Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 28 Μαΐου 2026, 12:24

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η επίθεση που εξαπέλυσαν κυβερνητικές πηγές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα το ίδιο βράδυ μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος, μαρτυρά το γεγονός ότι στο μέγαρο Μαξίμου βλέπουν πως η επίσημη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο διαμορφώνει ήδη ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο δρόμο προς τις εκλογές και κάνει την κυβέρνηση να παρακολουθεί τις εξελίξεις θορυβημένη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in, πέραν των πρώτων δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο Μαξίμου έχουν στα χέρια τους κρυφές κυλιόμενες μετρήσεις που δίνουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τη δεύτερη θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικά στελέχη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ήδη βλέπουν τον πρώην πρωθυπουργό ως κεντρικό τους αντίπαλο στην πορεία προς τις εκλογές, θεωρώντας ότι βάζει μία νέα πίστα για την κυβέρνηση όσον αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης των πολιτικών της αντιπάλων.

Βλέπουν αυξητική τάση στα ποσοστά

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν κατατάσσουν το κόμμα του Αλ. Τσίπρα στην κατηγορία των καινούργιων κομμάτων που όσο ακόμα είναι πρωτοεμφανιζόμενα καταγράφονται με υψηλότερα ποσοστά, αλλά όσο τρίβονται με την πραγματικότητα τα ποσοστά αυτά πέφτουν, όπως στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι θα γίνει με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αντιθέτως, για το νέο κόμμα του Αλ. Τσίπρα, τα ίδια κυβερνητικά στελέχη λένε ότι δεν πρόκειται για μία άγνωστη πολιτική δύναμη, αλλά για ένα κόμμα όπου «ξέρεις ποιο είναι το προϊόν» και εκτιμούν ότι μπορεί από εδώ και πέρα τα ποσοστά του να μεγαλώνουν όσο θα εγκαθιδρύεται η οπτική ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο χώρο της αντιπολίτευσης που να εμφανίζεται ότι μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό αντίπαλο πόλο απέναντι στη ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη.

Φόβοι και προσδοκίες

Και εδώ έρχεται η παράμετρος του τι μπορεί να προκαλέσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) του Αλ. Τσίπρα στην κυβέρνηση. Τόσο κυβερνητικά στελέχη, όσο και βουλευτές της ΝΔ, από τη μία θεωρούν ότι αν ανέβει λίγο, τότε μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά για το ακροατήριο της ΝΔ. Αλλά από την άλλη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναγνωρίζουν ότι όσο ανεβαίνει το επίπεδο του αντιπάλου σου, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα για σένα. Ως εκ τούτου φοβούνται ότι αν το κόμμα του Αλ. Τσίπρα ανέβει πολύ τότε θα καταστεί ένας επικίνδυνος αντίπαλος για το Μαξίμου. Και στην κυβέρνηση λένε ότι τον αντίπαλο δεν τον επιλέγεις, αλλά τον διαμορφώνει η πραγματικότητα.

Εξ ου και ήδη ξεκίνησαν οι σκληρές επιθέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προς τον Αλέξη Τσίπρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί (OPEN) τον πρώην πρωθυπουργό για «ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες» και τον Άδωνη Γεωργιάδη να πλειοδοτεί σε επιθετικότητα, αποκαλώντας τον Αλ. Τσίπρα «επαναστάτη του κουραμπιέ», κατηγορώντας τον  ότι «έχει κάνει έναν αχταρμά, εμφυλιοπολεμικό, επαναστατικό, δεκεμβριανό, το οποίο τελικά δεν απευθύνεται σε κανέναν» (Real FM).

Ωστόσο βουλευτές της ΝΔ επικρίνουν την τακτική αυτή των επιθέσεων σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θεωρούν ότι όσο η κυβέρνηση του επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο, αντί να τον πλήττει τον καθιστά πιο συμπαθή στους πολίτες και τον ανεβάζει.

Επιχείρηση απαξίωσης

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να απαξιώσει το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας: «Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό δεν το ξέρουμε, αλλά, μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μία θεαματική «βουτιά» στο παρελθόν παρά μία συζήτηση για το μέλλον», ενώ μίλησε για «έναν κατακερματισμένο χώρο στην αντιπολίτευση» και για «μεγάλη αναταραχή ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί», λέγοντας ότι το «”να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός” δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση».

Έδειξε έτσι και την τακτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση απέναντι στα νέα και τα ήδη υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα με τις επιθέσεις στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλ. Τσίπρα ή τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη που δεν παύει να αποτελεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Μαξίμου αναμένεται να εξακολουθεί να μιλάει για «Βαβέλ» και για πολυκερματισμό στο χώρο της αντιπολίτευσης και να προωθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί απουσίας εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ.

Αλλά κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι το αφήγημα αυτό δε μπορεί να πάει μακριά και όσο ο πολυκερματισμός στην αντιπολίτευση θα περιορίζεται τόσο αυτό θα εξασθενεί. Εξ ου και ήδη φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο γίνονται τώρα πιο δυνατές, με το επιχείρημα να προλάβει ο πρωθυπουργός τη δυναμική του κόμματος του Αλ. Τσίπρα.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.05.26 Upd: 12:41

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Μητσοτάκη και Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή είπε, αποκλείοντας εκ νέου συνεργασία με τη ΝΔ

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Πολιτική 28.05.26

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Πολιτική 28.05.26

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ
Πολιτική 28.05.26

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) φαίνεται πως ήδη έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις (κυλιόμενες και μη). Τι βλέπει το Μαξίμου και γιατί βάζει απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα.

ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
«Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»: Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ
Πολιτική 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας μάζεψε ξανά χιλιάδες κόσμου και ανακοίνωσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στη σκιά της Ακρόπολης. Ποιες ήταν οι «φυλές» που τον ακολούθησαν, τι περιμένουν για το μέλλον τους και τι είπαν στο in.

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα
Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Γιασάρ Γκιουλέρ ανεβάζει τους τόνους και κάνει λόγο για προσπάθεια τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιμένει στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση
Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

«Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα», υποστηρίξει ο Κώστας Τσουκαλάς για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% - Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας

«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

