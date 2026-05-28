H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καθηλώνει πύραυλο της SpaceX μετά από «ατύχημα»

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ – FAA καθήλωσε προσωρινά τον πύραυλο Starship – Super Heavy της SpaceX αναφέροντας πως «η επανέναρξη των πτήσεων του οχήματος Starship-Super Heavy εξαρτάται από την απόφαση της FAA ότι κανένα σύστημα, διαδικασία ή μέθοδος που σχετίζεται με το ατύχημα δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια».

Παρά τους πανηγυρισμούς των εργαζομένων και τις αναφορές πως «όλα πήγαν σύμφωνα με το πρόγραμμα», φαίνεται πως δεν ήταν ακριβώς αυτή η υπόθεση, με τον πιο ακριβό πυροτέχνημα της ιστορίας να ανατινάσσεται με μια εντυπωσιακή έκρηξη εν μέσω… ουρλιαχτών χαράς.

Μόλις πέντε ημέρες μετά την πρώτη του πτήση, ο γιγαντιαίος πύραυλος Starship V3 της SpaceX έχει τεθεί και επίσημα εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με το Space. Η FAA μόλις χαρακτήρισε την εκτόξευση του Starship V3 στις 22 Μαΐου ως ατύχημα και απαιτεί τη διεξαγωγή έρευνας πριν το τεράστιο όχημα μπορέσει να ξαναπετάξει.

Το Starship αποτελείται από δύο στοιχεία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι πλήρως και γρήγορα επαναχρησιμοποιήσιμα, έναν προωθητήρα πρώτου σταδίου που ονομάζεται Super Heavy και ένα διαστημικό σκάφος ανώτερου σταδίου γνωστό ως Starship, ή Ship για συντομία.

Η SpaceX πιστεύει ότι το Starship — ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος φορέας εκτόξευσης που κατασκευάστηκε ποτέ — θα φέρει επανάσταση στις διαστημικές πτήσεις, καθιστώντας οικονομικά εφικτή την αποίκιση του Άρη και άλλα φιλόδοξα εγχειρήματα εξερεύνησης.

Η νέα έκδοση V3, ύψους 124,4 μέτρων, αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού του οράματος. Είναι η πρώτη έκδοση του Starship ικανή για πτήσεις στο βαθύ διάστημα, σύμφωνα με την SpaceX, και θα μεταφέρει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης στην αποστολή Artemis 4 της NASA στα τέλη του 2028, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο.

Liftoff of Starship on its twelfth flight test pic.twitter.com/I7N0zYIqkH — SpaceX (@SpaceX) May 23, 2026

Η FAA χαρακτήρισε την προσθαλάσσωση του πυραύλου της SpaceX ως ατύχημα

Έτσι, η υποτροχιακή δοκιμαστική πτήση της περασμένης εβδομάδας — η 12η συνολικά για το πρόγραμμα Starship — ήταν πολύ σημαντική για την εταιρεία. Πήγε καλά από τις περισσότερες απόψεις.

Για παράδειγμα, το Starship ανέβασε με επιτυχία 20 ψεύτικους δορυφόρους διαδικτύου Starlink, καθώς και δύο πραγματικούς Starlink εξοπλισμένους με κάμερες για να καταγράψουν την θερμική ασπίδα του οχήματος στο διάστημα. Και το ανώτερο στάδιο επέζησε της επανεισόδου του στην ατμόσφαιρα της Γης σε καλή κατάσταση, πραγματοποιώντας μια ομαλή, ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο «Super Heavy» επρόκειτο να πραγματοποιήσει μια ομαλή προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού. Ωστόσο, ο ενισχυτής δεν μπόρεσε να εκτελέσει τις αναφλέξεις κινητήρα που απαιτούνταν για αυτή την ελεγχόμενη επιστροφή και κατέληξε να «υποστεί μια σκληρή προσθαλάσσωση» στον Κόλπο, όπως ανέφερε η SpaceX σε ενημέρωση για την αποστολή.

Η FAA χαρακτήρισε αυτό το αποτέλεσμα ως ατύχημα και ζητά από την εταιρεία να διεξαγάγει έρευνα για τα αίτια του. «Η FAA θα εποπτεύει την έρευνα υπό την ηγεσία της SpaceX, θα συμμετέχει σε κάθε βήμα της διαδικασίας και θα εγκρίνει την τελική έκθεση της SpaceX, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διορθωτικών μέτρων», έγραψαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας στην σημερινή ενημέρωση.

SpaceX’s Starship rocket just successfully performed a flip maneuver and precisely splashed down on target in the Indian Ocean next to a buoy with @Starlink on it. The SpaceX team ends the stream with a “USA! USA! USA!” chant 🇺🇸 pic.twitter.com/rKwFHda4Jc — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 22, 2026

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η έρευνα. Ωστόσο, δεν είναι πιθανή σε σημαντική καθυστέρηση, καθώς η SpaceX τείνει να εργάζεται γρήγορα. Για παράδειγμα, η απαγόρευση πτήσεων από την FAA για τον βασικό πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας τον περασμένο Φεβρουάριο διήρκεσε μόλις τέσσερις ημέρες.