Γιατί υποχώρησε ο τζίρος στην εστίαση το δεύτερο τρίμηνο

Μπορεί η Ελλάδα να βιώνει μια δυνατή τουριστική χρονιά, πλην όμως, η εικόνα στην εστίαση δεν είναι εξίσου θετική.

Ο κλάδος της εστίασης φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά συρρίκνωσης καθώς η ακρίβεια αναγκάζει τόσο τους Έλληνες όσο και τους τουρίστες να περιορίσουν τις εξόδους τους.

Η εστίαση

Ο τζίρος στην εστίαση σημείωσε «βουτιά» το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φαινόμενο που σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς οφείλεται στη μείωση της εξόδου για φαγητό τόσο από τα νοικοκυριά στην Ελλάδα όσο και από τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι επιλέγουν την κατανάλωση των γευμάτων εντός των τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων και καταλυμάτων τύπου Airbnb.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.729.441 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.803.317 χιλ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι λόγω της ακρίβειας οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και προτιμούν τη διατροφή κατ’ οίκον.

Οι τουρίστες ψωνίζουν από τα σουπερμάρκετ και μαγειρεύουν στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα

Ο τζίρος των καταστημάτων μειώθηκε ειδικά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς καθώς και στην Αττική.

Την ίδια στιγμή, έντονος είναι ο προβληματισμός για το πώς εξελίχθηκε του μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ο τζίρος στην εστίαση, Μήνες κατά τους οποίους κορυφώνεται η τουριστική κίνηση.

Βατερλό στη Σαντορίνη

Την «πλάτη» στη Σαντορίνη γύρισαν οι τουρίστες. Σύμφωνα με στοιχεία της Ferryhopper, φέτος το καλοκαίρι παρατηρείται μείωση στις τουριστικές τάσεις. Ειδικά για τη Σαντορίνη, τα χαμηλότερα νούμερα σε σχέση με πέρυσι φαίνεται να συνεχίζουν από την ανασφάλεια που δημιουργήθηκε από τις σεισμικές δονήσεις στην αρχή του χρόνου.

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) έκανε λόγο για σημαντική κάμψη στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη Σαντορίνη με το ποσοστό να φτάνει στο -19%, ενώ τον Ιούνιο ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) εκτίμησε ότι οι απώλειες των αφίξεων στη Σαντορίνη θα κυμανθούν γύρω στο 10%-15% χαμηλότερα από πέρυσι.

Επίσης, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (21,0%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κω, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%).

Στη Σαντορίνη ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από τα 145.177 χιλιάδες ευρώ στα 113.137 χιλιάδες ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (10,7%) και η μικρότερη αύξηση (2,7%) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (22,1%).

Πηγή: ΟΤ