Στο αεροπλάνο με τα εσώρουχα οι παίκτες της Μονακό, λόγω… τεχνικού προβλήματος (vid, pics))

Η αποστολή της Μονακό έζησε ένα απρόσμενο και ασυνήθιστο περιστατικό πριν από το ταξίδι της για τον αγώνα Champions League απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη.

Κατά την επιβίβαση στο αεροπλάνο, παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα να εκτοξευθεί. Οι ποδοσφαιριστές αναγκάστηκαν έτσι να παραμείνουν με τα εσώρουχά τους, περιμένοντας να αποκατασταθεί η βλάβη.

Κάποιοι από τους παίκτες φυσικά μοιράστηκαν στιγμιότυπα στα social media, τα οποία σύντομα κατέβηκαν… Πάντως αρκετοί χρήστες των social media πρόλαβαν να τα αποθηκεύσουν και να τα «μοιράσουν», αντίστοιχα.

Οι σχετικές αναρτήσεις:

♨️ AS Monaco’s flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.

📹 Jordan Tezepic.twitter.com/jUpsztmwEF — Get French Football News (@GFFN) September 17, 2025

🚨 UNBELIEVABLE! AS Monaco’s flight was canceled due to an air conditioning issue ❌😳✈️

The players had to get off the plane… in their underwear! 😭🩳 pic.twitter.com/L4knrtvoD4 — karim RCA (@111983karim) September 17, 2025

Μετά από αρκετή ώρα αναμονής, η αποστολή κατέβηκε στον αεροδιάδρομο για να πάρει καθαρό αέρα και στη συνέχεια επέστρεψε στο αεροδρόμιο, όπου αποφασίστηκε η αναβολή της πτήσης. Τελικά, η Μονακό θα ταξιδέψει το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι, τροποποιώντας τον αρχικό προγραμματισμό.

Οι κανονισμοί της UEFA ορίζουν ότι οι φιλοξενούμενες ομάδες πρέπει να βρίσκονται στον προορισμό τους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τον αγώνα, ώστε να καλύψουν υποχρεώσεις, όπως η συνέντευξη Τύπου. Φέτος, λόγω του απρόοπτου, η ενημέρωση προς τα ΜΜΕ έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Παρά την αναστάτωση, η UEFA δεν αναμένεται να επιβάλει κυρώσεις στη Μονακό, καθώς η καθυστέρηση οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, εκτός ελέγχου της ομάδας.