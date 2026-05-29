Ο Ρόμπερτ Πάτινσον εξέπληξε τους θαυμαστές του όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας «Primetime», στην οποία υποδύεται τον Κρις Χάνσεν, τον παρουσιαστή της εκπομπής «To Catch a Predator».

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής αντέδρασε μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ με μια αινιγματική δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή του και τον ρόλο του ηθοποιού. Ο Χάνσεν εμφανίστηκε στην εκπομπή NewsNation, όπου ο Τζέσι Γουέμπερ τον ρώτησε για την πρόσφατη πρεμιέρα του τρέιλερ.

Το «Primetime» είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Ο Πάτινσον πρωταγωνιστεί, ενώ οι Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Γκιζόντο, Μάθιου Μάχερ και Μπόκιμ Γούντμπαϊν εμφανίζονται επίσης στην ταινία.

«Είχαμε ακούσει ότι ετοιμαζόταν»

«Τι; Υπάρχει τρέιλερ της ταινίας; Τι άλλο θα σκεφτούν;», είπε αρχικά ο Κρις Χάνσεν. Συνέχισε ρωτώντας αν ο Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν αυτός ο «νέος, ταλαντούχος τύπος».

Φαίνεται ότι ο Γουέμπερ δεν ήταν 100% ικανοποιημένος με την απάντηση του Χάνσεν και επέμεινε να μάθει αν είχε κάποια συμμετοχή στην ταινία.

Ο παρουσιαστής του «To Catch a Predator» έδωσε μια αινιγματική απάντηση και παραδέχτηκε ότι είχε ακούσει κάτι για την ταινία.

«Είχαμε ακούσει ότι ετοιμαζόταν. Επικοινώνησαν μαζί μου αυτή την εβδομάδα και μου ζήτησαν να μην μιλήσω πολύ για το θέμα αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο Χάνσεν συνέχισε περιγράφοντας την ερμηνεία του Πάτινσον ως «πολύ δραματική» και υποσχέθηκε στο NewsNation ότι θα επιστρέψει για να μιλήσει για την ταινία όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Με βάση την απάντησή του, δεν είναι σαφές αν η Primetime συμβουλεύτηκε τον Χάνσεν σχετικά με την πλοκή της ταινίας.

Η ταινία «Primetime» σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Όπενχαϊμ στην A24.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον διεθνή Τύπο, ο Ρόμπερτ Πάτισον είχε αναλάβει τον ρόλο του παραγωγού, οπότε η αποκάλυψη ότι θα πρωταγωνιστούσε δεν αποτελεί έκπληξη.

Κάμερες παντού;

Το «To Catch a Predator» ήταν μια τηλεοπτική σειρά ριάλιτι με κρυφές κάμερες που προβλήθηκε στο Dateline NBC τον Νοέμβριο του 2004. Γρήγορα απέκτησε φήμη, καθώς ο Χάνσεν, πήγαινε σε επιχειρήσεις-παγίδα για να αντιμετωπίσει ενήλικες άνδρες που συναντιόνταν με ανηλίκους για να έχουν σεξουαλική επαφή.

Τις περισσότερες φορές, οι επιχειρήσεις-παγίδες οδηγούσαν σε συλλήψεις με τη βοήθεια των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου.

Η σειρά ακυρώθηκε το 2008 μετά την αυτοκτονία του βοηθού εισαγγελέα του Rockwall County, στο Τέξας, Μπιλ Κόραντ, αφού μια μυστική επιχείρηση τον «έπιασε» να μιλάει και να ανταλλάσσει φωτογραφίες με έναν 13χρονο.

*Με πληροφορίες από: Parade