«Πικρός» ο καφές στις ΗΠΑ παρά την κατάργηση των δασμών Τραμπ

Οι λάτρεις του καφέ στις ΗΠΑ που ελπίζουν ότι η μείωση των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα θα μειώσει σύντομα το κόστος της καθημερινής τους… δόσης καφεΐνης, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.

Οι εκτεταμένοι δασμοί εισαγωγής που επέβαλε ο Τραμπ κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι οποίοι αφορούσαν κορυφαίους παραγωγούς καφέ όπως η Βραζιλία, οδήγησαν σε αύξηση της τιμής των ακατέργαστων κόκκων καφέ. Ωστόσο, σύμφωνα με μεσίτες, εμπόρους και ειδικούς του κλάδου, το πρόσθετο κόστος εξακολουθεί να μετακυλίεται κυρίως στις αλυσίδες εφοδιασμού και δεν έχει ακόμη φτάσει στους καταναλωτές.

Με άλλα λόγια, οι υψηλές τιμές λιανικής πώλησης του καφέ στις ΗΠΑ οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσφοράς καφέ σε κόκκους που σημειώθηκε πέρυσι, η οποία οδήγησε σε διπλασιασμό των τιμών των ακατέργαστων κόκκων καφέ κατά τους 12 μήνες.

«Οι περισσότερες από τις αυξήσεις των τιμών (λιανικής πώλησης) που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν οφείλονται στους δασμούς. Σχετίζονται με την ιστορικά υψηλή αγορά (ακατέργαστων κόκκων) στην οποία βρισκόμαστε από πέρυσι», δήλωσε στο Reuters ο ανεξάρτητος αναλυτής καφέ Christopher Feran.

Ο Feran και άλλοι εμπειρογνώμονες του κλάδου εκτιμούν ότι χρειάζονται τουλάχιστον εννέα μήνες για να μετακυληθούν οι τιμές των ακατέργαστων κόκκων στους καταναλωτές καφέ, εν μέρει λόγω του χρόνου καβουρδίσματος και των διαπραγματεύσεων για τις τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές ενδέχεται να μην υποχωρήσουν πριν από το επόμενο έτος.

Οι καταναλωτές καφέ στις ΗΠΑ, η μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά καφέ στον κόσμο, θα πρέπει να ανεχθούν υψηλότερες τιμές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και ο Λευκός Οίκος θα έχει ένα δύσκολο έργο να προσπαθήσει να μετριάσει τον πληθωρισμό των τροφίμων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026 στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, υπό την πίεση των νικών των Δημοκρατικών στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια, που συνδέονται με την απογοήτευση των ψηφοφόρων για την αύξηση των τιμών των τροφίμων, τον περασμένο μήνα ανακάλεσε τους «αμοιβαίους» δασμούς μεταξύ 10-41% σε πάνω από 200 είδη τροφίμων που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν εύκολα στην Αμερική, όπως ο καφές.

Εξέλαβε επίσης τα μη ντόπια είδη διατροφής από έναν επιπλέον δασμό 40% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, η οποία προμηθεύει τις ΗΠΑ με περίπου το ένα τρίτο των φασολιών της.

Καφές: Οι τιμές αυξάνονται πιο γρήγορα από ό,τι μειώνονται

Οι τιμές των ακατέργαστων κόκκων καφέ αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 40% του κόστους παραγωγής ενός σακιού καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ. Πέρυσι αυξήθηκαν απότομα, καθώς η αγορά δεν μπόρεσε να ανακάμψει από τρεις σεζόν με έλλειμμα παραγωγής λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι περισσότεροι ειδικοί του κλάδου αναμένουν πλεόνασμα στην παραγωγή καφέ κατά την τρέχουσα και τις επόμενες περιόδους Οκτωβρίου-Σεπτεμβρίου 2025/26 και 2026/27, το οποίο, σε συνδυασμό με την κατάργηση των δασμών, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των τιμών των ακατέργαστων κόκκων και, τελικά, να ωφελήσει τους καταναλωτές στις ΗΠΑ.

H πιο πάνω γραφική παράσταση δείχνει τις τιμές του καφέ ποικιλίας arabica από το 1ο τρίμηνο του 2024 έως το 4ο τρίμηνο του 2026. Οι τιμές αυξάνονται απότομα έως το 2024, κορυφώνονται στις αρχές του 2025 και, στη συνέχεια, προβλέπεται να μειωθούν κατά περίπου ένα τρίτο έως τα τέλη του 2026, καθώς το πλεόνασμα παραγωγής θα μειώσει την πίεση στις τιμές.

Ωστόσο, αυτό θα χρειαστεί χρόνο, σύμφωνα με τους αναλυτές, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες επεξεργασίας των κόκκων καφέ διαθέτουν συνήθως αποθέματα που καλύπτουν κατά μέσο όρο δύο έως τρεις μήνες και χρειάζονται άλλους δύο έως τρεις μήνες για να καβουρδίσουν και να συσκευάσουν τα προϊόντα τους.

Επίσης, συνήθως διαπραγματεύονται τις τιμές με τους λιανοπωλητές μόνο σε τριμηνιαία βάση.

Με άλλα λόγια, πολύ μικρό μέρος της αύξησης κατά 18,8% στις τιμές λιανικής πώλησης του καφέ στις ΗΠΑ κατά το έτος έως τον Νοέμβριο οφείλεται στους δασμούς.

Και η αύξηση κατά σχεδόν 35% στις τιμές των ακατέργαστων κόκκων καφέ μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου, όταν ίσχυαν οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ, δεν έχει ακόμη επηρεάσει τον καφέ στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Επίσης, από την ανατροπή των δασμών του Τραμπ, οι τιμές των ακατέργαστων κόκκων καφέ έχουν μειωθεί μόλις 6%.

Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών

Ωστόσο, η κατάργηση των δασμών από τον Τραμπ επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των τιμών βραχυπρόθεσμα.

Στα τέλη Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά την κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές καφέ από τη Βραζιλία, η J.M. Smucker, μητρική εταιρεία της Folgers coffee, ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε αύξηση των τιμών το χειμώνα για να καλύψει το κόστος των δασμών.

Ανέφερε ότι, ως αποτέλεσμα, διατηρεί «δυσμενή επίδραση» 0,50 δολαρίων στα κέρδη ανά μετοχή του τρέχοντος οικονομικού έτους.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την κατάργηση των δασμών, αλλά αυτό δεν αρκεί για να ανακάμψει η αγορά», δήλωσε ο επικεφαλής μιας μεσαίου μεγέθους αμερικανικής εταιρείας καβουρδίσματος.

Ανέφερε ότι, αν μη τι άλλο, ενώ η εταιρεία του έχει ολοκληρώσει την αύξηση των τιμών, αναμένει ότι οι μεγάλες εταιρείες καβουρδίσματος καφέ, οι οποίες διαπραγματεύονται λιγότερο συχνά με τους λιανοπωλητές, θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις τιμές και το επόμενο έτος.

«Οι τιμές (των ακατέργαστων κόκκων) είναι αυξημένες, αλλά οι καταναλωτές δεν το συνειδητοποιούν, καθώς σκέφτονται μόνο τους δασμούς».

Πηγή: ΟΤ