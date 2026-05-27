Τι και αν αγωνίζονται στους δύο «αιώνιους» της Ισπανίας, έχοντας δώσει αρκετά ντέρμπι μεταξύ τους. Ο Βινίσιους σε δηλώσεις που έκανε σε ιντερνετική εκπομπή «έσταξε μέλι» Βινίσιους, τονίζοντας πως η Εθνική Ισπανίας συγκαταλέγεται ανάμεσα σε στα φαβορί για την κατάκτηση του επικείμενου Μουντιάλ επειδη στο ρόστερ της διαθέτει τον Λαμίν Γιαμάλ!

«Η εθνική Ισπανίας είναι ανάμεσα στα φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κέρδισε το προηγούμενο Euro και έχει στο ρόστερ της τον Λαμίν Γιαμάλ. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, οι φίλαθλοι πληρώνουν εισιτήρια για παίκτες σαν αυτόν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βινίσιους.