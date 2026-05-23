Σκαριόλο για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Δεν βρίσκεσαι κάθε χρόνο σε τελικό, πρέπει να δώσουμε το 100%»
Euroleague 23 Μαΐου 2026, 13:38

Οι δηλώσεις του Σέρχιο Σκαριόλο στη συνέντευξη Τύπου πριν τον μεγάλο τελικό του Final Four.

Ο Ολυμπιακός μετά την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε θα αγωνιστεί την Κυριακή (24/5 21:00) στον τελικό της Euroleague, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης του Σέρχιο Σκαριόλο.

Ο προπονητής της «βασίλισσας» μίλησε στη συνέντευξη τύπου πριν τον μεγάλο τελικό και μίλησε για τον Ολυμπιακό, τα προβλήματα της Ρεάλ στη θέση 5, αλλά και για το τι πρέπει να γίνει για να κατακτήσουν τη Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σκαριόλο:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά ακόμη πεινασμένοι. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ο… χειρότερος και ο καλύτερος μαζί, όπως το βλέπει κανείς. Είμαστε εδώ γιατί εξελισσόμαστε σαν ομάδα όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει απόλυτα που είναι εδώ, την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και ξέρουμε ότι θα είναι ένας σούπερ σκληρός αντίπαλος. Εμείς όμως θέλουμε να παλέψουμε ως το τέλος.

«Δεν βλέπω διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί είναι το ίδιο, έχεις λίγο χρόνο να προετοιμαστείς τακτικά και πνευματικά. Πρέπει να είσαι αποτελεσματικός, να επιλέξεις να εστιάσεις στα σημαντικά κομμάτια. Θα πρέπει οι παίκτες σου να μην κατακλυστούν από πληροφορίες, αλλά και να είναι έτοιμοι. Είναι κάτι που περνάω εδώ και χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο.

Στο επίπεδο των συλλόγων μπορείς να χτίσεις, έχεις χρόνο και είναι πιο εύκολο. Στις εθνικές ομάδες πρέπει να κάνεις τα πάντα σε λίγο χρόνο. Είναι μπάσκετ όμως, η δουλειά μας και απολαμβάνουμε να το κάνουμε. Οι αποστολές είναι απαιτητικές αλλά είμαστε εδώ.

Πιστεύω πως η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στις ατυχίες είναι σημαντική. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι, χρειάζεται ευελιξία, να προσαρμοστείς γρήγορα σε κάποιες συνθήκες. Δεν μπορούμε σε μια μέρα να προετοιμάσουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση στην ομάδα μας και στη δουλειά μας. Είμαστε στον τελικό και χρειάζεται αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Ξέρω τους παίκτες μου και θα είμαι έκπληκτος αν δεν βρούμε τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Δεν έχω ακόμη νεότερα για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Φαίνεται ένας σοβαρός τραυματισμός. Όταν έχουμε επίσημη ενημέρωση, θα τη μάθετε. Είμαστε στενοχωρημένοι για τον Γκαρούμπα και τα άλλα παιδιά, γιατί όταν δουλεύεις όλη τη χρονιά και χάνεις το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι δίπλα μας και τους βλέπουμε πώς είναι. Δεν θέλω να θυματοποιούμαστε, δεν είναι αυτό το DNA μας, δεν μας ταιριάζει αυτό.

Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας, να παίξουμε τα χαρτιά μας και να σεβαστούμε τη δύναμη του αντιπάλου μας και την ατμόσφαιρα. Πρέπει να εστιάσουμε στις πιθανότητές μας και στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις κάθε χρόνο σε τελικό Ευρωλίγκας, ακόμη κι αν είσαι σπουδαία ομάδα, σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος προπονητής… Αν είσαι ανταγωνιστικός, έχεις ευκαιρία. Δεν θες να σπαταλήσεις την ευκαιρία και θα την σπαταλήσεις μόνο αν δεν είσαι ανταγωνιστικός.

Όταν η Ρεάλ με κάλεσε να αναλάβω, ένιωσα ότι ήταν αυτό που περίμενα σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου. Είχα επιτέλους μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα. Είναι μια διαφορετική διοργάνωση. Είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, η μεγαλύτερη πρόκληση και είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν που κάναμε. Η ομάδα νιώθει καλά, έχει εξελιχθεί και έχουμε κοινές αρχές που θεωρούμε πως ταιριάζουν σε μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί. Δεν βλέπω σημαντικές διαφορές σε σχέση με άλλες εμπειρίες που είχα στη δουλειά μου.

Πρέπει να εστιάζεις στην απόδοση της ομάδας σου. Να απομακρύνεις τον θόρυβο. Προφανώς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν κερδίσουμε, δεν θα είμαστε losers αν χάσουμε, γιατί μόνο μία ομάδα κερδίζει και άλλες 18 ήδη θα ήθελαν να είναι τώρα στη θέση μας. Το θέμα είναι να δίνεις το 100% γνωρίζοντας πως δεν έχεις τηλεχειριστήριο. Δεν είναι όλα στον έλεγχό σου. Τη Δευτέρα, ό,τι και να γίνει, ο ήλιος θα ανατείλει. Τέτοιες ευκαιρίες δεν έχεις καθημερινά και πρέπει να βγεις από το γήπεδο με την πεποίθηση πως έδωσες το 100%. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα του δώσεις το χέρι, αν είσαι καλύτερος, θα σου δώσει το χέρι. Η Ρεάλ δεν σταματά εδώ

Θα είναι 12 εναντίον 12. Η ατμόσφαιρα θα είναι προφανώς υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ένας παράγοντας που δεν ξέρεις από πριν πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να φέρει τρόμο στον αντίπαλο ή να σου δώσει έξτρα πίεση. Εμείς εστιάζουμε στο μπάσκετ και έχουμε πολλή δουλειά σε αυτή την προετοιμασία»..

