Τα ανθρωποειδή ρομπότ στην Κίνα αποκτούν αριθμό ταυτότητας για λόγους ασφάλειας

Όλα τα ανθρωποειδή ρομπότ που παράγονται στην Κίνα θα αποκτήσουν έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό προκειμένου να παρακολουθούνται σε όλο τον κύκλο ζωής τους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Όπως ανέφερε το κρατικό κανάλι CCTV, οι αριθμοί ταυτότητας θα επιτρέπουν στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να ελέγχουν τα ρομπότ για κινδύνους ασφάλειας από την ημέρα παραγωγής τους μέχρι να καταλήξουν στην ανακύκλωση.

Έχοντας βάλει στόχο να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στη ρομποτική, η Κίνα εξέδωσε επίσης κανονιοσμούς για τη διαχείριση των ρομπότ και την παρακολούθηση του αναγνωριστικού αριθμού τους, αναμεταδίδει ο Independent.

Ο αριθμός ταυτότητας αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Ξεκινά με έναν διψήφιο κωδικό για την παρακολούθηση των εξαγωγών και συνεχίζει με ένα τετραψήφιο νούμερο που αναγνωρίζει τον κατασκευαστή.

Η ταυτότητα περιλαμβάνει ακόμα έναν εξαψήφιο κωδικό που αναφέρεται στον τύπο του ρομπότ, καθώς και έναν κωδικό 17 ψηφίων που διαφοροποιεί κάθε μεμονωμένο ρομπότ.

Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό έχουν αποκτήσει περισσότερα από 28.000 ανθρωποειδή από 100 κινεζικές εταιρείες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον φορέα Τυποποίησης Ανθρωποειδούς Ρομποτικής και Ενσωματωμένης Νοημοσύνης, ο οποίος υπάγεται στο υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Κίνας.

Τα περισσότερα ανθρωποειδή χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως σε εργαστήρια και εργοτάξια, ωστόσο η Κίνα ετοιμάζεται για την ευρύτερη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό.

Η GigaAI, η Unitree και η Agibot είναι τρεις από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες ρομποτικής. Πρόσφατα η GigaAI λάνσαρε το «πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ γενικής χρήσης», το οποίο φέρεται ικανό να αναλαμβάνει δουλειές του σπιτιού.

Σε διαφημιστικό βίντεο της εταιρείας, το ρομπότ SeeLight S εμφανίζεται να κόβει λαχανικά, να τηγανίζει αβγά και να γεμίσει το πλυντήριο των πιάτων.

To SeeLight S κοστίζει γύρω στα 15.000 δολάρια, θα διατεθεί όμως δωρεάν σε οικογένειες της πόλης Γουχάν για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.