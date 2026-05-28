Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Η επίθεση που εξαπέλυσαν κυβερνητικές πηγές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα το ίδιο βράδυ μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος, μαρτυρά το γεγονός ότι στο μέγαρο Μαξίμου βλέπουν πως η επίσημη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο διαμορφώνει ήδη ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο δρόμο προς τις εκλογές και κάνει την κυβέρνηση να παρακολουθεί τις εξελίξεις θορυβημένη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in, πέραν των πρώτων δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο Μαξίμου έχουν στα χέρια τους κρυφές κυλιόμενες μετρήσεις που δίνουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τη δεύτερη θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικά στελέχη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ήδη βλέπουν τον πρώην πρωθυπουργό ως κεντρικό τους αντίπαλο στην πορεία προς τις εκλογές, θεωρώντας ότι βάζει μία νέα πίστα για την κυβέρνηση όσον αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης των πολιτικών της αντιπάλων.

Βλέπουν αυξητική τάση στα ποσοστά

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν κατατάσσουν το κόμμα του Αλ. Τσίπρα στην κατηγορία των καινούργιων κομμάτων που όσο ακόμα είναι πρωτοεμφανιζόμενα καταγράφονται με υψηλότερα ποσοστά, αλλά όσο τρίβονται με την πραγματικότητα τα ποσοστά αυτά πέφτουν, όπως στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι θα γίνει με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αντιθέτως, για το νέο κόμμα του Αλ. Τσίπρα, τα ίδια κυβερνητικά στελέχη λένε ότι δεν πρόκειται για μία άγνωστη πολιτική δύναμη, αλλά για ένα κόμμα όπου «ξέρεις ποιο είναι το προϊόν» και εκτιμούν ότι μπορεί από εδώ και πέρα τα ποσοστά του να μεγαλώνουν όσο θα εγκαθιδρύεται η οπτική ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο χώρο της αντιπολίτευσης που να εμφανίζεται ότι μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό αντίπαλο πόλο απέναντι στη ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη.

Φόβοι και προσδοκίες

Και εδώ έρχεται η παράμετρος του τι μπορεί να προκαλέσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) του Αλ. Τσίπρα στην κυβέρνηση. Τόσο κυβερνητικά στελέχη, όσο και βουλευτές της ΝΔ, από τη μία θεωρούν ότι αν ανέβει λίγο, τότε μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά για το ακροατήριο της ΝΔ. Αλλά από την άλλη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναγνωρίζουν ότι όσο ανεβαίνει το επίπεδο του αντιπάλου σου, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα για σένα. Ως εκ τούτου φοβούνται ότι αν το κόμμα του Αλ. Τσίπρα ανέβει πολύ τότε θα καταστεί ένας επικίνδυνος αντίπαλος για το Μαξίμου. Και στην κυβέρνηση λένε ότι τον αντίπαλο δεν τον επιλέγεις, αλλά τον διαμορφώνει η πραγματικότητα.

Εξ ου και ήδη ξεκίνησαν οι σκληρές επιθέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προς τον Αλέξη Τσίπρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί (OPEN) τον πρώην πρωθυπουργό για «ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες» και τον Άδωνη Γεωργιάδη να πλειοδοτεί σε επιθετικότητα, αποκαλώντας τον Αλ. Τσίπρα «επαναστάτη του κουραμπιέ», κατηγορώντας τον ότι «έχει κάνει έναν αχταρμά, εμφυλιοπολεμικό, επαναστατικό, δεκεμβριανό, το οποίο τελικά δεν απευθύνεται σε κανέναν» (Real FM).

Ωστόσο βουλευτές της ΝΔ επικρίνουν την τακτική αυτή των επιθέσεων σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θεωρούν ότι όσο η κυβέρνηση του επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο, αντί να τον πλήττει τον καθιστά πιο συμπαθή στους πολίτες και τον ανεβάζει.

Επιχείρηση απαξίωσης

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να απαξιώσει το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας: «Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό δεν το ξέρουμε, αλλά, μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μία θεαματική «βουτιά» στο παρελθόν παρά μία συζήτηση για το μέλλον», ενώ μίλησε για «έναν κατακερματισμένο χώρο στην αντιπολίτευση» και για «μεγάλη αναταραχή ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί», λέγοντας ότι το «”να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός” δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση».

Έδειξε έτσι και την τακτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση απέναντι στα νέα και τα ήδη υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα με τις επιθέσεις στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλ. Τσίπρα ή τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη που δεν παύει να αποτελεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Μαξίμου αναμένεται να εξακολουθεί να μιλάει για «Βαβέλ» και για πολυκερματισμό στο χώρο της αντιπολίτευσης και να προωθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί απουσίας εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ.

Αλλά κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι το αφήγημα αυτό δε μπορεί να πάει μακριά και όσο ο πολυκερματισμός στην αντιπολίτευση θα περιορίζεται τόσο αυτό θα εξασθενεί. Εξ ου και ήδη φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο γίνονται τώρα πιο δυνατές, με το επιχείρημα να προλάβει ο πρωθυπουργός τη δυναμική του κόμματος του Αλ. Τσίπρα.