Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με παρωχημένα επιχειρήματα και ένα επαναλαμβανόμενο κλισέ περί επιστροφής στο παρελθόν, ο Παύλος Μαρινάκης και η κυβέρνηση επιχειρούν να αποδομήσουν μία παράταξη που μόλις ξεκινάει και, μάλιστα, με τρόπο δυναμικό, όπως φάνηκε στην χθεσινή παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Το ένα είναι ότι άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό», ισχυρίσθηκε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας την Τετάρτη στο Open. «Είδαμε τον ίδιο πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης» (σ.σ. άλλον περιμένατε;), «ο οποίος προσπάθησε με ένα rebranding, το οποίο κορυφώθηκε με τη χθεσινή εκδήλωση, να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και όλη την υπόλοιπη ας πούμε, διαδικασία που ‘ντύνει’ αυτή την παρουσίαση», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας στο αφήγημα του Μαξίμου περί «rebranding», αλλά χωρίς να απαντά στα κρίσιμα ζητήματα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη από το Θησείο.

«Και το δεύτερο είναι η ίδια, ίσως και πιο έντονη – με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε – ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες», ανέφερε, προκαλώντας κατάπληξη με την αναφορά σε διχαστικά συνθήματα, όταν ο ίδιος εκπροσωπεί την κυβέρνηση του «Μητσοτάκη ή χάος».

Στη συνέχεια, βέβαια, παραδέχθηκε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν «πολλά προβλήματα», λέγοντας ότι το ζητούμενο είναι «να απαντήσουμε στα πολλά προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουν και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη (…) με πολιτικές», ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει «καταφέρει αρκετά», σημειθώνοντας ότι «πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα».

Λίγο πριν φτάσουμε στο τέρμα, δηλαδή, καθώς είναι προφανές ότι η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει ο κ. Μαρινάκης θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει τώρα να αυξήσει ταχύτητα, ενώ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι «επενδύει στην ‘όπισθεν. Στο να γυρίσουμε πίσω’», χωρίς να αποδέχεται ότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης – σε περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία, και η ΕΛΑΣ δεύτερο – θα απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε, στην ουσία, με μισόλογα, για να καταλήξει στο ότι για την ΝΔ «η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και ο μοναδικός στόχος».

«Οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν. Και απαντώντας στην ουσία του ερωτήματός σας, ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που θεωρώ ότι ζητάει η κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς», είπε μάλιστα, εκτιμώντας προφανώς ότι αυτό που πρεσβεύει η ΝΔ των σκαδνάλων ταυτίζεται με αυτό που θεωρεί «ότι ζητάει η κοινωνία».

Για να καταλήξει ότι «κάτι τέτοιο θα ήταν τόσο αντιφατικό, τόσο ουτοπικό, που δεν νομίζω ότι έχει καν νόημα να το συζητήσουμε. Ούτε καν ως μία θεωρία. Είναι ανέφικτο, όπως και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα το οποίο βρέθηκε με διάφορες εκδοχές, είτε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, είτε η ακροδεξιά, το κομμάτι της ακροδεξιάς, που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, με τη λογική τής πάνω και της κάτω πλατείας», επέμεινε ο κ. Μαρινάκης, της κυβέρνησης που έχει μπροστάρηδες τους Γεωργιάδη, Βορίδη και Πλεύρη…

Με «ποιο ΠΑΣΟΚ»… δεν μπορεί να συγκυβερνήσει η ΝΔ

Όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ και στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης, παρατήρησε ότι «με το ΠΑΣΟΚ, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ του ’80, που γέννησε αυτήν τη λογική των εύκολων λύσεων, μας χωρίζει άβυσσος, ιδεολογικά, πολιτικά. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, όταν η χώρα χρειάστηκε μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα και επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου και επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία».

Για να περάσει στο σήμερα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, δίχως να τον κατονομάσει, λέγοντας πως «τώρα, ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, τον υπουργό Οικονομικών της περιόδου που η Ελλάδα με πολύ δύσκολες αποφάσεις κατάφερε και κρατήθηκε όρθια, συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, υιοθετεί μια ρητορική, ένα μέρος μιας ρητορικής, περί συγκάλυψης και ξυλολίων – ε, αυτό το ΠΑΣΟΚ που παίρνει απόφαση στο συνέδριο, με ποιον δεν θα κυβερνήσει, ενώ δεν παίρνει μια απόφαση πώς θα κυβερνήσει, με ποιους θα κυβερνήσει, απαντάει από μόνο του σε αυτό το οποίο λέω εγώ», τα περί αυτοδυναμίας δηλαδή, η οποία, κατά τα άλλα, ισχυρίσθηκε πως δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την «γαλάζια» παράταξη.

Κουβέντα για τους «κεραυνούς» Καραμανλή για τις υποκλοπές

Τέλος, με τα γνωστά επιχειρήματα περί χειρισμού της υπόθεσης από την Δικαιοσύνη και περί «ιδιωτών», ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να απαντήσει στους «κεραυνούς» που εξαπέλυσε κατά του Μεγάρου Μαξίμου για το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Κώστας Καραμανλής, κατά την πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά την ηχηρή απουσία του από το συνέδριο της ΝΔ.

«Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε δήλωση ξεχωριστά, ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Επί της ουσίας του θέματος, δεν το έχουμε υποτιμήσει. Έχει τη σοβαρότητα που έχει και δεν προσπαθούμε να μειώσουμε την αξία της συζήτησης. Όμως αυτό δεν αναιρεί δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίζεται η Δικαιοσύνη και μάλιστα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει εκδώσει μια σειρά από αποφάσεις και σε ανώτατο επίπεδο και σε επίπεδο πρώτου βαθμού ως προς την δίκη των τεσσάρων ιδιωτών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς να λέει τίποτα επί της ουσίας που να απαντά στις αιχμές Καραμανλή.

«Και το δεύτερο δεδομένο είναι, ότι η αντιπολίτευση, εγώ δεν θα αναφερθώ στον κύριο Καραμανλή, γιατί ο κύριος Καραμανλής είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι πιστεύει σε κάθε εμφάνιση που κάνει», όπως είπε, συνεχίζοντας να μιλάει για την αντιπολίτευση και όχι για τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της κυβερνητικής παράταξης, από την οποία, πλέον, ο κ. Καραμανλής κρατάει σαφείς αποστάσεις, όπως φάνηκε με την απουσία του από το «γαλάζιο» συνέδριο.