τροχαίο έγινε στις 28 Μαΐου στη Λάρισα - Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει καρέ - καρέ την πορεία του οχήματος μέχρι να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης

Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros
Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα της με τη Μάγια Χβαλίνσκα στο Roland Garros, έκανε το 1-0, αλλά η Πολωνή το γύρισε και απέκλεισε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον τρίτο γύρο.

Κρήτη: Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
Σε πλήρη εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού, το οποίο παραμένει νοσηλευόμενο στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη

Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα

Κρήτη: Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές – Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη
Τα ευρήματα των ειδικών και το περιεχόμενο του ιατροδικαστικού πορίσματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI
Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά – Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Η «αφωνία» συνεχίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ μετά τη σύσκεψη του Τραμπ με το επιτελείο του όπου υποτίθεται θα λάμβανε την οριστική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο
«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

