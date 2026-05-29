Champions League: Ο τελικός που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 29 Μαΐου 2026, 22:15

Το βράδυ της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη δεν θα κριθεί απλώς ένας ακόμη τίτλος Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν του Ουσμάν Ντεμπελέ, του Χβίτσα Κβαρατσχέλια και του Λουίς Ενρίκε, η ομάδα που πλέον δεν στηρίζεται μόνο στα αστέρια και στη λάμψη, αλλά σε μία ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική μηχανή που μοιάζει σχεδόν ασταμάτητη.  Από την άλλη, η Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα επιστρέφει στον τελικό του Champions League είκοσι χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά του αγγλικού ποδοσφαίρου: πιο ώριμη, πιο ισορροπημένη και πιο ανταγωνιστική από ποτέ.

Ο τελικός της Βουδαπέστης μοιάζει με σύγκρουση δύο διαφορετικών αφηγήσεων. Η Παρί κυνηγά τη μονιμοποίηση της κυριαρχίας της. Η Άρσεναλ αναζητά τη λύτρωση.

Για πολλά χρόνια η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπιζόταν ως το απόλυτο project του σύγχρονου ποδοσφαίρου: ατελείωτα χρήματα, τεράστια ονόματα, αλλά χωρίς την ευρωπαϊκή καταξίωση που αναζητούσε. Η κατάκτηση του Champions League την περασμένη σεζόν άλλαξε τα πάντα. Και τώρα, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έχει μπροστά της την ευκαιρία να πετύχει κάτι που ελάχιστοι κατάφεραν στη σύγχρονη εποχή: back-to-back τίτλους.

Η στατιστική αποτυπώνει τη μεταμόρφωση. Η Παρί έχει αποκλείσει πέντε συνεχόμενες αγγλικές ομάδες σε νοκ άουτ φάσεις Champions League, μεταξύ αυτών τις Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άστον Βίλα και φυσικά την ίδια την Άρσεναλ. Παράλληλα, έχει χάσει μόλις δύο από τα τελευταία 17 παιχνίδια της στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η παραγωγικότητά της. Οι Παριζιάνοι έχουν ήδη πετύχει 44 γκολ στη φετινή διοργάνωση και απέχουν μόλις ένα από το ιστορικό ρεκόρ της Μπαρτσελόνα της σεζόν 1999-2000. Η επιθετική τους λειτουργία θυμίζει ομάδα που παίζει χωρίς φόβο και χωρίς περιορισμούς.

Το μεγαλύτερο όπλο αυτής της Παρί είναι ίσως η ισορροπία της. Ο Ντεμπελέ πραγματοποιεί την πιο ώριμη και καθοριστική ευρωπαϊκή σεζόν της καριέρας του. Ο Κβαρατσχέλια έχει εξελιχθεί σε απόλυτο ηγέτη, με δέκα γκολ και τρεις ασίστ στη νοκ άουτ φάση, ενώ οι Ζοάο Νέβες, Βιτίνια και Ζαΐρ-Εμερί αποτελούν την καρδιά μίας μεσαίας γραμμής που συνδυάζει ένταση, ποιότητα και ταχύτητα.

Η εικόνα της Παρί δεν θυμίζει πλέον «ομάδα σταρ». Θυμίζει πρωταθλήτρια αυτοκρατορία.

Στο Λονδίνο, η λέξη «Champions League» κουβαλούσε για χρόνια μία αίσθηση ανεκπλήρωτου ονείρου. Ο χαμένος τελικός του 2006 απέναντι στη Μπαρτσελόνα είχε αφήσει βαθύ τραύμα στην ιστορία της Άρσεναλ. Τώρα όμως, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιστρέφει διαφορετική.

Η φετινή πορεία των «κανονιέρηδων» είναι σχεδόν αψεγάδιαστη. Παραμένουν αήττητοι στη διοργάνωση, με 11 νίκες και τρεις ισοπαλίες, κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ άλλη ομάδα στις πρώτες 14 αναμετρήσεις μίας σεζόν Champions League.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αμυντική της συνέπεια. Η Άρσεναλ έχει κρατήσει εννέα clean sheets και απέχει μόλις ένα από το ιστορικό ρεκόρ της διοργάνωσης. Η παρουσία του Γκάμπριελ στην άμυνα, η σταθερότητα του Νταβίντ Ράγια κάτω από τα δοκάρια και η τακτική πειθαρχία που έχει επιβάλει ο Αρτέτα έχουν μετατρέψει την ομάδα σε μία από τις πιο σκληρές και αποτελεσματικές αμυντικά παρουσίες στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Άρσεναλ διαθέτει πλέον και προσωπικότητες μεγάλων αγώνων. Ο Μπουκαγιό Σακά είναι έτοιμος να γίνει ο απόλυτος ηγέτης της νέας γενιάς του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Μάρτιν Όντεγκαρντ καθορίζει τον ρυθμό και ο νεαρός Μαϊλς Λιούις-Σκέλι συμβολίζει το μέλλον ενός συλλόγου που επένδυσε ξανά στις ακαδημίες και στη μακροχρόνια ανάπτυξη.

Για την Άρσεναλ, ο τελικός της Βουδαπέστης δεν είναι μόνο μία ευκαιρία για τίτλο. Είναι μία προσπάθεια ιστορικής αποκατάστασης.

Η μάχη των δύο Ισπανών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του τελικού είναι ότι απέναντι θα βρεθούν δύο Ισπανοί προπονητές, οι οποίοι όμως εκπροσωπούν εντελώς διαφορετικές σχολές σκέψης.

Ο Λουίς Ενρίκε είναι ο άνθρωπος του ελεγχόμενου χάους. Θέλει η ομάδα του να πιέζει, να επιτίθεται συνεχώς και να κυριαρχεί μέσω της έντασης. Ο Μικέλ Αρτέτα, αντίθετα, έχτισε την Άρσεναλ πάνω στη δομή, στις αποστάσεις και στην τακτική λεπτομέρεια.

Η μονομαχία τους θυμίζει σε αρκετά σημεία τη σύγκρουση δύο διαφορετικών ποδοσφαιρικών πολιτισμών. Η Παρί θέλει να σε πνίξει. Η Άρσεναλ θέλει να σε ελέγξει.

Ένας τελικός γεμάτος ιστορία

Ο τελικός της Βουδαπέστης θα γράψει ιστορία ό,τι κι αν συμβεί. Είναι ο πρώτος μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός μεταξύ γαλλικής και αγγλικής ομάδας, ενώ μόλις για τέταρτη φορά στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών συναντώνται δύο ομάδες από πρωτεύουσες χωρών.

Η Παρί κυνηγά να εδραιωθεί ως η νέα μεγάλη δύναμη της Ευρώπης. Η Άρσεναλ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή ύστερα από δεκαετίες αναμονής.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο συναρπαστικό στοιχείο αυτού του τελικού: δεν υπάρχει μόνο ένας τίτλος στο τραπέζι. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει ολόκληρη η ιστορική αφήγηση δύο συλλόγων.

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

