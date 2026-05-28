Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Γραπτή ερώτηση στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητά διευκρινίσεις για τον πρωτοφανή κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων «με ευθύνη της κυβέρνησης», κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως επισημαίνει, «η χώρα μας βρίσκεται για πρώτη φορά, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενεργοποίησης διαδικασιών απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, λόγω παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου».

Στις 22 Μαΐου 2026, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισήμανε σοβαρές παραβιάσεις που πλήττουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της EPPO στην Ελλάδα και έθεσε ρητά το ζήτημα στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Στην επιστολή της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής, Λάουρα Κοβέσι, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας θεσπίζοντας ειδική (ευνοϊκή) διαδικασία για κακουργήματα βουλευτών, την ίδια στιγμή που το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αρνείτο να αναγνωρίσει την απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κάνει λόγο για «αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα», για «αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της» και για «σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ)».

Τα ερωτήματα Φαραντούρη στην Κομισιόν

Στην γραπτή ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νικόλας Φαραντούρης, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση και να απαντήσει συγκεκριμένα:

α) Αν έχει μελετήσει την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

β) Πώς αξιολογεί τις νομοθετικές τροποποιήσεις και τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

γ) Τι μέτρα προτίθεται να προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση για την άρση των σοβαρών ανησυχιών.

Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο κ. Φαραντούρης τονίζει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα», προειδοποιώντας πως «για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής μας πορείας, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει κοινοτικούς πόρους εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης».

«Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει άμεσα τις προσπάθειες συγκάλυψης σκανδάλων και την ευνοϊκή μεταχείριση υπουργών και βουλευτών από τη Δικαιοσύνη, για να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για τους πολίτες και την ανάπτυξη της χώρας», σημειώνει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως «η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να πληρώσει το τίμημα της κυβερνητικής αυθαιρεσίας».