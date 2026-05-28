Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο ανακατεύει ξανά την τράπουλα και προκαλεί ήδη έντονη ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ACTION24, μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η δυναμική της ΕΛΑΣ αποδεικνύει πως «ο πήχης μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά. Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή».

Ο κ. Νυφούδης, εξηγώντας πού απευθύνεται η ΕΛΑΣ, ανέφερε πως «ο κόσμος που ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ είναι κόσμος που μας αφορά. Κι όχι μόνο μας αφορά, είναι ο κόσμος που θέλουμε να πείσουμε για να μας ψηφίσει».

Σε ερώτηση που δέχτηκε, μάλιστα, για το αν υπάρχει πολιτική γειτνίαση της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Νυφούδης τόνισε πως «εμείς εκφράζουμε την αριστερά, ακούμε το κέντρο, διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι θα ικανοποιήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και του κέντρου, αλλά φυσικά ακούγοντας την κοινωνία, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή».

«Βάζεις όλο σου τον εαυτό και πας για να κερδίσεις»

«Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έχει χειριστεί τον τελευταίο χρόνο το πολιτικό του κεφάλαιο, ακούγοντας την Ελλάδα, φεύγοντας από την ασφάλεια ενός πρώην πρωθυπουργού που θα εκλεγόταν πάντα και θα ήταν στα πίσω έδρανα, βάζοντας τον εαυτό του πάλι στην κρίση (σ.σ. των πολιτών) αλλά ακούγοντας την κοινωνία που έχει ανάγκη και βλέποντας τα υπόλοιπα κόμματα, από τα οποία κανένα δεν έχει πείσει αρκετά – και βλέπαμε το χάσμα των κομμάτων που υπήρχαν μέχρι χθες με τη ΝΔ – βλέπουμε λοπιπόν έναν Αλέξη Τσίπρα να ξαναμπαίνει στο προσκήνιο και να προσπαθεί να ανασυνθέσει, να ανακατέψει την τράπουλα και φυσικά να κοντράρουμε τη ΝΔ στο επίπεδο που θα φανεί τους επόμενους μήνες», επισήμανε.

Όσο για το πού μπαίνει ο πήχης για την «ομάδα» Τσίπρα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν μπορείς να έχεις μια ομάδα, να μπαίνεις στο παιχνίδι και να πηγαίνεις για να χάσεις. Βάζεις όλο σου τον εαυτό και πας για να κερδίσεις».

Για να καταλήξει πως «η μεγάλη νίκη που είδαμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι με ένα κόμμα, το οποίο έχει μία μέρα ζωής, ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρνει να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση. Άρα, εκ των πραγμάτων, ξαφνικά αρχίζει η ΝΔ και ανησυχεί έντονα».