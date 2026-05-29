Η Άρσεναλ κυνηγά την… αθανασία

Υπάρχουν κατακτήσεις Champions League που μένουν στην ιστορία. Και υπάρχουν και εκείνες που μετατρέπονται σε ποδοσφαιρικό μύθο. Η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε μία τέτοια στιγμή. Στον τελικό της Βουδαπέστης απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν διεκδικεί μόνο το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Διεκδικεί και μία θέση στο πιο κλειστό και ιστορικό κλαμπ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: αυτό των αήττητων πρωταθλητών Ευρώπης.

Οι «κανονιέρηδες» παραμένουν αήττητοι μετά από 14 αγώνες στη φετινή διοργάνωση και απέχουν μόλις ένα παιχνίδι από κάτι που ελάχιστες ομάδες κατάφεραν ποτέ. Αν κατακτήσουν το τρόπαιο χωρίς ήττα, θα γίνουν μόλις η δέκατη ομάδα στην εποχή του Champions League που ολοκληρώνει αήττητη ολόκληρη την ευρωπαϊκή διαδρομή της.

Και ίσως το επίτευγμα αυτό να είναι ακόμη μεγαλύτερο από ό,τι δείχνουν οι αριθμοί.

Το νέο Champions League έκανε την αποστολή δυσκολότερη. Η φετινή διοργάνωση είναι η πρώτη που διεξάγεται με το νέο format της league phase, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των αγώνων και το επίπεδο δυσκολίας. Μέχρι πρότινος, μία ομάδα μπορούσε να κατακτήσει το Champions League αήττητη δίνοντας 11 ή 13 παιχνίδια. Η Άρσεναλ χρειάστηκε ήδη 14 αγώνες για να φτάσει στον τελικό και, αν τα καταφέρει, θα γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία που θα κατακτήσει το τρόπαιο αήττητη σε μία τόσο μεγάλη και απαιτητική διαδρομή.

Αυτό ακριβώς κάνει το πιθανό επίτευγμα ιστορικό. Σε μία εποχή υπερφόρτωσης αγώνων, ακραίας έντασης και συνεχών μεγάλων αναμετρήσεων, η διατήρηση του αήττητου θεωρείται σχεδόν αδύνατη. Κι όμως, η Άρσεναλ του Αρτέτα έφτασε μέχρι εδώ χωρίς να λυγίσει ούτε μία φορά.

Το κλαμπ των αήττητων πρωταθλητών

Μόλις εννέα ομάδες στην εποχή του Champions League έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο χωρίς ήττα.

Η πρώτη ήταν η Μαρσέιγ το 1993. Ακολούθησαν οι θρυλικές ομάδες της Μίλαν και του Άγιαξ τη δεκαετία του ’90, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το πέτυχε δύο φορές, το 1999 και το 2008.

Στη σύγχρονη εποχή, το αήττητο έγινε ακόμη πιο δύσκολο. Η Μπαρτσελόνα του 2006, η Μπάγερν Μονάχου του 2020, η Μάντσεστερ Σίτι του 2023 και η Ρεάλ Μαδρίτης του 2024 απέδειξαν πόσο σπάνιο είναι να επιβιώσεις μέχρι τέλους χωρίς ήττα απέναντι στην ελίτ της Ευρώπης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Μπάγερν του 2020 παραμένει η μοναδική ομάδα που κατέκτησε το Champions League κερδίζοντας όλα τα παιχνίδια της.

Η Άρσεναλ θυμίζει… τους «Invincibles»!

Στο Λονδίνο, η λέξη «αήττητοι» κουβαλά ιδιαίτερο βάρος. Η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ που κατέκτησε αήττητη την Premier League το 2003-04 έχει περάσει στην ιστορία ως οι περίφημοι “Invincibles”.

Τώρα, δύο δεκαετίες αργότερα, η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη μεγαλύτερο επίτευγμα.

Η ομάδα του Αρτέτα δεν εντυπωσιάζει μόνο με την ποιότητά της, αλλά κυρίως με την ωριμότητα και την ανθεκτικότητά της. Δεν παρασύρεται. Δεν χάνει τη δομή της. Δεν καταρρέει υπό πίεση.

Η αμυντική λειτουργία της είναι σχεδόν υποδειγματική. Τα εννέα clean sheets στη διοργάνωση αποτυπώνουν ακριβώς αυτή τη σταθερότητα, ενώ ο συνδυασμός του Νταβίντ Ράγια, του Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες και του Γουίλιαμ Σαλιμπά έχει μετατρέψει την Άρσεναλ σε μία από τις πιο δύσκολες ομάδες για να αντιμετωπίσεις στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η επιθετική ποιότητα του Μπουκάγιο Σάκα, η δημιουργία του Μάρτιν Έντεγκααρντ και η ενέργεια της νεαρής γενιάς δίνουν στην ομάδα μία αίσθηση πληρότητας που έλειπε για χρόνια από το Emirates.

Το εμπόδιο λέγεται Παρί!

Βέβαια, για να γραφτεί ιστορία, η Άρσεναλ πρέπει να ξεπεράσει ίσως τη δυσκολότερη πρόκληση της φετινής Ευρώπης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε είναι η πιο παραγωγική ομάδα της διοργάνωσης με 44 γκολ και κυνηγά και αυτή το δικό της ιστορικό επίτευγμα: δεύτερο συνεχόμενο Champions League και εδραίωση στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ η Παρί έχει ήδη αποκλείσει σειρά αγγλικών ομάδων τα τελευταία δύο χρόνια.

Για την Άρσεναλ, λοιπόν, ο τελικός δεν είναι μόνο μία μάχη για το τρόπαιο. Είναι μία μάχη απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης και ταυτόχρονα απέναντι στην ίδια την ιστορία.

Η ευκαιρία για κάτι αιώνιο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο των ατελείωτων αγώνων, των μεγάλων ρόστερ και της συνεχούς πίεσης, το να μείνεις αήττητος μέχρι την κορυφή μοιάζει σχεδόν ακατόρθωτο.

Ακριβώς γι’ αυτό, αν η Άρσεναλ καταφέρει να νικήσει στη Βουδαπέστη, δεν θα είναι απλώς πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Θα έχει δημιουργήσει μία ομάδα που θα συζητιέται για δεκαετίες.