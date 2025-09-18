Champions League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη League Phase (pic)

Το Champions League έχει επιστρέψει αυτή την εβδομάδα με την πρώτη αγωνιστική της League Phase να έχει χωριστεί σε τρεις μέρες και σήμερα ολοκληρώθηκε το δεύτερο σκέλος.

Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) με αντίπαλο την Πάφο, ενώ Σλάβια Πράγας και Μπόντο Γκλιμτ έδωσαν θέαμα μένοντας όμως στο 2-2.

Στα βραδινά ματς, η Λίβερπουλ πήρε άλλη μία νίκη στο φινάλε επικρατώντας της Ατλέτικο με 3-2, η Μπάγερν νίκησε με 3-1 την Τσέλσι στη Βαυαρία, η Ίντερ πέρασε από την Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ με 2-0, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν είχε εύκολο έργο με την Αταλάντα, διαλύοντάς τη με 4-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Άγιαξ-Ίντερ 0-2

Μπάγερν-Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18/9

19:45 Κλαμπ Μπριζ-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ

Η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Επόμενη αγωνιστική (2η):

Τρίτη 30/9

19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα

22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ

22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ

22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ

22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1/10

19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους