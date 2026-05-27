Μεξικό: Ξεκινούν διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 27 Μαΐου 2026, 21:50

Μεξικό: Ξεκινούν διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Η USMCA, η συμφωνία ανάμεσα σε Μεξικό και ΗΠΑ, επανεξετάζεται κάθε έξι χρόνια

Το Μεξικό και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα στην πόλη του Μεξικού τις επίσημες διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας ΗΠΑ – Μεξικού – Καναδά (USMCA) οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την πίεση των απειλών επιβολής δασμών από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο Οικονομίας του Μεξικού ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου πως πρόκειται για «έναν πρώτο επίσημο κύκλο διαπραγματεύσεων για την προετοιμασία της κοινής αναθεώρησης της συμφωνίας», στην οποία συμμετέχει επίσης ο Καναδάς.

Η USMCA επανεξετάζεται κάθε έξι χρόνια.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ζωτικής σημασίας η συμφωνία με τις ΗΠΑ για την οικονομία του Μεξικού

Αυτή η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας για τη μεξικανική οικονομία, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον βασικό εμπορικό εταίρο και προορισμό του 80% και πλέον των εξαγωγών της, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή.

«Τα μέρη όρισαν τα επόμενα βήματα για να εμβαθύνουν τις συζητήσεις, με στόχο να καταγράψουν απτά αποτελέσματα προς όφελος της περιοχής», προστίθεται στο δελτίο Τύπου.

«Το Μεξικό και οι ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τη διμερή συνεργασία προς όφελος μιας Βόρειας Αμερικής πιο ενοποιημένης, πιο δυναμικής και πιο ισχυρής», τονίζει το μεξικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα επίσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, στην Ουάσινγκτον και την πόλη του Μεξικού, αντίστοιχα.

World
ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26.05.26

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;

Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Στην κορυφή η Ελλάδα

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 24.05.26

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Νέα μελέτη 27.05.26

Η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες

Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας (vids+pics)

Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αντίστροφη μέτρηση 27.05.26

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
«Κυνηγόσκυλο» 27.05.26

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ελλάδα 27.05.26

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά 27.05.26

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)

Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Μέση Ανατολή 27.05.26

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Το παρασκήνιο 27.05.26

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Ελλάδα 27.05.26

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Κόσμος 27.05.26

Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Γαλλίας - Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

«Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»: Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Αμυντική συμφωνία 27.05.26

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
The Verdict 27.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

