Champions League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη League Phase (pic)
Έτσι διαμορφώθηκε η κατάταξη στη League Phase του Champions League μετά και τα αποτελέσματα της Τετάρτης (17/9).
Το Champions League έχει επιστρέψει αυτή την εβδομάδα με την πρώτη αγωνιστική της League Phase να έχει χωριστεί σε τρεις μέρες και σήμερα ολοκληρώθηκε το δεύτερο σκέλος.
Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) με αντίπαλο την Πάφο, ενώ Σλάβια Πράγας και Μπόντο Γκλιμτ έδωσαν θέαμα μένοντας όμως στο 2-2.
Στα βραδινά ματς, η Λίβερπουλ πήρε άλλη μία νίκη στο φινάλε επικρατώντας της Ατλέτικο με 3-2, η Μπάγερν νίκησε με 3-1 την Τσέλσι στη Βαυαρία, η Ίντερ πέρασε από την Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ με 2-0, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν είχε εύκολο έργο με την Αταλάντα, διαλύοντάς τη με 4-0.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 16/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2
Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3
Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3
Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1
Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0
Τετάρτη 17/9
Ολυμπιακός-Πάφος 0-0
Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2
Άγιαξ-Ίντερ 0-2
Μπάγερν-Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0
Πέμπτη 18/9
19:45 Κλαμπ Μπριζ-Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι
22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι
22:00 Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ
Η βαθμολογία στη League Phase του Champions League
Επόμενη αγωνιστική (2η):
Τρίτη 30/9
19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ
19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα
22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας
22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ
22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ
22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ
22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου
Τετάρτη 1/10
19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη
19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ
22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός
22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν
22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο
22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους
