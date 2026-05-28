Η Μονακό γυρίζει σελίδα: Ο Φιλίπε Λουίς ο εκλεκτός για τον πάγκο των Μονεγάσκων

Η Μονακό βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την οριστική αλλαγή εποχής στον πάγκο της, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Γαλλία και κύκλους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής αγοράς, ο Φιλίπε Λουίς έχει επιλεγεί ως ο νέος προπονητής της ομάδας του Πριγκιπάτου.

Η αποχώρηση του Σεμπαστιάν Ποκονιόλι θεωρείται πλέον ειλημμένη απόφαση και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις, μετά από μία σεζόν που προκάλεσε έντονη απογοήτευση στη διοίκηση της Μονακό.

Η ομάδα κατέρρευσε αγωνιστικά στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, χάνοντας ουσιαστικά κάθε στόχο για έξοδο στο Champions League και καταλήγοντας τελικά στην 7η θέση της Ligue 1, που οδηγεί μόνο στο Conference League.

Το όνομα του Μπρουνό Ζενεσιό είχε κυκλοφορήσει έντονα τις τελευταίες ημέρες ως πιθανή λύση για τον πάγκο, ωστόσο ο Γάλλος τεχνικός φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στη Μαρσέιγ, γεγονός που οδήγησε τη Μονακό να στραφεί σε διαφορετικό προφίλ προπονητή: νεότερο, με επιθετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία και υψηλό potential εξέλιξης.

Η επιλογή του Φιλίπε Λουίς μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Παρότι μόλις 40 ετών, ο Βραζιλιάνος τεχνικός έχει ήδη δημιουργήσει ιδιαίτερα ισχυρό όνομα στη Νότια Αμερική χάρη στη δουλειά του στη Φλαμένγκο. Μέσα σε τρεις σεζόν κατάφερε να μετατρέψει την ομάδα του Ρίο σε ένα από τα πιο οργανωμένα και ανταγωνιστικά projects της Λατινικής Αμερικής, κατακτώντας συνολικά πέντε τίτλους και παρουσιάζοντας ποδόσφαιρο υψηλής έντασης, κατοχής και επιθετικής ανάπτυξης.

Στην Ευρώπη, το όνομά του αντιμετωπίζεται πλέον ως μία από τις πιο ανερχόμενες περιπτώσεις της νέας γενιάς προπονητών, με αρκετούς να βλέπουν σε αυτόν στοιχεία από το σύγχρονο ισπανικό και πορτογαλικό σχολείο προπονητικής. Η ποδοσφαιρική του παιδεία άλλωστε χτίστηκε μέσα από τεράστιες παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο, αγωνιζόμενος επί σειρά ετών στη Λα Κορούνια, την Ατλέτικο του Ντιέγκο Σιμεόνε και την Τσέλσι, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία για να ολοκληρώσει την καριέρα του στη Φλαμένγκο.

Η Μονακό θεωρεί πως ο Φιλίπε Λουίς μπορεί να αποτελέσει το νέο πρόσωπο ενός project που χρειάζεται ανανέωση τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας. Στο Πριγκιπάτο υπάρχει η αίσθηση ότι ο σύλλογος έχει χάσει τα τελευταία χρόνια μέρος της δυναμικής και της ταυτότητας που τον χαρακτήριζε ως έναν από τους πιο εξελιγμένους “talent development clubs” της Ευρώπης.

Το προφίλ του Βραζιλιάνου τεχνικού ταιριάζει ακριβώς στη λογική της Μονακό: ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, επιθετικό μοντέρνο ποδόσφαιρο, tactical flexibility και προσωπικότητα που μπορεί να δημιουργήσει νέα ποδοσφαιρική κουλτούρα στα αποδυτήρια.

Παράλληλα, η πρόσληψή του δείχνει και τη σαφή διάθεση της διοίκησης να επενδύσει σε μία πιο “next generation” λογική προπονητών, αντί για πιο παραδοσιακές και ασφαλείς επιλογές της γαλλικής αγοράς.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και δεν αποκλείεται η Μονακό να προχωρήσει πολύ σύντομα στις επίσημες ανακοινώσεις, ανοίγοντας ένα νέο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο για το μέλλον του συλλόγου.