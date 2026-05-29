Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τόσο ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά όσο και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης υποσχέθηκαν καλύτερους ορισμούς στους διεθνείς διαιτητές. Όμως, μόνο η UEFA δεν αρκεί για διεθνείς ορισμούς καθώς όσον αφορά στις σχέσεις της ΚΕΔ με ξένες επιτροπές διαιτησίας και της ΕΠΟ με ξένες ομοσπονδίες δείχνουν στασιμότητα έως ανυπαρξία!

Απόδειξη οι ορισμοί των διεθνών διαιτητών Τάσου Σιδηρόπουλου (Δωδεκανήσου) και Γιάννη Παπαδόπουλου (Μακεδονίας) σε διεθνείς φιλικούς αγώνες όπου οι συνεννοήσεις γίνονται μέσω ομοσπονδιών και των επιτροπών διαιτησίας. Ο Σιδηρόπουλος θα σφυρίξει (6/1) τον αγώνα Βέλγιο-Τυνησία και νωρίτερα (1/6) ο Παπαδόπουλος (σ.σ. στη φωτογραφία) θα διαιτητεύσει Βουλγαρία-Μαυροβούνιο.

Κρεμάει την σφυρίχτρα του

Δεν κατάφεραν να βρουν ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ενημέρωσε την ΚΕΔ ότι κρεμάει την σφυρίχτρα του και προτίθεται να συνεχίσει μόνο ως αποκλειστικός VAR. Ο Λανουά θα ήθελε να σταματήσει και ο Σιδηρόπουλος και να τον συμπεριλάβουν στον πίνακα των ειδικών του VAR, όμως λέγεται ότι ο 46χρονος ρέφερι θέλει να συνεχίσει μέχρι το τέλος του χρόνου.

Όμως, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Έχει να κάνει με το επίπεδο των φιλικών αγώνων που ορίστηκαν οι διεθνείς ρέφερι και ενώ ο Λανουά φέρνει διαιτητές από την Γερμανία, τελευταία άρχισαν να έρχονται από την Ιταλία και την Ισπανία, όμως οι συγκεκριμένες ομοσπονδίες όπως και άλλες που στέλνουν διαιτητές για τα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League δεν φαίνεται να υπολογίζουν την ΚΕΔ του Λανουά αλλά και την ΕΠΟ, με απόδειξη ότι δεν ζητήθηκαν διαιτητές για υψηλού επιπέδου φιλικά παιχνίδια Εθνικών ομάδων.

Η πρόοδος που αγνοείται!

Κατά τα άλλα προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει πρόοδος στην ελληνική διαιτησία. Τόσο εντός των συνόρων όσο και εκτός δεν έχει αλλάξει τίποτα με την διετή, μέχρι τώρα, παρουσία του Λανουά και των συνεργατών του (του Ιταλού Βαλέρι και του Ισπανού Αλόνσο), άλλωστε την τρέχουσα σεζόν λάθη έκαναν μέχρι και οι ξένοι διαιτητές που φέρνει και όπως φαίνεται από το γεγονός ότι οι ξένες ομοσπονδίες δεν υπολογίζουν στους Έλληνες διαιτητές, δεν λαμβάνουν υπόψη πως σφυρίζουν στην Ελλάδα οι διαιτητές που μας στέλνουν. Ειδικά φέτος ήταν αρκετά τα λάθη και των αλλοδαπών ρέφερι, ενώ δεν έχει επανακτηθεί η εμπιστοσύνη στους Έλληνες ρέφερι, άσχετα αν τους επέβαλαν στο Κύπελλο για να δείξουν πρόοδο.