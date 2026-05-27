«Θέλω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης» – Ο Αρσέν Βενγκέρ έστειλε μήνυμα στους Λονδρέζους

Η Άρσεναλ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ, για πρώτη φορά από το 2004 και οι «κανονιέρηδες» έχουν μπροστά τους μιαν ακόμα τεράστια πρόκληση, καθώς θ’ αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.

Η ομάδα του Λονδίνου θα παίξει στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2006, όταν οι πρωτευουσιάνοι κοντραρίστηκαν με την Μπαρτσελόνα αλλά ηττήθηκαν με 2-1 και δεν κατέκτησαν το τρόπαιο.

Ο Αρσέν Βενγκέρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των Λονδρέζων, ήταν στον πάγκο της Άρσεναλ εκείνη την χρονιά, φτάνοντας στην «πηγή» χωρίς όμως να πιει… νερό.

Τώρα, οι gunners είναι ξανά το αουτσάιντερ, όπως ήταν και το 2006, αλλά ο Αλσατός τεχνικός δεν κρύβει την επιθυμία του να δει την Άρσεναλ, πρωταθλήτρια Ευρώπης.

«Θέλω αυτό το τρόπαιο να πάει στο Emirates για λείπει αυτή η κούπα από την Άρσεναλ. Το αγγίξαμε πριν από αρκετά χρόνια, βρεθήκαμε 13 λεπτά μακριά από την κατάκτησή του αλλά δεν τα καταφέραμε.

Θέλω λοιπόν τώρα να δω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης», υποστήριξε ο Βενγκέρ, ο οποίος έμεινε 22 χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου.

«Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να δουλεύεις συνεχώς σε μια ομάδα για να εξασφαλίσεις την πρόοδό της. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για να πετύχει τον μεγάλο στόχο της και η Άρσεναλ» πρόσθεσε ο πρώην προπονητής των «κανονιέρηδων» κι εδώ έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε, πως ο Βενγκέρ δεν θεωρεί αουτσάιντερ την ομάδα του Λονδίνου απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 και αν ήταν να ποντάρω στον νικητή, θα έβαζα τα λεφτά μου στην Άρσεναλ και όχι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Πιστεύω ότι ο σύλλογος αξίζει την κατάκτηση του Champions League γιατί έχει δουλέψει πολύ καλά και η ομάδα της Άρσεναλ έχει μεγάλες δυνατότητες. Όταν ανέλαβα τον πάγκο της ομάδας, η Άρσεναλ είχε μικρή εμπειρία από Champions League.

Μετά όμως είχαμε 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας και τώρα το επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών θα είναι η κατάκτηση του τροπαίου από την Άρσεναλ.

Νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει κι επίσης θεωρώ πως οι gunners έχουν φτιάξει ένα σύνολο που μπορεί να κυριαρχήσει στην Πρέμιερ Λιγκ τα επόμενα χρόνια».