H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καθηλώνει πύραυλο της SpaceX μετά από «ατύχημα»
Διάστημα 28 Μαΐου 2026, 03:48

Η FAA απαγορεύει τις πτήσεις του υπερμεγέθους πυραύλου Starship V3 της SpaceX μετά το «ατύχημα» της πτήσης 12

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ – FAA καθήλωσε προσωρινά τον πύραυλο Starship – Super Heavy της SpaceX αναφέροντας πως «η επανέναρξη των πτήσεων του οχήματος Starship-Super Heavy εξαρτάται από την απόφαση της FAA ότι κανένα σύστημα, διαδικασία ή μέθοδος που σχετίζεται με το ατύχημα δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια».

Παρά τους πανηγυρισμούς των εργαζομένων και τις αναφορές πως «όλα πήγαν σύμφωνα με το πρόγραμμα», φαίνεται πως δεν ήταν ακριβώς αυτή η υπόθεση, με τον πιο ακριβό πυροτέχνημα της ιστορίας να ανατινάσσεται με μια εντυπωσιακή έκρηξη εν μέσω… ουρλιαχτών χαράς.

Μόλις πέντε ημέρες μετά την πρώτη του πτήση, ο γιγαντιαίος πύραυλος Starship V3 της SpaceX έχει τεθεί και επίσημα εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με το Space. Η FAA μόλις χαρακτήρισε την εκτόξευση του Starship V3 στις 22 Μαΐου ως ατύχημα και απαιτεί τη διεξαγωγή έρευνας πριν το τεράστιο όχημα μπορέσει να ξαναπετάξει.

Το Starship αποτελείται από δύο στοιχεία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι πλήρως και γρήγορα επαναχρησιμοποιήσιμα, έναν προωθητήρα πρώτου σταδίου που ονομάζεται Super Heavy και ένα διαστημικό σκάφος ανώτερου σταδίου γνωστό ως Starship, ή Ship για συντομία.

Η SpaceX πιστεύει ότι το Starship — ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος φορέας εκτόξευσης που κατασκευάστηκε ποτέ — θα φέρει επανάσταση στις διαστημικές πτήσεις, καθιστώντας οικονομικά εφικτή την αποίκιση του Άρη και άλλα φιλόδοξα εγχειρήματα εξερεύνησης.

Η νέα έκδοση V3, ύψους 124,4 μέτρων, αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού του οράματος. Είναι η πρώτη έκδοση του Starship ικανή για πτήσεις στο βαθύ διάστημα, σύμφωνα με την SpaceX, και θα μεταφέρει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης στην αποστολή Artemis 4 της NASA στα τέλη του 2028, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο.

Η FAA χαρακτήρισε την προσθαλάσσωση του πυραύλου της SpaceX ως ατύχημα

Έτσι, η υποτροχιακή δοκιμαστική πτήση της περασμένης εβδομάδας — η 12η συνολικά για το πρόγραμμα Starship — ήταν πολύ σημαντική για την εταιρεία. Πήγε καλά από τις περισσότερες απόψεις.

Για παράδειγμα, το Starship ανέβασε με επιτυχία 20 ψεύτικους δορυφόρους διαδικτύου Starlink, καθώς και δύο πραγματικούς Starlink εξοπλισμένους με κάμερες για να καταγράψουν την θερμική ασπίδα του οχήματος στο διάστημα. Και το ανώτερο στάδιο επέζησε της επανεισόδου του στην ατμόσφαιρα της Γης σε καλή κατάσταση, πραγματοποιώντας μια ομαλή, ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο «Super Heavy» επρόκειτο να πραγματοποιήσει μια ομαλή προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού. Ωστόσο, ο ενισχυτής δεν μπόρεσε να εκτελέσει τις αναφλέξεις κινητήρα που απαιτούνταν για αυτή την ελεγχόμενη επιστροφή και κατέληξε να «υποστεί μια σκληρή προσθαλάσσωση» στον Κόλπο, όπως ανέφερε η SpaceX σε ενημέρωση για την αποστολή.

Η FAA χαρακτήρισε αυτό το αποτέλεσμα ως ατύχημα και ζητά από την εταιρεία να διεξαγάγει έρευνα για τα αίτια του. «Η FAA θα εποπτεύει την έρευνα υπό την ηγεσία της SpaceX, θα συμμετέχει σε κάθε βήμα της διαδικασίας και θα εγκρίνει την τελική έκθεση της SpaceX, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διορθωτικών μέτρων», έγραψαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας στην σημερινή ενημέρωση.

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η έρευνα. Ωστόσο, δεν είναι πιθανή σε σημαντική καθυστέρηση, καθώς η SpaceX τείνει να εργάζεται γρήγορα. Για παράδειγμα, η απαγόρευση πτήσεων από την FAA για τον βασικό πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας τον περασμένο Φεβρουάριο διήρκεσε μόλις τέσσερις ημέρες.

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

