Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Champions League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη League Phase (pic)
Ποδόσφαιρο 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:14

Champions League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη League Phase (pic)

Έτσι διαμορφώθηκε η κατάταξη στη League Phase του Champions League μετά και τα αποτελέσματα της Τετάρτης (17/9).

Το Champions League έχει επιστρέψει αυτή την εβδομάδα με την πρώτη αγωνιστική της League Phase να έχει χωριστεί σε τρεις μέρες και σήμερα ολοκληρώθηκε το δεύτερο σκέλος.

Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) με αντίπαλο την Πάφο, ενώ Σλάβια Πράγας και Μπόντο Γκλιμτ έδωσαν θέαμα μένοντας όμως στο 2-2.

Στα βραδινά ματς, η Λίβερπουλ πήρε άλλη μία νίκη στο φινάλε επικρατώντας της Ατλέτικο με 3-2, η Μπάγερν νίκησε με 3-1 την Τσέλσι στη Βαυαρία, η Ίντερ πέρασε από την Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ με 2-0, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν είχε εύκολο έργο με την Αταλάντα, διαλύοντάς τη με 4-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2
Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3
Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3
Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1
Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0
Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2
Άγιαξ-Ίντερ 0-2
Μπάγερν-Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18/9

19:45 Κλαμπ Μπριζ-Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι
22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι
22:00 Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ

Η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Επόμενη αγωνιστική (2η):

Τρίτη 30/9

19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ
19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα
22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας
22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ
22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ
22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ
22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1/10

19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη
19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ
22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός
22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν
22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο
22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους

World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Champions League
Αθλητική Ροή
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)
Champions League 17.09.25

Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)

Στην αντεπίθεση της Πάφου στο 69ο λεπτό, Ιστβάν Κόβακς, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ταρέμι για το φάουλ που έκανε στον Ζάζα, όμως η παρέμβαση του VAR γλίτωσε τον Ρουμάνο ρέφερι από ένα πολύ σοβαρό λάθος...

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που περιλαμβάνει και πυρηνικά όπλα
Μέση Ανατολή 18.09.25

Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν και με... πυρηνικά

«Επίθεση εναντίον του Πακιστάν ή της Σαουδικής Αραβίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών», προβλέπει η αμοιβαία αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο χώρες.

Σύνταξη
Πολωνία: Παραδέχονται επίσημα ότι το σπίτι χτυπήθηκε από πολωνικό πύραυλο και όχι από ρωσικό drone
Επίσημη παραδοχή 18.09.25

Το παραμύθι... με το ρωσικό drone που έγινε πολωνικός πύραυλος

Η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου ότι ένα σπίτι επλήγη στην Πολωνία από ρωσικό drone δεν ήταν και τόσο... ακριβής, αφού αποκαλύπτεται επίσημα, πλέον, ότι επρόκειτο για πολωνικό πύραυλο.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 18.09.25

Οργή για τον θάνατο νοσηλευτή από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή.

Σύνταξη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί
Κόσμος 17.09.25

Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
