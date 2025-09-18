Υπερθέαμα: Γκολ και στιγμιότυπα από τα παιχνίδια του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο από τα τρία κομμάτια της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός και Πάφος έμειναν στο 0-0, ενώ ισόπαλο έληξε και το Σλάβια Πράγα – Μπόντο Γκλιμτ (2-2), που διεξήχθη την ίδια ώρα. Στα βραδινά ματς, η Μπάγερν νίκησε με 3-1 την Τσέλσι, η Παρί με 4-0 την Αταλάντα, η Λίβερπουλ με 3-2 την Ατλέτικο και η Ίντερ με 2-0 τον Αγιαξ.

Πήρε το ντέρμπι η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε της Τσέλσι με 3-1 και μπήκε με το… δεξί στο Champions League. Δύο γκολ ο Κέιν (27’, 63’), αυτογκόλ από τον Τσαλόμπα (20’) – Πάλμερ το μοναδικό τέρμα των Λονδρέζων (29’).

Ο Φαν Ντάικ «λύτρωσε» τη Λίβερπουλ

Ματσάρα στο Άνφιλντ, με την Λίβερπουλ να παίρνει τη νίκη απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2 χάρη στο γκολ του Φαν Ντάικ στο 90+3′. Ρόμπερτσον στο 4’ και Σαλάχ στο 6’ τα άλλα δύο γκολ για τους Reds, Γιορέντε στο 45+3’ και στο 81′ για τους Μαδριλένους.

Εύκολο βράδυ για την Παρί

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Παρί το παιχνίδι με την Αταλάντα, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να επικρατούν εύκολα με 4-0. Μαρκίνιος (3’), Κβαρατσχέλια (39’), Μέντες (51’) και Γκονζάλο Ράμος (90+1′) τα γκολ για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Τρίποντο για την Ιντερ

Διπλό για την Ίντερ στο Άμστερνταμ, με τους Νερατζούρι να επικρατούν του Άγιαξ με 2-0. Πρωταγωνιστής ο Τουράμ, που πέτυχε δύο γκολ (42’, 47’).

Ισοπαλία στο Φάληρο

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Πάφο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι και είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους.

«Χ» στην Πράγα

Γκολ και θέαμα στην Τσεχία, με την Σλάβια Πράγας και την Μπόντο Γκλιμτ να σκοράρουν από δύο γκολ και να παίρνουν από έναν βαθμό. Δύο γκολ πέτυχε ο Εμποντζί για τους Τσέχους (23’, 74’), από ένα οι Μπασί (78’) και Φετ (90’) για τους Νορβηγούς.

Όλα τα γκολ της Τρίτης (16/9)

Διπλό για την Άρσεναλ

Με γκολ των Μαρτινέλι (72’) και Τροσάρντ (87’), η Αρσεναλ επικράτησε στο «Σαν Μαμές» της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 και μπήκε με το… δεξί στη διοργάνωση.

Ιστορική νίκη για την Ουνιόν Σεν – Σιλουάζ

Εκτός έδρας νίκη και για την Ουνιόν Σεν-Σιλουάζ, που κέρδισε στην Ολλανδία την Αϊντχόφεν με 3-1. Ντέιβιντ (9′ πεν.), Ελ Χατζ (39′) και ΜακΆλιστερ τα γκολ για την βέλγικη ομάδα, που συνδύασε με νίκη το παρθενικό της παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι Ολλανδοί μείωσαν σε 1-3 με τον Φαν Μπόμελ στο 90’.

Δύσκολη νίκη για την Ρεάλ Μαδρίτης

Δυσκολεύτηκε απέναντι στην μαχητική Μαρσέιγ η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στο τέλος πήρε τη νίκη με 2-1. Δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι για τον Εμπαπέ (29’, 61’). Οι Μασσαλοί είχαν προηγηθεί στο 22’ με τον Γουεά. Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Καρβαχάλ στο 72’.

«Θρίλερ» στο Τορίνο

Ματσάρα στο Τορίνο, με τις Γιουβέντους και Ντόρτμουντ να έρχονται ισόπαλες 4-4. Αντεγέμι (52’), Νμετσά (65’), Κούτο (74’) και Μπενσεμπαΐνι (86’) τα γκολ για τους Γερμανούς. Γιλντίζ (63’), Βλάχοβιτς (67’) τα αντίστοιχα για τους ηττημένους. Δύο γκολ ο Βλάχοβιτς (67′, 90+4′), από ένα οι Γιλντίζ (63′) και Κέλι (90+6′) για τους Ιταλούς.

Σοκ για την Μπενφίκα

Η Μπενφίκα μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 της Καραμπάγκ στη Λισαβόνα, χάρη στα γκολ των Μπαρενεχέα (6’) και Παυλίδη (16’’) αλλά οι Αζέροι γύρισαν τούμπα το παιχνίδι και με γκολ των Αντράντε (30’), Ντουράν (48’) και Κασχούκ (86’) επικράτησαν με 3-2.

Τρίποντο για την Τότεναμ

Με αυτογκόλ του Λουίζ Τζούνιορ στο 4’, η Τότεναμ έκαμψε την αντίσταση της Βιγιαρεάλ και ξεκίνησε με νίκη το φετινό Champions League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Άγιαξ-Ίντερ 0-2

Μπάγερν-Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0

Η βαθμολογία:

Πέμπτη 18/9

19:45 Κλαμπ Μπριζ-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ

Επόμενη αγωνιστική (2η):

Τρίτη 30/9

19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα

22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ

22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ

22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ

22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1/10

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους