«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπουργκ στην Bundesliga και υποβιβάστηκε από την Πάντερμπορν στα μπαράζ παραμονής, με αποτέλεσμα το μέλλον του Έλληνα αμυντικού να είναι πλέον μακριά από τους «λύκους».

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ απασχολεί εδώ και καιρό όλα τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης και με τον υποβιβασμό άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για να αποχωρήσει και η Λίβερπουλ κοιτάζει όλο και πιο ζεστά την απόκτηση του.

Ο Έλληνας στόπερ βρίσκεται εδώ και μήνες στο μεταγραφικό μικροσκόπιο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Λίβερπουλ να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του πολύ καιρό.

Ψάχνεται η Λίβερπουλ για στόπερ – Αρέσει ο Κουλιεράκης

Οι «κόκκινοι» εξακολουθούν να εξετάζουν λύσεις για το κέντρο της άμυνάς τους, καθώς δεν προχώρησε η υπόθεση του Μαρκ Γκεχί, ενώ ο τραυματισμός του Τζιοβάνι Λεόνι δημιούργησε νέα δεδομένα στον σχεδιασμό της ομάδας του Άρνε Σλοτ. Παρά την απόκτηση του Τζέρεμι Ζακέ, η Λίβερπουλ αναζητά ακόμη μία αξιόπιστη επιλογή για τα μετόπισθεν.

Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων και από το Anfield Watch, η Λίβερπουλ καλείται να κινηθεί με προσοχή στο οικονομικό κομμάτι, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για στοχευμένες επιλογές στο μεταγραφικό παζάρι.