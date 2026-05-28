Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28 Μαΐου 2026, 15:12

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Γραπτή ερώτηση στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητά διευκρινίσεις για τον πρωτοφανή κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων «με ευθύνη της κυβέρνησης», κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως επισημαίνει, «η χώρα μας βρίσκεται για πρώτη φορά, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενεργοποίησης διαδικασιών απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, λόγω παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου».

Στις 22 Μαΐου 2026, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισήμανε σοβαρές παραβιάσεις που πλήττουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της EPPO στην Ελλάδα και έθεσε ρητά το ζήτημα στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Στην επιστολή της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής, Λάουρα Κοβέσι, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας θεσπίζοντας ειδική (ευνοϊκή) διαδικασία για κακουργήματα βουλευτών, την ίδια στιγμή που το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αρνείτο να αναγνωρίσει την απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κάνει λόγο για «αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα», για «αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της» και για «σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ)».

Τα ερωτήματα Φαραντούρη στην Κομισιόν

Στην γραπτή ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νικόλας Φαραντούρης, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση και να απαντήσει συγκεκριμένα:

α) Αν έχει μελετήσει την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

β) Πώς αξιολογεί τις νομοθετικές τροποποιήσεις και τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

γ) Τι μέτρα προτίθεται να προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση για την άρση των σοβαρών ανησυχιών.

Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο κ. Φαραντούρης τονίζει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα», προειδοποιώντας πως «για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής μας πορείας, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει κοινοτικούς πόρους εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης».

«Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει άμεσα τις προσπάθειες συγκάλυψης σκανδάλων και την ευνοϊκή μεταχείριση υπουργών και βουλευτών από τη Δικαιοσύνη, για να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για τους πολίτες και την ανάπτυξη της χώρας», σημειώνει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως «η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να πληρώσει το τίμημα της κυβερνητικής αυθαιρεσίας».

Ακίνητα
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Σύνταξη
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Γιάννης Μπασκάκης
Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.05.26 Upd: 12:41

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Μητσοτάκη και Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή είπε, αποκλείοντας εκ νέου συνεργασία με τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Πολιτική 28.05.26

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Σύνταξη
Απ’ το Θησείο στο… ταμείο – Δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ
in Confidential 28.05.26

Το κόμμα Τσίπρα και οι αντιδράσεις, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά ή το κέντρο. Το Μαξίμου υπολογίζει τον πρώην πρωθυπουργό περισσότερο απ' όσο δείχνει. Τα άγχη του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Πολιτική 28.05.26

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ
Πολιτική 28.05.26

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) φαίνεται πως ήδη έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις (κυλιόμενες και μη). Τι βλέπει το Μαξίμου και γιατί βάζει απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ
Πολιτική 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας μάζεψε ξανά χιλιάδες κόσμου και ανακοίνωσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στη σκιά της Ακρόπολης. Ποιες ήταν οι «φυλές» που τον ακολούθησαν, τι περιμένουν για το μέλλον τους και τι είπαν στο in.

Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Σύνταξη
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Βόλεϊ 28.05.26

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Εντυπωσιακό κατόρθωμα 28.05.26

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

Σύνταξη
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νοσηλευτές: Δραματική υποστελέχωση στην Ελλάδα – «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»
Κραυγή αγωνίας 28.05.26

«Μόνο στους νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 - 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη», σημειώνει ο Λάμπρος Μπίζας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Σύνταξη
Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»
«Χάσαμε» 28.05.26

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Λουκάς Καρνής
Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 28.05.26

Η αρχική πρόθεση των ανθρώπων της Εθνικής Βραζιλίας να υποτιμήσουν τον τραυματισμό του Νεϊμάρ στην προπόνηση φαίνεται πως δεν... πήγε και πολύ καλά, αφού ο 34χρονος έφυγε για το νοσοκομείο και τα ΜΜΕ της χώρας μεταδίδουν την έντονη ανησυχία όλων στη «σελεσάο».

Άκης Στρατόπουλος
Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων
Κόσμος 28.05.26

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας

Σύνταξη
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Σύνταξη
Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Κινητοποίηση 28.05.26

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Τι συνέβη 28.05.26

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Σύνταξη
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

