Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 16:00
Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:37
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Σε ελεύθερη πτώση ο τζίρος στην εστίαση – Ραγίζουν τα «πήλινα πόδια» της οικονομίας των καφέ;
Οικονομία 29 Νοεμβρίου 2025 | 19:00

Σε ελεύθερη πτώση ο τζίρος στην εστίαση – Ραγίζουν τα «πήλινα πόδια» της οικονομίας των καφέ;

Ο τζίρος στην εστίαση βρίσκεται σε τροχιά συρρίκνωσης για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Tα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και καταλύματα το γ’ τρίμηνο του 2025 επιβεβαιώνουν τα σημάδια που εκπέμπει η αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Ενώ ο τζίρος στα τουριστικά καταλύματα κινήθηκε ανοδικά, κατά 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, η εστίαση ακολουθεί αντιστρόφως ανάλογη πορεία, με μείωση κατά -1,7%.

Η μείωση της κατανάλωσης στην εστίαση είναι πολύ μεγαλύτερη, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός τρέχει μεσοσταθμικά με ρυθμό 6,5%. Σε κατηγορίες όπως το έτοιμο φαγητό-μη σερβιριζόμενο  (ντελίβερι, take away), ο πληθωρισμός ξεπερνάει το 7%.  Αντίστοιχα, η αύξηση του τζίρου στα καταλύματα είναι χαμηλότερη από την αύξηση του πληθωρισμού στον κλάδο, δείχνοντας σημάδια κόπωσης και στην τουριστική ανάπτυξη.

Η συρρίκνωση του τζίρου στην εστίαση, παρά την αύξηση του πληθωρισμού, δείχνει ότι έχει μειωθεί τόσο η συχνότητα των εξόδων για φαγητό σε ταβέρνες, όσο και η ποσότητα των παραγγελιών. Όπως καταγράφεται στις σχετικές έρευνες του ΙΕΛΚΑ, ακόμα και στις διακοπές τους οι Έλληνες και οι ξένοι τουρίστες επιλέγουν πιο συχνά το μαγείρεμα στο εξοχικό ή στο κατάλυμα, αντί για τις βόλτες στα τοπικά ταβερνάκια. Το φαινόμενο αυτό συμπίπτει με την εξάπλωση του airbnb και αντανακλάται στον αυξημένο τζίρο των σουπερμάρκετ της νησιωτικής Ελλάδας και των τουριστικών περιοχών.

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Τρίτο τρίμηνο συρρίκνωσης

Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο στη σειρά κατά το οποίο η εστίαση σημειώνει πτώση. Είχε προηγηθεί μείωση τζίρου 2,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και βουτιά 7,6% το πρώτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, το γ΄ τρίμηνο του 2025, που συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής σεζόν, ο τζίρος στην εστίαση ανήλθε περίπου σε 3,9 δισ. ευρώ, από 4,04 δισ. το γ’ τριμηνο του 2024. Το β’ τρίμηνο, ο τζίρος στην εστίαση κινήθηκε στα 2,72 δισ. ευρώ από 2,80 δισ. ευρώ πέρυσι. Το α’ τρίμηνο του 2025 ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 1,84 δισ. ευρώ από 1,99 δισ. ευρώ το 2024. Αθροιστικά οι απώλειες του τζίρου στην εστίαση  στο εννεάμηνο του 2025 αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ποιες περιοχές «βούλιαξε» η εστίαση

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συρρίκνωση του τζίρου της εστίασης ήταν ιδιαίτερα έντονη στη Σαντορίνη  (-13,3% το γ’ τρίμηνο και -21% το β’ τρίμηνο του 2025), γεγονός που συνδέεται με την πτώση της τουριστικής κίνησης λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.  Σημαντική  μείωση του τζίρου στην εστίαση καταγράφουν περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως η Δράμα (-13,3% το γ’ τρίμηνο), τα Γρεβενά (-9,5%), η Καστοριά (-8,2%). Σημαντική είναι η πτώση του τζίρου και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης (-6,1%), στη Μεσσηνία (-7,4%), ακομα και στην τουριστική Χαλκιδική (-3,9%). Μικρότερη ήταν η μείωση του τζίρου στην Αττική, κατά -1,2%.

Μπαράζ απολύσεων

Η μειωμένη κατανάλωση στην εστίαση και τα «σφιγμένα» πορτοφόλια των τουριστών στα καταλύματα (παρά την αυξημένη κίνηση), έφεραν  απολύσεις προσωπικού, ήδη από τα μέσα του καλοκαιριού. Υπενθυμίζεται ότι το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν αρνητικό για τέσσερις συνεχείς μήνες, από τον Ιούλιο ως και τον Οκτώβριο, με τη μείωση θέσεων εργασίας να προέρχεται πρωτίστως από την εστίαση και τον τουρισμό. Τον Οκτώβριο οι απώλειες θέσεων εργασίας σε εστίαση και καταλύματα ξεπέρασαν αθροιστικά τις 130.000. Οι διακυμάνσεις δικαιολογούνται από την εποχική φύση της εργασίας στον τουρισμό – επισιτισμό, όμως η πρόωρη αποκλιμάκωση της απασχόλησης ενώ η τουριστική σεζόν ήταν θεωρητικά στο «ζενίθ» της, είναι ανησυχητική ένδειξη. Από τη μία έχουμε την αναγκαστική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών – λόγω της ψηφιακής κάρτας – από την άλλη οι εργοδότες προσπαθούν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα καθήκοντα με όσο το δυνατόν λιγότερο προσωπικό, αυξάνοντας την ένταση και τον χρόνο εργασίας.

Η παγίδα της χαμηλής παραγωγικότητας

Η ανάκαμψη της απασχόλησης μετά τα χρόνια της κρίσης προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τους κλάδους της εστίασης και των καταλυμάτων. Όπως έχει καταγράψει σχετική έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, οι απασχολούμενοι σε εστίαση-τουρισμό αυξήθηκαν κατά 320.000 μεταξύ 2009-20023, ενώ η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 200.000 άτομα. Το ίδιο διάστημα, στη μεταποίηση υπήρξε απώλεια άνω των 240.000 θέσεων εργασίας.

Αντίστοιχα, ενώ ο κλάδος της εστίασης και των καταλυμάτων διογκώθηκε σε αριθμό απασχολούμενων, καθαρή προστιθέμενη αξία και μερίδιο στην παραγωγή, η παραγωγικότητα μειώθηκε  με ρυθμό πολύ ταχύτερο από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας.  Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα «The café economy», που δημοσιεύθηκε στο Hellenic Observatory του London School of Economics, μεταξύ 2009-2023 η παραγωγικότητα σε εστίαση-καταλύματα μειώθηκε σχεδόν κατά -35% ανά ώρα εργασίας και -41% ανά εργαζόμενο, όταν στο σύνολο της οικονομίας η μείωση ήταν -12% και -16% αντίστοιχα.  Την ίδια περίοδο, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά μέσο όρο σε όλους τους κλάδους κατά -26%. Όμως στην εστίαση-καταλύματα οι πραγματικοί μισθοί κατέρρευσαν, με μείωση -59%.

Η ανάκαμψη σε μισθούς και παραγωγικότητα γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθηλώνοντας την αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών στις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ.  Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τη Εurostat, η Ελλάδα είδε το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα να μειώνεται κατά -5% σε βάθος δεκαετίας, όταν κατά μέσο όρο στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

Stream newspaper
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
Τα μοντέλα 29.11.25

Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;

Από τη μία πλευρά, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας greenfield projects. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι διεθνείς όμιλοι και ελληνικοί όμιλοι, στρέφονται στην άμεση εξαγορά μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στεγαστική κρίση 29.11.25

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Ξανά στους δρόμους 29.11.25

Έτοιμοι οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις - Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Βόλεϊ 29.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
Wide Wide Sea 29.11.25

Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ

Ο Χάμπτον Σάιντς ανασυνθέτει το τελευταίο ταξίδι του Τζέιμς Κουκ: μια αποστολή που ξεκίνησε ως επιστημονική εξερεύνηση, εκτροχιάστηκε στη Χαβάη και γέννησε μύθους που επιμένουν μέχρι σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ

LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Νιουκάστλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός

LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Πανσερραϊκός για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ

LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ για τη 12η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Απόπειρα ληστείας από δύο 18χρονους σε μέλη της ίδιας συμμορίας – Τους χρωστούσαν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών
Χαλάνδρι 29.11.25

Απόπειρα ληστείας από δύο 18χρονους σε μέλη της ίδιας συμμορίας - Τους χρωστούσαν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών

Οι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι και με την απειλή όπλου έδεσαν με χειροπέδες μια γυναίκα και απαιτούσαν την παράδοση χρηματικού ποσού

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΑΕΛ Novibet για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο
Λόγος & Τέχνη 29.11.25

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο

Το βιβλίο «Ταξίδι της Συνείδησης προς το Υπερβατικό» του θεολόγου και συγγραφέα Δρ Βασίλη Αδραχτά είναι ένας διάλογος μεταξύ Νίκου Καζαντζάκη και Σρι Ωρομπίντο μέσα από το εικαστικό έργο της Art of Life Collective.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία
Παλαιστίνη 29.11.25

Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία

Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις σε απάντηση σε αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ από τα ερείπια ανασύρονται πτώματα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι

LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κάλιαρι για τη 13η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ

Η αρχική 11άδα που επέλεξε ο προπονητής του Άρη για το ματς με την ΑΕΛ. Ρόουζ, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας ξεκινούν στο βασικό σχήμα της αναμέτρησης της 12ης αγωνιστικής (29/11, 19.30) .

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης
Ελλάδα 29.11.25

Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης

Ενδοοικογενειακή βία που μετατράπηκε σε καθημερινή κόλαση για μια 40χρονη γυναίκα, την οποία ο σύζυγός της ξυλοκοπούσε, οδήγησε σε τρεις αποβολές και συνεχίζει μέχρι σήμερα να την απειλεί.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
